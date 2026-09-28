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Végveszélybe kerülhetnek a legértékesebb magyar erdők, ha most nem lép a minisztérium
Gazdaság

Végveszélybe kerülhetnek a legértékesebb magyar erdők, ha most nem lép a minisztérium

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Hat hazai környezet- és természetvédő civil szervezet nyílt levélben kéri a miniszterelnöktől a védett és a Natura 2000 területek alá tartozó állami erdők fakitermelésére vonatkozó, szeptember végén lejáró moratórium meghosszabbítását. A civilek szerint az erdőgazdálkodás beígért ökológiai reformja még várat magára, a 2026-os történelmi aszály miatt végzetesen legyengült hazai erdőkben pedig visszafordíthatatlan károkat okozna, ha a korlátozások feloldásával ősztől újraindulna a fakitermelés.
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Gajdos László, az idén felállt Élő Környezetért Felelős Minisztérium vezetője még májusban jelentette be, hogy a profit helyett az ökológiai szemléletet teszik az állami erdőgazdálkodás alapjává. Ennek szimbolikus lépéseként egy háromhónapos fakitermelési moratóriumot hirdettek meg, amely a napokban lejár.

  • Az Erdőszeretet Szövetség,
  • a Greenpeace Magyarország,
  • a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület,
  • a Magyar Természetvédők Szövetsége,
  • a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége,
  • valamint a WWF Magyarország felhívja a figyelmet arra, hogy a tilalom ideje alatt nem történt meg a védett erdők új típusú kezelését biztosító intézményi és jogszabályi háttér kialakítása.
Geresdi-dombság_Tolna_2026_(02)_Fotó_Gálhidy László_WWF_Magyarország
Geresdi-dombság. Tolna, 2026. Fotó: Gálhidy László/WWF Magyarország

A szervezetek hangsúlyozzák, hogy

világos, átlátható ütemterv és a legértékesebb erdőfoltok lehatárolása nélkül októbertől újra korlátozások nélkül folyhat a fahasználat a védett területeken.

A moratórium határozatlan idejű fenntartását három fő okkal indokolják.

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  • Egyrészt az állami erdőgazdaságok finanszírozása továbbra is a faeladáson alapul, így a rendszerszintű átalakításig borítékolható a fakitermelés folytatása.
  • Másrészt a védett erdőkben végzett hagyományos kitermelés olyan súlyos élőhelyi károsodást okoz, amelynek helyreállítása akár másfél évszázadot is igénybe vehet.
  • Végül kiemelik az idei nyári történelmi aszály hatásait, hiszen erdeink jelenleg olyan kritikus, vízhiányos állapotban vannak, hogy a favágással járó többletstressz az erdők megújulását is ellehetetlenítheti, ami hosszú távú állapotromláshoz és erdővesztéshez vezethet.
Geresdi-dombság_Tolna_2026_(01)_Fotó_Gálhidy László_WWF_Magyarország
Geresdi-dombság. Tolna, 2026. Fotó: Gálhidy László/WWF Magyarország

A civilek szerint a szociális tűzifaprogram nem szolgálhat ürügyként a védett erdők kivágására.

A rászorulók igényei a becslések alapján teljes mértékben fedezhetők a nem védett, alacsonyabb természeti értékű területekről.

A helyzetet tovább javítaná, ha a kormány

  • támogatná az ország erdeinek felét kezelő magánerdő-tulajdonosok piaci részvételét,
  • és visszaszorítaná a faanyag erőművi égetését.

Bár a zöldszervezetek értékelik a szaktárca nyitottságát a párbeszédre, és a jövőben is felajánlják szakmai segítségüket a hosszú távú megoldások kidolgozásában, a jelenlegi helyzetben a legfontosabb lépésnek a fakitermelési tilalom meghosszabbítását tartják.

Ennek hiányában ugyanis hazánk kiemelkedő nemzeti értékei és legértékesebb erdei semmisülhetnek meg a következő hónapokban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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