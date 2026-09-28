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Tisza-kormány: jönnek az NVVH első nagy bejelentései, de kik vannak célkeresztben?
Gazdaság

Tisza-kormány: jönnek az NVVH első nagy bejelentései, de kik vannak célkeresztben?

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Két ülést is tart hétfőn az Országgyűlés: a Tisza Párt által kezdeményezett délelőtti rendkívüli ülésen Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséről dönthetnek. Magyar esetében lopás, Hankó ügyében hűtlen kezelés, Sesztáknál pedig hivatali vesztegetés miatt kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését a legfőbb ügyész helyettese. A parlament várhatóan titkos szavazással dönt a legfőbb ügyész személyéről is, az államfő Szathmáry Zoltánt jelölte a posztra. Újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán „aranykonvoj” ügyében, amelyek szerint Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Egy ügyészségi feljegyzés szerint a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz, valamint Szathmáry Zoltán testvéréhez is elvezetnek. Az Országgyűlés délután a múlt héten megkezdett rendes ülését folytatja.
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Bejelentették: ezeket az ügyeket vizsgálja az NVVH

Újonnan kapott jogkörével élve négy kiemelt jelentőségű büntetőügyet vont saját hatáskörbe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Központi Nyomozó Főügyészségtől és a Nemzeti Nyomozó Irodától. Az átvett eljárások egy minisztert, önkormányzati szereplőket, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatalt érintik, és milliárdos nagyságrendű korrupciós, illetve hűtlen kezelési gyanúkat foglalnak magukban - közölte a hivatal.

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Bejelentették: ezeket az ügyeket vizsgálja az NVVH
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Hamarosan kiderül, mely ügyekkel kezd az NVVH

Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy mely ügyek vizsgálatát indítja meg. A szervezet vezetője, Unger Anna korábban közölte, hogy négy, más hatóságoktól átvett üggyel kezdik meg a munkát, de a konkrét témákat csak a jogosultságok élesedése után hozza nyilvánosságra. A hivatal célja a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, biztosítása és visszaszerzése, nem kizárólag a büntetőjogi felelősség vizsgálata.

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Hamarosan kiderül, mely ügyekkel kezd az NVVH
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Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az "aranykonvoj" ügyében

Újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán "aranykonvoj" ügyében, amelyek megerősítik, hogy maga Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Egy frissen napvilágot látott ügyészségi feljegyzésből kiderül, hogy a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz, valamint a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán testvéréhez vezetnek, ami a háttérben komoly politikai, illetve az ügyészségen belüli hatalmi harcokat is felszínre hozott - jelentette a Telex.

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Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az
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Magyar Péter szerint nem tudják megállítani a Tisztítótűz műveletet

A Tisztítótűz műveletet nem lehet megállítani – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében. A kormányfő üzenete azon a napon jelent meg, amikor két volt miniszter mentelmi ügye is napirendre kerül.

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Magyar Péter szerint nem tudják megállítani a Tisztítótűz műveletet
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Rendkívüli ülés jön a parlamentben

Két ülést is tart hétfőn az Országgyűlés: a Tisza Párt képviselői által kezdeményezett délelőtti rendkívüli ülésen a miniszterelnök és két volt miniszter mentelmi ügyében dönthet a parlament, majd délután a múlt héten megkezdett rendes ülését folytatja.

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Rendkívüli ülés jön a parlamentben
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Tisza-kormány: megépül az M49-es új szakasza, újabb korrupciós ügyekben indulhatnak eljárások

A kormány döntése alapján folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út második ütemének építése, így 2029 közepére közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat jöhet létre az M3-as autópálya és a román határ, illetve Szatmárnémeti között. Az Ököritófülpöstől a csengeri határig vezető, 45 kilométeres, kétszer kétsávos szakaszhoz új határátkelő is épül. A bruttó 190 milliárd forintos beruházás finanszírozását átütemezik, az M49-es első szakasza pedig már idén ősszel elkészül.

Hétfőn indul a Tisztítótűz akció

Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn megkezdődik a „Tisztítótűz” elnevezésű korrupcióellenes akció. A miniszterelnök közlése szerint több kiemelt ügyben indul eljárás, és két politikus ellen is nyomozás kezdődhet.

Csökkentenék a kórházi várólistákat

Új várólistacsökkentési programot indít a kormány, amelyben a műtéti kapacitások jobb kihasználása és az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése mellett délutáni és hétvégi operációkat is bevezetnének. A program céljai között az ellátás minőségének javítása is szerepel.

Akkumulátoros motorvonatokat vásárolhat a kormány

A kormány nyílt közbeszerzésben akkumulátoros motorvonatokat szerezne be a regionális vasúti közlekedés korszerűsítésére. Vitézy Dávid szerint az új járművekkel a Bzmot-flotta akár kétharmadánál kiváltható lenne a dízelüzem.

Szigorúbb vagyonadó jön 2027-től

Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót.

Egy meghatározott vagyonszint, például 500 milliárd forint felett az adó mértéke az 1 százalékot is meghaladhatja.

Több száz tankerületi pályázat érkezett

A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 407 bizonyult érvényesnek. A formai ellenőrzés lezárult, a pályázatok értékelése pedig megkezdődött.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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