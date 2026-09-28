Tótth András és az energiaipar nagyágyúi: jövő héten jön a Portfolio Energy Investment Forum 2026!

I. szekció: Energiapolitikai kérdések a legmagasabb szinten
A következő évek energiapolitikai döntései hosszú távra meghatározzák Magyarország ellátásbiztonságát, versenyképességét és beruházási lehetőségeit.
Milyen prioritásokat követ a kormány, mire készül a szabályozó, és hogyan látják a jövőt a legnagyobb energiavállalatok?
A nyitószekcióban ezek a kérdések kerülnek előtérbe.
Az előadások sorozatát Tótth András energetikai államtitkár nyitja meg, aki ismerteti a magyar energiapolitika következő négy évének prioritásait. Ezt követően a szabályozói feladatokról Juhász Edit, a MEKH elnöke beszél.
A vállalati nézőpontot Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója, Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója és Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója hozza el. Ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója, a BCSDH elnöke pedig azt járja körül, hogyan lesz több termelőkapacitásból jobban működő energiarendszer.
II. szekció: A magyar (és régiós) energiaszektor előtt álló kihívások
Az energiaszektor szereplőinek egyszerre kell alkalmazkodniuk a változó piaci környezethez és előkészíteniük a következő évtized beruházásait.
Hol vannak a magyar energetika kitörési pontjai, milyen akadályokat kell elhárítani, és mire készülnek a vállalatvezetők?
A második szekcióban a szabályozási és beruházási kérdéseket két vezetői panelbeszélgetés követi.
Légrádi Gergely, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere a szabályozásban rejlő lehetőségeket és akadályokat mutatja be, Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója pedig a beruházások rendszerszintű újragondolásáról beszél.
Az első vezetői panelben Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese, Ságodi Attila, a Paks II. elnök-vezérigazgatója és Szekeres Eszter, a MET Hungary és a MET Central Europe vezérigazgatója vesz részt.
A második beszélgetésben Beck Zsófia, a BCG ügyvezető-igazgató partnere, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője, Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezető igazgatója, Tokai Magdolna, az Alteo vezérigazgató-helyettese és Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ és az OPUS TITÁSZ vezérigazgatója osztja meg szempontjait.
Mindkét panelt Novák Csaba, az MMESZ elnöke vezeti.
III/A szekció: Mi jöhet a napenergia után és mit bír el a rendszer?
A naperőművi felfutás után egyre izgalmasabb kérdés, mely technológiák indíthatják el a következő beruházási hullámot.
Szélenergia, tárolás, geotermia vagy biogáz – hol nyílhatnak új üzleti lehetőségek?
A válaszhoz azt is látni kell, milyen fejlesztésekkel tudja befogadni az új kapacitásokat a villamosenergia-rendszer.
Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese az energiakrízisek tanulságairól tart előadást, majd Králik Gáborral, a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettesével beszélget a hálózat jövőjéről. A panelt Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára moderálja.
Az energiatárolás lehetőségeit Racsek Dániel, a GNX Engineering alapító-ügyvezetője, a geotermia szerepét Molnár Gábor, az Arctic Green Terv ügyvezető igazgatója mutatja be.
A következő évek beruházási lehetőségeiről Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója, Bárdi Barnabás, a MEKH főosztályvezetője, Fehér Róbert, a 8G Energy vezérigazgatója, az MMESZ alelnöke és Molnár Gábor, a MET Asset Management technológiai és tervezési területének igazgatója beszélget.
A panel moderátora Mátés-Lányi Ákos, a Taylor Wessing partnere.
III/B szekció: A volatilitás kora – új szinergiák az energiabeszerzésben és -felhasználásban
Honnan érkezhet a jövő energiája, és hogyan tarthatják kézben a vállalatok a beszerzés kockázatait?
a kérdés megválaszolásához a kis moduláris reaktorok magyarországi lehetőségeitől az orosz gáz kiváltásán át jutunk el.
A hazai SMR-kilátásokról Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője tart előadást. A REPowerEU-ról és az orosz gázleválásról szóló nemzetközi panel résztvevői Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója, Fritsch László, az MVM ONEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, Mariana Liakopoulou, az Equinor vezető szabályozási tanácsadója és Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója.
A beszélgetést Takácsné Tóth Borbála, a REKK vezető kutatója moderálja.
A digitalizáció gyakorlati oldalát Kellényi István, a Bitmist managing partnere és Maár Péter, az E.ON projektmenedzsere mutatja be egy gáz- és áramoldali Salesforce-bevezetés esettanulmányán keresztül.
A beszerzésről, megtakarításról és tervezhetőségről szóló panelben Bali Gábor, az Energiq ügyvezetője, Fejes Tibor, az Electron Holding kereskedelmi igazgatója, Fekete Mariann, a SAVENCIA Supply Chain Managere, Grébecz Károly, a MEKH főosztályvezetője, Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások ügyvezető igazgatója és Szépfy Márton, az E2 Hungary vezérigazgatója vesz részt.
A panelt Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője, a MEKSZ elnöke vezeti.
IV/A szekció: Állami, piaci vagy uniós forrásból: honnan jön majd a pénz?
Az energiaátmenethez jelentős tőkére van szükség, a fejlesztőknek pedig a technológiai és szabályozási kérdések mellett a finanszírozásra is választ kell találniuk.
Milyen szerepet kaphatnak az állami és uniós források, mennyire vonzó a magyar energiapiac a befektetőknek, és milyen finanszírozási modellek segíthetik a projektek megvalósulását?
A befektetői étvágyról szóló panelben Kis Ferenc, az Európai Beruházási Bank energetikai mérnöke és Kulcsárné Takács Krisztina, a SolServices pénzügyi igazgatója vesz részt.
A beszélgetést Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio újságírója vezeti.
IV/B Szekció: Fordulóponthoz ért a szabályozási piac
Az új tárolók és az európai piaci kapcsolódások az áramrendszer egyensúlyát biztosító szolgáltatások piacát is átalakítják.
Mit hoz a MARI és a PICASSO, hogyan alakul a hazai tartalékok szerepe, és hol adhat versenyelőnyt a jobb előrejelzés vagy a mesterséges intelligencia?
A zárószekcióban a változások működési és üzleti következményeit vizsgáljuk.
Herczeg Sándor, a MEKH Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője és Kádár Márton, a MAVIR kiegyenlítő szolgáltatások fejlesztési osztályának vezetője közös előadást tart, majd Zhang Heng energiapiaci szakértővel egészül ki az európai platformokról és a hazai tartalékokról szóló panel.
A szakmai program mellett remek networking lehetőségekkel is készülünk: a szünetek és a személyes találkozók alkalmat adnak új üzleti kapcsolatok kialakítására, partneri egyeztetésekre és az előadásokon felmerülő kérdések továbbgondolására.
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