Összeült a Mentelmi Bizottság, három képviselő sorsa van napirenden

Megkezdte zárt ülését az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága, amely három képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogáról tárgyal. A bizottsági javaslat után már hétfő délelőtt a parlament elé kerülhetnek az ügyek.

Megkezdődött az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának Sasi-Nagy Edit vezette zárt ülése, amelyen Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogáról tárgyalnak. Mostanra a testület valamennyi tagja megérkezett az ülésre, döntésükről azonban csak annak lezárása után adnak tájékoztatást.

A Legfőbb Ügyészség mindhárom politikus mentelmi jogának felfüggesztését egyszerre kezdeményezte, pedig látványosan eltérő léptékű károkozásokról van szó.

Hankó ügyében az NKA működéséhez kapcsolódóan, 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés,

Seszták esetében pedig a Volánbusz-ügyhöz köthető, 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz elfogadásának gyanúja miatt folytatnák az eljárást, míg

Magyar Pétert a 2024-es Ötkert-incidens miatt hallgatnák ki gyanúsítottként, miután állítólag elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta.

A kormányfő korábban nevetségesnek nevezte, hogy az ügyészség az ő esetét korrupciógyanús, több milliárd forintos ügyekkel együtt terjesztette a parlament elé, ugyanakkor jelezte, hogy

támogatja saját mentelmi jogának felfüggesztését is.

Hankó Balázs az ülésre érkezve azt mondta, tételesen cáfolni fogja az általa hamisnak nevezett vádpontokat, és védőbeszédet mond a bizottság előtt. A volt miniszterért vasárnap fideszes és KDNP-s politikusok templomban is imádkoztak.

A bizottságban ugyanannyi kormánypárti és ellenzéki képviselő ül, ezért szavazategyenlőség esetén a testület a mentelmi jog fenntartását javasolja. A végső döntést azonban

a hétfő délelőtt kilenc órára összehívott rendkívüli plenáris ülésen az Országgyűlés hozza meg, amely felülírhatja a bizottság álláspontját.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt