23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Nyomozás indult a méregdrága magyar film ügyében: 4,7 milliárd forint közpénz pörgött el a projektre
Gazdaság

Nyomozás indult a méregdrága magyar film ügyében: 4,7 milliárd forint közpénz pörgött el a projektre

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2024-ben bemutatott, Most vagy soha! című film állami támogatásainak felhasználása miatt - közölte a Telex.

A hatóság szeptember 24-én indította meg a büntetőeljárást a korábbi rendszer kiemelt presztízsberuházásának számító produkció ügyében. A Rákay Philip és Szente Vajk produceri munkájával készült,

az 1848. március 15-i eseményeket fiktív elemekkel kibővítő történelmi kalandfilm összesen 4,7 milliárd forint közpénzt emésztett fel.

Ebből 4,5 milliárd forintot tett ki az eredeti állami támogatás, amelyet később egy egyedi kormányhatározat további 200 millió forinttal toldott meg.

A készítők a kiugróan magas támogatást annak idején részben a Petőfi-emlékévvel, részben pedig azzal indokolták, hogy a filmhez felépített fóti díszletváros hosszú távon megtérülő befektetés lesz az állam számára. A valóságban azonban a forgatás óta alig vették igénybe a helyszínt, az eddigi információk szerint mindössze két kisebb stáb bérelte ki azt.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András

Olyan lépésre készül Donald Trump, amely óriási pofont jelenthet Európának

A ferencvárosi tömbrehabilitációtól a Bosnyák téri falanszterig: hol siklott ki a hazai városfejlesztés?

A film iránti érdeklődés szintén elmaradt a várakozásoktól, a mozikban ugyanis csupán 164 ezer jegyet váltottak rá. A produkció fogadtatása rendkívül negatív volt, a történészek és a filmes szakújságírók mellett a korabeli kormánypárti holdudvar ismert alakjai is élesen bíráták.

A Rákay–Szente alkotópáros a Petőfi-film után a mohácsi csatáról is egy hasonlóan nagyszabású mozit szeretett volna forgatni, ám ezt a tervüket a kormányváltást követő hetekben végül visszavonták.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András

Magyar Péter szerint táskákban hordták a milliárdos kenőpénzeket Magyarországon

Zelenszkij ezt nem teszi zsebre: mély törésvonal alakult ki a korrupció miatt Ukrajnában

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kátai Edit

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility