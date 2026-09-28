Hétfő késő este őrizetbe vették Hankó Balázst, aki a Fidesz-kormány alatt kulturális és innovációs miniszterként felügyelte az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztását – közölte a Hír TV. A csatorna információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője a Telexnek azt írta, hogy a folyamatban lévő eljárási cselekményről nem tud tájékoztatást adni. Tóth M. Gábor, Hankó Balázs védője a Telexnek azonban megerősítette, hogy
a Fidesz országgyűlési képviselőjét Budapesten őrizetbe vették.
„Illogikus módon ügyfelemet a NAV Huszti úti objektumában, ahová az idézést kaptuk és aminek természetesen eleget tettünk, őrizetbe vették, majd a NAV bevetési egysége Kecskemétre szállította, ahol éjjel eljárási cselekményekre kerül sor” – mondta Tóth M. Gábor védő. Hankó Balázst azért szállították Kecskemétre, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is fogják kihallgatni, írja a Telex.
Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgathatják ki. Az ügyészség gyanúja szerint a politikus által irányított NKA-s pénzosztásban 17,3 milliárd forintot nem a törvényes kulturális célokra, hanem részben kampánycélokra és személyes érdekekre használtak fel. Hankó tagadja a vádakat, és politikai eljárásnak tartja az ügyet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/MTI Fotószerkesztõség/Kocsis Zoltán
Őrizetbe vétel után Kecskemétre szállították Hankó Balázst
Az NKA-ügy miatt.
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