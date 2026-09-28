Otthoni akkutámogatás: több nyertes lesz, de több ponton is átírják a szabályokat

Szeptember 23-án jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, hogy döntés született az otthoni akkus támogatásról. Kiderült, mintegy 15 ezer pályázó kap támogatást a korábban tervezett 42 ezer mellett az Otthoni Energiatároló Programban - tehát összen kb. 57 ezer háztartás kaphat végül forrást tárolóra.
A minisztérium indoklása szerint
az akkumulátorok ára a program indítása előtti piacfelméréshez képest jelentősen csökkent, így a mintegy 105 milliárd forintos keretből több pályázó támogatására nyílik lehetőség.
A tárca szerint a nyertesek akár a korábban tervezettnél jobb minőségű, nagyobb kapacitású eszközt is beszerezhetnek. Az elbírálásnál továbbra is előnyt élveznek az 5000 fő alatti településekről jelentkezők.
A bővítésnek azonban ára is van: mivel a támogatási keret változatlan marad, miközben több háztartás részesülhet belőle, az egy háztartásra jutó átlagos összeg 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökken.
A jogosultságot igazoló dokumentumokat és a kivitelezői szerződéseket eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, illetve megkötni.
Ezt a határidőt öt hónappal, 2027. február 26-ig meghosszabbították
- derül ki a közleményből.
A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni.
Változik az előlegfizetés is: a tárca szerint a szakmai szervezetek javaslatával összhangban a jövőben nem lesz automatikus, a pályázók csak külön kérelemmel és bankgarancia bemutatásával kérhetik. A minisztérium ezzel azokat a cégeket szűrné ki, amelyek túlvállalják magukat, majd csődbe mennek.
A kivitelezői piac ugyanis a bizonytalanság alatt komoly nyomás alá került: a Portfolio szeptember közepi értesülése szerint a program elhúzódása több vállalkozás fennmaradását veszélyeztette.
Új műszaki elvárás, hogy a telepítendő energiatárolók távolról vezérelhetők legyenek.
A távvezérlés teszi lehetővé, hogy a háztartási akkumulátorok ne csak a saját fogyasztást szolgálják, hanem – egy aggregátoron keresztül összefogva – a hálózat rugalmasságát is segítsék, például a déli túltermelés elnyelésével vagy az esti csúcs mérséklésével. A Magyar Megújuló Energia Szövetség szerint ehhez azonban megfelelő árjelzésekre és erősebb aggregátori szerepre is szükség van.
A minisztérium szerint a jelentkezők kiértesítése hamarosan megkezdődik.
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