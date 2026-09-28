Végveszélybe kerülhetnek a legértékesebb magyar erdők, ha most nem lép a minisztérium

Hat hazai környezet- és természetvédő civil szervezet nyílt levélben kéri a miniszterelnöktől a védett és a Natura 2000 területek alá tartozó állami erdők fakitermelésére vonatkozó, szeptember végén lejáró moratórium meghosszabbítását. A civilek szerint az erdőgazdálkodás beígért ökológiai reformja még várat magára, a 2026-os történelmi aszály miatt végzetesen legyengült hazai erdőkben pedig visszafordíthatatlan károkat okozna, ha a korlátozások feloldásával ősztől újraindulna a fakitermelés.

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Gajdos László, az idén felállt Élő Környezetért Felelős Minisztérium vezetője még májusban jelentette be, hogy a profit helyett az ökológiai szemléletet teszik az állami erdőgazdálkodás alapjává. Ennek szimbolikus lépéseként egy háromhónapos fakitermelési moratóriumot hirdettek meg, amely a napokban lejár.

Az Erdőszeretet Szövetség,

a Greenpeace Magyarország,

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület,

a Magyar Természetvédők Szövetsége,

a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége,

valamint a WWF Magyarország felhívja a figyelmet arra, hogy a tilalom ideje alatt nem történt meg a védett erdők új típusú kezelését biztosító intézményi és jogszabályi háttér kialakítása.

Geresdi-dombság. Tolna, 2026. Fotó: Gálhidy László/WWF Magyarország

A szervezetek hangsúlyozzák, hogy

világos, átlátható ütemterv és a legértékesebb erdőfoltok lehatárolása nélkül októbertől újra korlátozások nélkül folyhat a fahasználat a védett területeken.

A moratórium határozatlan idejű fenntartását három fő okkal indokolják.

Egyrészt az állami erdőgazdaságok finanszírozása továbbra is a faeladáson alapul, így a rendszerszintű átalakításig borítékolható a fakitermelés folytatása.

Másrészt a védett erdőkben végzett hagyományos kitermelés olyan súlyos élőhelyi károsodást okoz, amelynek helyreállítása akár másfél évszázadot is igénybe vehet.

Végül kiemelik az idei nyári történelmi aszály hatásait, hiszen erdeink jelenleg olyan kritikus, vízhiányos állapotban vannak, hogy a favágással járó többletstressz az erdők megújulását is ellehetetlenítheti, ami hosszú távú állapotromláshoz és erdővesztéshez vezethet.

Geresdi-dombság. Tolna, 2026. Fotó: Gálhidy László/WWF Magyarország

A civilek szerint a szociális tűzifaprogram nem szolgálhat ürügyként a védett erdők kivágására.

A rászorulók igényei a becslések alapján teljes mértékben fedezhetők a nem védett, alacsonyabb természeti értékű területekről.

A helyzetet tovább javítaná, ha a kormány

támogatná az ország erdeinek felét kezelő magánerdő-tulajdonosok piaci részvételét,

és visszaszorítaná a faanyag erőművi égetését.

Bár a zöldszervezetek értékelik a szaktárca nyitottságát a párbeszédre, és a jövőben is felajánlják szakmai segítségüket a hosszú távú megoldások kidolgozásában, a jelenlegi helyzetben a legfontosabb lépésnek a fakitermelési tilalom meghosszabbítását tartják.

Ennek hiányában ugyanis hazánk kiemelkedő nemzeti értékei és legértékesebb erdei semmisülhetnek meg a következő hónapokban.

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