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Otthoni akkutámogatás: több nyertes lesz, de több ponton is átírják a szabályokat
Gazdaság

Otthoni akkutámogatás: több nyertes lesz, de több ponton is átírják a szabályokat

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Újabb részletek deürltek ki az Otthoni Energiatároló Program (OETP) folytatásával kapcsolatban. A korábban nyertes 42 ezer pályázó mellett további mintegy 15 ezer háztartás kaphat támogatást, miközben a 105 milliárd forintos keret változatlan marad, így az egy háztartásra jutó átlagos támogatás 2,5 millióról 1,8 millió forintra mérséklődik. A jogosultsági dokumentumok benyújtásának határidejét öt hónappal, 2027. február 26-ig hosszabbították meg, az előlegfizetés pedig a visszaélések megelőzése érdekében csak külön kérelemmel és bankgaranciával kérhető. Új műszaki elvárásként a telepítendő tárolóknak távolról vezérelhetőnek kell lenniük, hogy a háztartási akkumulátorok a villamosenergia-hálózat rugalmasságát is segíthessék.

Szeptember 23-án jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, hogy döntés született az otthoni akkus támogatásról. Kiderült, mintegy 15 ezer pályázó kap támogatást a korábban tervezett 42 ezer mellett az Otthoni Energiatároló Programban - tehát összen kb. 57 ezer háztartás kaphat végül forrást tárolóra.

A minisztérium indoklása szerint

az akkumulátorok ára a program indítása előtti piacfelméréshez képest jelentősen csökkent, így a mintegy 105 milliárd forintos keretből több pályázó támogatására nyílik lehetőség.

A tárca szerint a nyertesek akár a korábban tervezettnél jobb minőségű, nagyobb kapacitású eszközt is beszerezhetnek. Az elbírálásnál továbbra is előnyt élveznek az 5000 fő alatti településekről jelentkezők.

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A bővítésnek azonban ára is van: mivel a támogatási keret változatlan marad, miközben több háztartás részesülhet belőle, az egy háztartásra jutó átlagos összeg 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökken.

A jogosultságot igazoló dokumentumokat és a kivitelezői szerződéseket eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, illetve megkötni.

Ezt a határidőt öt hónappal, 2027. február 26-ig meghosszabbították

- derül ki a közleményből.

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A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni.

Változik az előlegfizetés is: a tárca szerint a szakmai szervezetek javaslatával összhangban a jövőben nem lesz automatikus, a pályázók csak külön kérelemmel és bankgarancia bemutatásával kérhetik. A minisztérium ezzel azokat a cégeket szűrné ki, amelyek túlvállalják magukat, majd csődbe mennek.

A kivitelezői piac ugyanis a bizonytalanság alatt komoly nyomás alá került: a Portfolio szeptember közepi értesülése szerint a program elhúzódása több vállalkozás fennmaradását veszélyeztette.

Új műszaki elvárás, hogy a telepítendő energiatárolók távolról vezérelhetők legyenek.

A távvezérlés teszi lehetővé, hogy a háztartási akkumulátorok ne csak a saját fogyasztást szolgálják, hanem – egy aggregátoron keresztül összefogva – a hálózat rugalmasságát is segítsék, például a déli túltermelés elnyelésével vagy az esti csúcs mérséklésével. A Magyar Megújuló Energia Szövetség szerint ehhez azonban megfelelő árjelzésekre és erősebb aggregátori szerepre is szükség van.

A minisztérium szerint a jelentkezők kiértesítése hamarosan megkezdődik.

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