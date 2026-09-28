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Seszták Miklós őrizetbe került
Gazdaság

Seszták Miklós őrizetbe került

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Őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, miután az Országgyűlés hétfő délelőtt felfüggesztette a mentelmi jogát. Az intézkedés tényét a politikus ügyvédje, Papp Gábor is megerősítette - írta meg a 24.hu.

A KDNP országgyűlési képviselője alig néhány perccel a parlamenti szavazás után

önként jelent meg a főügyészség budapesti épületében.

Mielőtt belépett volna, újságírói kérdésre elmondta, hogy számított a mentelmi joga felfüggesztésére.

A politikus ugyanakkor továbbra is ártatlannak vallja magát, és határozottan kijelentette, nem követett el bűncselekményt.

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Az ügyészségi indítvány szerint Seszták cselekménye hét rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, illetve hat rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának minősülhet.

Seszták Miklós 2014 júniusa és 2018 májusa között volt nemzeti fejlesztési miniszter. Tárcája felügyelte többek között az állami vagyonnal való gazdálkodást és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, amely akkoriban a Volánbusz felett is tulajdonosi jogokat gyakorolt.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balázs Attila

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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