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Összeült a Mentelmi Bizottság, három képviselő sorsa van napirenden
Gazdaság

Összeült a Mentelmi Bizottság, három képviselő sorsa van napirenden

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Megkezdte zárt ülését az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága, amely három képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogáról tárgyal. A bizottsági javaslat után már hétfő délelőtt a parlament elé kerülhetnek az ügyek.

Megkezdődött az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának Sasi-Nagy Edit vezette zárt ülése, amelyen Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogáról tárgyalnak. Mostanra a testület valamennyi tagja megérkezett az ülésre, döntésükről azonban csak annak lezárása után adnak tájékoztatást.

A Legfőbb Ügyészség mindhárom politikus mentelmi jogának felfüggesztését egyszerre kezdeményezte, pedig látványosan eltérő léptékű károkozásokról van szó.

  • Hankó ügyében az NKA működéséhez kapcsolódóan, 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés,
  • Seszták esetében pedig a Volánbusz-ügyhöz köthető, 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz elfogadásának gyanúja miatt folytatnák az eljárást, míg
  • Magyar Pétert a 2024-es Ötkert-incidens miatt hallgatnák ki gyanúsítottként, miután állítólag elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta.

A kormányfő korábban nevetségesnek nevezte, hogy az ügyészség az ő esetét korrupciógyanús, több milliárd forintos ügyekkel együtt terjesztette a parlament elé, ugyanakkor jelezte, hogy

támogatja saját mentelmi jogának felfüggesztését is.

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Hankó Balázs az ülésre érkezve azt mondta, tételesen cáfolni fogja az általa hamisnak nevezett vádpontokat, és védőbeszédet mond a bizottság előtt. A volt miniszterért vasárnap fideszes és KDNP-s politikusok templomban is imádkoztak.

A bizottságban ugyanannyi kormánypárti és ellenzéki képviselő ül, ezért szavazategyenlőség esetén a testület a mentelmi jog fenntartását javasolja. A végső döntést azonban

a hétfő délelőtt kilenc órára összehívott rendkívüli plenáris ülésen az Országgyűlés hozza meg, amely felülírhatja a bizottság álláspontját.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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