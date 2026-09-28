Tisza-kormány: jönnek az NVVH első nagy bejelentései, de kik vannak célkeresztben?

A kormány döntése alapján folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út második ütemének építése, így 2029 közepére közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat jöhet létre az M3-as autópálya és a román határ, illetve Szatmárnémeti között. Az Ököritófülpöstől a csengeri határig vezető, 45 kilométeres, kétszer kétsávos szakaszhoz új határátkelő is épül. A bruttó 190 milliárd forintos beruházás finanszírozását átütemezik, az M49-es első szakasza pedig már idén ősszel elkészül.

Hétfőn indul a Tisztítótűz akció

Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn megkezdődik a „Tisztítótűz” elnevezésű korrupcióellenes akció. A miniszterelnök közlése szerint több kiemelt ügyben indul eljárás, és két politikus ellen is nyomozás kezdődhet.

Csökkentenék a kórházi várólistákat

Új várólistacsökkentési programot indít a kormány, amelyben a műtéti kapacitások jobb kihasználása és az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése mellett délutáni és hétvégi operációkat is bevezetnének. A program céljai között az ellátás minőségének javítása is szerepel.

Akkumulátoros motorvonatokat vásárolhat a kormány

A kormány nyílt közbeszerzésben akkumulátoros motorvonatokat szerezne be a regionális vasúti közlekedés korszerűsítésére. Vitézy Dávid szerint az új járművekkel a Bzmot-flotta akár kétharmadánál kiváltható lenne a dízelüzem.

Szigorúbb vagyonadó jön 2027-től

Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót.

Egy meghatározott vagyonszint, például 500 milliárd forint felett az adó mértéke az 1 százalékot is meghaladhatja.

Több száz tankerületi pályázat érkezett

A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 407 bizonyult érvényesnek. A formai ellenőrzés lezárult, a pályázatok értékelése pedig megkezdődött.

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