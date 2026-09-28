23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Olyan lépésre készül Donald Trump, amely óriási pofont jelenthet Európának
Gazdaság

Olyan lépésre készül Donald Trump, amely óriási pofont jelenthet Európának

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök vasárnap megerősítette, hogy a Fehér Ház komolyan fontolgatja a dízelexport betiltását - közölte a CNBC.

Nagyon komolyan gondolkodunk rajta"

– mondta Trump a Fox News tudósítójának az illinoisi Presidents Cup golftorna szünetében. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy ilyen lépés a benzinárak emelkedéséhez is vezethet, ezért alapos mérlegelésre van szükség. Chris Wright energiaügyi miniszter korábban arról beszélt, hogy a kormányzat teljes tilalom helyett inkább korlátozásokban gondolkodik, a Politico

értesülései szerint ugyanakkor egy kilencvennapos exporttilalmi tervet is előkészítenek.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb dízel-exportőre, ezért a tervezett intézkedés komoly aggodalmat váltott ki az energiaiparban. Az American Petroleum Institute (API) olajipari lobbiszervezet élesen bírálta az elképzelést. Mike Sommers, a szervezet vezérigazgatója szerint az exportkorlátozás csak súlyosbítaná a helyzetet, megnehezítené a finomítók működését, és végső soron a fogyasztóknak ártana. Szerinte a megoldást a kínálat bővítése és a nagyobb rugalmasság jelentené, nem pedig újabb korlátozások bevezetése.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András

Nyomozás indult a méregdrága magyar film ügyében: 4,7 milliárd forint közpénz pörgött el a projektre

A ferencvárosi tömbrehabilitációtól a Bosnyák téri falanszterig: hol siklott ki a hazai városfejlesztés?

A Morgan Stanley elemzői szerint az amerikai exportkorlátozás rövid távon ugyan csökkenthetné a belföldi gázolajárat, hosszabb távon viszont káros visszacsatolási hatásokkal járna, mivel globálisan tovább emelkednének a dízelárak, az amerikai finomítók pedig a termelés visszafogásával reagálnának, ami végül a benzinárat is felhajtaná. Az átlagos amerikai dízelár pénteken gallonként 6,50 dollár körül alakult az AAA adatai szerint, ami alig marad el a szeptember 22-i, 6,53 dolláros csúcstól.

Európát különösen érzékenyen érintené egy esetleges amerikai tilalom.

Benedict George, az Argus Media európai termékárazási vezetője szerint az elmúlt hónapokban az európai dízelimport nagyjából felét az Egyesült Államok biztosította, így bármilyen korlátozás "példátlan szintre" emelhetné az európai gázolajárat. Hozzátette ugyanakkor, hogy az európai kereskedők többsége egyelőre kételkedik abban, hogy Washington ténylegesen meglépné ezt, tekintettel arra, hogy az mekkora csapást mérne az amerikai olajvállalatokra.

Kapcsolódó cikkünk

Gyanús eredetű használt sütőolaj lehet az egyik nagy megoldás a klímaszorongásra

Végveszélybe kerülhetnek a legértékesebb magyar erdők, ha most nem lép a minisztérium

E-autók: döntést hozott a főváros az elektromos autók parkolásáról

Zelenszkij megteszi, amit Trump kér a válság ellen, de van egy súlyos feltétele

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility