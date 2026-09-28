Trágyából áram és hő: egy erdélyi falu mutatja meg, hogyan lehet helyben energiát termelni

Sergiu Bîlcea, az Arad megyei önkormányzat alelnöke szerint Csigérszőllős az egyetlen romániai község, amely belevágott egy ilyen beruházásba. Cristian Branc polgármester szerint ez a település eddigi legnagyobb beruházása.

Az erőmű folyamatos üzemben 1 megawatt villamos és 3 megawatt hőteljesítményre lesz képes.

Alapanyagként a községben keletkező növényi és háztartási hulladékot, valamint állati trágyát használnak: ezekből biogáz keletkezik, amelyet elégetve egyszerre termelnek áramot és hőt.

A polgármester szerint a megtermelt hő nemcsak Csigérszőllős, hanem a szomszédos Borosjenő és Pankota fűtésére is elegendő lehet.

Hol tart az építkezés? A szükséges berendezések már megérkeztek Olaszországból, most a biogáz előállításához szükséges emésztőtartályok épülnek. A háromból az első csaknem elkészült, a másik kettő kivitelezése hamarosan indulhat. A polgármester szerint ezek a munkák év végéig befejeződhetnek, jövőre pedig megkezdhetik a nyomáspróbákat és a tesztüzemet.

Magyarországon is működnek hasonló elven, mezőgazdasági hulladékot és trágyát feldolgozó kapcsolt termelésű biogázüzemek. A Mol szarvasi üzeme például évente mintegy 24 gigawattóra áramot és kapcsolt hőt termel, nagyjából 4 megawattos elektromos kapacitással – vagyis négyszer akkora, mint a csigérszőllősi. A Magyar Megújuló Energia Szövetség szerint a biogázban és a biometánban itthon is jelentős kiaknázatlan lehetőség van.

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