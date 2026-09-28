Nyomozás indult a méregdrága magyar film ügyében: 4,7 milliárd forint közpénz pörgött el a projektre

A hatóság szeptember 24-én indította meg a büntetőeljárást a korábbi rendszer kiemelt presztízsberuházásának számító produkció ügyében. A Rákay Philip és Szente Vajk produceri munkájával készült,
az 1848. március 15-i eseményeket fiktív elemekkel kibővítő történelmi kalandfilm összesen 4,7 milliárd forint közpénzt emésztett fel.
Ebből 4,5 milliárd forintot tett ki az eredeti állami támogatás, amelyet később egy egyedi kormányhatározat további 200 millió forinttal toldott meg.
A készítők a kiugróan magas támogatást annak idején részben a Petőfi-emlékévvel, részben pedig azzal indokolták, hogy a filmhez felépített fóti díszletváros hosszú távon megtérülő befektetés lesz az állam számára. A valóságban azonban a forgatás óta alig vették igénybe a helyszínt, az eddigi információk szerint mindössze két kisebb stáb bérelte ki azt.
A film iránti érdeklődés szintén elmaradt a várakozásoktól, a mozikban ugyanis csupán 164 ezer jegyet váltottak rá. A produkció fogadtatása rendkívül negatív volt, a történészek és a filmes szakújságírók mellett a korabeli kormánypárti holdudvar ismert alakjai is élesen bíráták.
A Rákay–Szente alkotópáros a Petőfi-film után a mohácsi csatáról is egy hasonlóan nagyszabású mozit szeretett volna forgatni, ám ezt a tervüket a kormányváltást követő hetekben végül visszavonták.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kátai Edit
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