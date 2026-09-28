Tisza-kormány: jönnek az NVVH első nagy bejelentései, de kik vannak célkeresztben?

Bejelentették: ezeket az ügyeket vizsgálja az NVVH
Újonnan kapott jogkörével élve négy kiemelt jelentőségű büntetőügyet vont saját hatáskörbe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Központi Nyomozó Főügyészségtől és a Nemzeti Nyomozó Irodától. Az átvett eljárások egy minisztert, önkormányzati szereplőket, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatalt érintik, és milliárdos nagyságrendű korrupciós, illetve hűtlen kezelési gyanúkat foglalnak magukban - közölte a hivatal.
Hamarosan kiderül, mely ügyekkel kezd az NVVH
Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy mely ügyek vizsgálatát indítja meg. A szervezet vezetője, Unger Anna korábban közölte, hogy négy, más hatóságoktól átvett üggyel kezdik meg a munkát, de a konkrét témákat csak a jogosultságok élesedése után hozza nyilvánosságra. A hivatal célja a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, biztosítása és visszaszerzése, nem kizárólag a büntetőjogi felelősség vizsgálata.
Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az "aranykonvoj" ügyében
Újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán "aranykonvoj" ügyében, amelyek megerősítik, hogy maga Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Egy frissen napvilágot látott ügyészségi feljegyzésből kiderül, hogy a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz, valamint a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán testvéréhez vezetnek, ami a háttérben komoly politikai, illetve az ügyészségen belüli hatalmi harcokat is felszínre hozott - jelentette a Telex.
Magyar Péter szerint nem tudják megállítani a Tisztítótűz műveletet
A Tisztítótűz műveletet nem lehet megállítani – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében. A kormányfő üzenete azon a napon jelent meg, amikor két volt miniszter mentelmi ügye is napirendre kerül.
Rendkívüli ülés jön a parlamentben
Két ülést is tart hétfőn az Országgyűlés: a Tisza Párt képviselői által kezdeményezett délelőtti rendkívüli ülésen a miniszterelnök és két volt miniszter mentelmi ügyében dönthet a parlament, majd délután a múlt héten megkezdett rendes ülését folytatja.
Tisza-kormány: megépül az M49-es új szakasza, újabb korrupciós ügyekben indulhatnak eljárások
A kormány döntése alapján folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út második ütemének építése, így 2029 közepére közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat jöhet létre az M3-as autópálya és a román határ, illetve Szatmárnémeti között. Az Ököritófülpöstől a csengeri határig vezető, 45 kilométeres, kétszer kétsávos szakaszhoz új határátkelő is épül. A bruttó 190 milliárd forintos beruházás finanszírozását átütemezik, az M49-es első szakasza pedig már idén ősszel elkészül.
Hétfőn indul a Tisztítótűz akció
Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn megkezdődik a „Tisztítótűz” elnevezésű korrupcióellenes akció. A miniszterelnök közlése szerint több kiemelt ügyben indul eljárás, és két politikus ellen is nyomozás kezdődhet.
Csökkentenék a kórházi várólistákat
Új várólistacsökkentési programot indít a kormány, amelyben a műtéti kapacitások jobb kihasználása és az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése mellett délutáni és hétvégi operációkat is bevezetnének. A program céljai között az ellátás minőségének javítása is szerepel.
Akkumulátoros motorvonatokat vásárolhat a kormány
A kormány nyílt közbeszerzésben akkumulátoros motorvonatokat szerezne be a regionális vasúti közlekedés korszerűsítésére. Vitézy Dávid szerint az új járművekkel a Bzmot-flotta akár kétharmadánál kiváltható lenne a dízelüzem.
Szigorúbb vagyonadó jön 2027-től
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót.
Egy meghatározott vagyonszint, például 500 milliárd forint felett az adó mértéke az 1 százalékot is meghaladhatja.
Több száz tankerületi pályázat érkezett
A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 407 bizonyult érvényesnek. A formai ellenőrzés lezárult, a pályázatok értékelése pedig megkezdődött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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Hamarosan kiderül, mely ügyekkel kezd az NVVH
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Egy kiszivárgott irat alapján tényleg Orbán Viktor adhatta ki a parancsot az "aranykonvoj" ügyében
Újabb nyomozati iratok kerültek elő
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