16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Őrizetbe vétel után Kecskemétre szállították Hankó Balázst
Gazdaság

Őrizetbe vétel után Kecskemétre szállították Hankó Balázst

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hétfő késő este őrizetbe vették Hankó Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, aki korábban kulturális és innovációs miniszterként felügyelte a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztását. Mellette korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították. Hankó Balázst azért szállították Kecskemétre, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is fogják kihallgatni, írja a Telex.

Hétfő késő este őrizetbe vették Hankó Balázst, aki a Fidesz-kormány alatt kulturális és innovációs miniszterként felügyelte az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztását – közölte a Hír TV. A csatorna információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője a Telexnek azt írta, hogy a folyamatban lévő eljárási cselekményről nem tud tájékoztatást adni. Tóth M. Gábor, Hankó Balázs védője a Telexnek azonban megerősítette, hogy

a Fidesz országgyűlési képviselőjét Budapesten őrizetbe vették.

„Illogikus módon ügyfelemet a NAV Huszti úti objektumában, ahová az idézést kaptuk és aminek természetesen eleget tettünk, őrizetbe vették, majd a NAV bevetési egysége Kecskemétre szállította, ahol éjjel eljárási cselekményekre kerül sor” – mondta Tóth M. Gábor védő. Hankó Balázst azért szállították Kecskemétre, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is fogják kihallgatni, írja a Telex.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András

Kiszivárgott: itt vannak a vagyonadó részletei!

Bevonult volna Hankó Balázs az ügyészségre, de az utolsó pillanatban váratlan dolog történt

Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgathatják ki. Az ügyészség gyanúja szerint a politikus által irányított NKA-s pénzosztásban 17,3 milliárd forintot nem a törvényes kulturális célokra, hanem részben kampánycélokra és személyes érdekekre használtak fel. Hankó tagadja a vádakat, és politikai eljárásnak tartja az ügyet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/MTI Fotószerkesztõség/Kocsis Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Bejelentették az oroszok: fel kell készülni a harmadik világháborúra
Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility