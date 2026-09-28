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Seszták Miklós máris az ügyészségre ment
Gazdaság

Seszták Miklós máris az ügyészségre ment

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Az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogát, akit azzal gyanúsítanak, hogy hivatali ideje alatt összesen több mint 12 milliárd forintnyi kenőpénzt fogadott el. A KDNP-s képviselő a szavazást követően azonnal az ügyészségre ment, hogy vallomást tegyen, miközben tagadja a bűncselekmény elkövetését. Az ügy másik főszereplője, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója már letartóztatásban van - tudósított a 24.hu.

A parlament kedd reggel ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 139 igen szavazattal függesztette fel a politikus mentelmi jogát.

Seszták Miklós a döntést követően egyenesen a Központi Nyomozó Főügyészség budapesti épületébe ment.

Újságírói kérdésre elmondta, számított a parlament lépésére, és azért érkezett, hogy vallomást tegyen, bár kételkedett abban, hogy erre azonnal lehetőséget kap. Kijelentette, nem szegett törvényt, és értelmezhetetlennek tartja azt a gyanúsítást, miszerint pénzfutárokon keresztül milliárdokat vett volna át.

Az ügyészség szerint a politikus 2014 és 2018 közötti minisztersége idején – amikor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) és a hazai közlekedésfejlesztés is az ő felügyelete alá tartozott – súlyos visszaélések történtek. A nyomozás adatai alapján Seszták Miklós, valamint Szivek Norbert, az MNV korábbi vezérigazgatója 2015 és 2018 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint kenőpénzt fogadott el a Volánbusszal szerződésben álló cégek képviselőitől. Szivek Norbert 2026. szeptember közepe óta már letartóztatásban van.

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A gyanú emellett kiterjed egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoportra is. Ennek képviselője a remélt állami megrendelésekért cserébe felajánlotta, hogy a beruházások vállalkozói díjának 10 százalékát szintén közvetítőkön keresztül visszajuttatja a miniszternek. Mivel a vállalatcsoport a vizsgált időszakban számos kiemelt állami projektet nyert el, ebből az egyezségből a volt tárcavezetőhöz további több mint egymilliárd forint jogtalan előny kerülhetett.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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