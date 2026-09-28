Olyan lépésre készül Donald Trump, amely óriási pofont jelenthet Európának

Nagyon komolyan gondolkodunk rajta"

– mondta Trump a Fox News tudósítójának az illinoisi Presidents Cup golftorna szünetében. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy ilyen lépés a benzinárak emelkedéséhez is vezethet, ezért alapos mérlegelésre van szükség. Chris Wright energiaügyi miniszter korábban arról beszélt, hogy a kormányzat teljes tilalom helyett inkább korlátozásokban gondolkodik, a Politico

értesülései szerint ugyanakkor egy kilencvennapos exporttilalmi tervet is előkészítenek.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb dízel-exportőre, ezért a tervezett intézkedés komoly aggodalmat váltott ki az energiaiparban. Az American Petroleum Institute (API) olajipari lobbiszervezet élesen bírálta az elképzelést. Mike Sommers, a szervezet vezérigazgatója szerint az exportkorlátozás csak súlyosbítaná a helyzetet, megnehezítené a finomítók működését, és végső soron a fogyasztóknak ártana. Szerinte a megoldást a kínálat bővítése és a nagyobb rugalmasság jelentené, nem pedig újabb korlátozások bevezetése.

A Morgan Stanley elemzői szerint az amerikai exportkorlátozás rövid távon ugyan csökkenthetné a belföldi gázolajárat, hosszabb távon viszont káros visszacsatolási hatásokkal járna, mivel globálisan tovább emelkednének a dízelárak, az amerikai finomítók pedig a termelés visszafogásával reagálnának, ami végül a benzinárat is felhajtaná. Az átlagos amerikai dízelár pénteken gallonként 6,50 dollár körül alakult az AAA adatai szerint, ami alig marad el a szeptember 22-i, 6,53 dolláros csúcstól.

Európát különösen érzékenyen érintené egy esetleges amerikai tilalom.

Benedict George, az Argus Media európai termékárazási vezetője szerint az elmúlt hónapokban az európai dízelimport nagyjából felét az Egyesült Államok biztosította, így bármilyen korlátozás "példátlan szintre" emelhetné az európai gázolajárat. Hozzátette ugyanakkor, hogy az európai kereskedők többsége egyelőre kételkedik abban, hogy Washington ténylegesen meglépné ezt, tekintettel arra, hogy az mekkora csapást mérne az amerikai olajvállalatokra.

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