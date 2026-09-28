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Tisza-kormány: három mentelmi jogot felfüggesztettek, négy büntetőügyet vett át az NVVH
Gazdaság

Tisza-kormány: három mentelmi jogot felfüggesztettek, négy büntetőügyet vett át az NVVH

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Az Országgyűlés felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogát; Magyar maga kérte a parlamenttől, hogy hozzák meg ezt a döntést. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal négy kiemelt jelentőségű büntetőügyet vett át a Központi Nyomozó Főügyészségtől és a Nemzeti Nyomozó Irodától, az eljárások egy minisztert, önkormányzati szereplőket és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt érintik, milliárdos korrupciós, illetve hűtlen kezelési gyanúkkal. Újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán „aranykonvoj” ügyében, amelyek megerősítik, hogy Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Az Országgyűlés a délelőtti rendkívüli ülés után délután a múlt héten megkezdett rendes ülését folytatja.
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Pályázat indul fogyatékossággal élők támogatására

Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására: a programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán jelentette be hétfőn, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat, a több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak.

Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programjait, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását.

A pályázatban elérhető forrásokkal azokat a helyi közösségeket és szervezeteket szeretnénk segíteni, amelyek a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat támogatják, ismerik a problémáikat, tudják, mire van szükségük, valamint segítenek a szolgáltatáshiányok csökkentésében és az egyenlő esélyű hozzáférés erősítésében - írta a miniszter.

A tájékoztatás szerint a pályázatok benyújtási határideje október 26-a, a pályázatról további információt itt lehet olvasni.

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Bejelentést tett a köztársasági elnök a legfőbb ügyészről

Baka András köztársasági elnök új jelöltet keres a legfőbb ügyészi posztra, miután az Országgyűlés hétfőn másodszor is elutasította Szathmáry Zoltán jelölését. Az államfő hangsúlyozta, hogy a mérce és a módszer nem változik: továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. Baka András a szavazás eredményét nem kudarcnak, hanem a demokrácia működésének tekinti, és a lehető leghamarabb új jelöltet kíván állítani. A köztársasági elnök szerint a következő legfőbb ügyésznek a törvényt kell szolgálnia, nem pedig a kormány, az ellenzék vagy az államfő elvárásainak kell megfelelnie.

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Bejelentést tett a köztársasági elnök a legfőbb ügyészről
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Seszták Miklós őrizetbe került

Őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, miután az Országgyűlés hétfő délelőtt felfüggesztette a mentelmi jogát. Az intézkedés tényét a politikus ügyvédje, Papp Gábor is megerősítette - írta meg a 24.hu.

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Seszták Miklós őrizetbe került
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Nem szavazta meg az Országgyűlés az államfő jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára

Nem szavazta meg az Országgyűlés az államfő jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára.

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Nem szavazta meg az Országgyűlés az államfő jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára
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Seszták Miklós máris az ügyészségre ment

Az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogát, akit azzal gyanúsítanak, hogy hivatali ideje alatt összesen több mint 12 milliárd forintnyi kenőpénzt fogadott el. A KDNP-s képviselő a szavazást követően azonnal az ügyészségre ment, hogy vallomást tegyen, miközben tagadja a bűncselekmény elkövetését. Az ügy másik főszereplője, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója már letartóztatásban van - tudósított a 24.hu.

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Seszták Miklós máris az ügyészségre ment
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Megkezdődött a titkos szavazás Szathmáry Zoltán legfőbbügyész-jelöltről hétfőn az Országgyűlésben

Baka András köztársasági elnök múlt héten jelentette be a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya, Elvi Ügyek Osztályának osztályvezető ügyészét javasolta legfőbb ügyésznek.

A parlament a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára kilenc évre választja meg. A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Az államfő a jelölés kapcsán múlt hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt:

ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan személyt keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését.

Magyar Péter szeptember 22-én bejelentette, hogy a Tisza-frakció nem támogatja a jelöltet. Kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen a legfőbb ügyész.

A Sándor-palota kommunikációs igazgatósága még aznap közölte: a köztársasági elnök megtette javaslatát a legfőbb ügyész személyére, a döntés az Országgyűlés feladata és felelőssége.

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Magyar Péter: a törvény előtt mindenki egyenlő

Magyar Péter miniszterelnök a törvény előtti egyenlőséget hangsúlyozta, miután az Országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és az ő mentelmi jogát is. A kormányfő szerint akár gyári munkás, akár képviselő, akár miniszterelnök valaki, mindenkinek vállalnia kell, hogy az igazságszolgáltatás elé álljon. Magyar a parlamenti döntés után Orbán Viktor egykori minisztereire is utalt, akiket korruptnak nevezett.

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Magyar Péter: a törvény előtt mindenki egyenlő
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Felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát a parlament

Felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.

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Felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát a parlament
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Felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament

Az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát. A volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyészhelyettes kezdeményezte egy korrupciós ügyben. Az ügyészség szerint Seszták több milliárd forintnyi jogtalan előny elfogadásában lehetett érintett.

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Felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament
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Felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát az Országgyűlés

Az Országgyűlés megszavazta Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését. A javaslatot 139 képviselő támogatta, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

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Felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát az Országgyűlés
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Bejelentették: ezeket az ügyeket vizsgálja az NVVH

Újonnan kapott jogkörével élve négy kiemelt jelentőségű büntetőügyet vont saját hatáskörbe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Központi Nyomozó Főügyészségtől és a Nemzeti Nyomozó Irodától. Az átvett eljárások egy minisztert, önkormányzati szereplőket, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatalt érintik, és milliárdos nagyságrendű korrupciós, illetve hűtlen kezelési gyanúkat foglalnak magukban - közölte a hivatal.

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Bejelentették: ezeket az ügyeket vizsgálja az NVVH
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Hamarosan kiderül, mely ügyekkel kezd az NVVH

Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy mely ügyek vizsgálatát indítja meg. A szervezet vezetője, Unger Anna korábban közölte, hogy négy, más hatóságoktól átvett üggyel kezdik meg a munkát, de a konkrét témákat csak a jogosultságok élesedése után hozza nyilvánosságra. A hivatal célja a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, biztosítása és visszaszerzése, nem kizárólag a büntetőjogi felelősség vizsgálata.

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Hamarosan kiderül, mely ügyekkel kezd az NVVH
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Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az "aranykonvoj" ügyében

Újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán "aranykonvoj" ügyében, amelyek megerősítik, hogy maga Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Egy frissen napvilágot látott ügyészségi feljegyzésből kiderül, hogy a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz, valamint a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán testvéréhez vezetnek, ami a háttérben komoly politikai, illetve az ügyészségen belüli hatalmi harcokat is felszínre hozott - jelentette a Telex.

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Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az
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Magyar Péter szerint nem tudják megállítani a Tisztítótűz műveletet

A Tisztítótűz műveletet nem lehet megállítani – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében. A kormányfő üzenete azon a napon jelent meg, amikor két volt miniszter mentelmi ügye is napirendre kerül.

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Magyar Péter szerint nem tudják megállítani a Tisztítótűz műveletet
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Rendkívüli ülés jön a parlamentben

Két ülést is tart hétfőn az Országgyűlés: a Tisza Párt képviselői által kezdeményezett délelőtti rendkívüli ülésen a miniszterelnök és két volt miniszter mentelmi ügyében dönthet a parlament, majd délután a múlt héten megkezdett rendes ülését folytatja.

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Rendkívüli ülés jön a parlamentben
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Tisza-kormány: megépül az M49-es új szakasza, újabb korrupciós ügyekben indulhatnak eljárások

A kormány döntése alapján folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út második ütemének építése, így 2029 közepére közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat jöhet létre az M3-as autópálya és a román határ, illetve Szatmárnémeti között. Az Ököritófülpöstől a csengeri határig vezető, 45 kilométeres, kétszer kétsávos szakaszhoz új határátkelő is épül. A bruttó 190 milliárd forintos beruházás finanszírozását átütemezik, az M49-es első szakasza pedig már idén ősszel elkészül.

Hétfőn indul a Tisztítótűz akció

Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn megkezdődik a „Tisztítótűz” elnevezésű korrupcióellenes akció. A miniszterelnök közlése szerint több kiemelt ügyben indul eljárás, és két politikus ellen is nyomozás kezdődhet.

Csökkentenék a kórházi várólistákat

Új várólistacsökkentési programot indít a kormány, amelyben a műtéti kapacitások jobb kihasználása és az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése mellett délutáni és hétvégi operációkat is bevezetnének. A program céljai között az ellátás minőségének javítása is szerepel.

Akkumulátoros motorvonatokat vásárolhat a kormány

A kormány nyílt közbeszerzésben akkumulátoros motorvonatokat szerezne be a regionális vasúti közlekedés korszerűsítésére. Vitézy Dávid szerint az új járművekkel a Bzmot-flotta akár kétharmadánál kiváltható lenne a dízelüzem.

Szigorúbb vagyonadó jön 2027-től

Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót.

Egy meghatározott vagyonszint, például 500 milliárd forint felett az adó mértéke az 1 százalékot is meghaladhatja.

Több száz tankerületi pályázat érkezett

A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 407 bizonyult érvényesnek. A formai ellenőrzés lezárult, a pályázatok értékelése pedig megkezdődött.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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