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Veszélyes szállítmány siklott ki Budapesten: megbénult a vasúti közlekedés több fontos szakaszon
Gazdaság

Veszélyes szállítmány siklott ki Budapesten: megbénult a vasúti közlekedés több fontos szakaszon

MTI
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Portfolio
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Felborult egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija a X. kerületben, Rákos állomás közelében hétfő délután, egy pedig veszélyesen megdőlt - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a műszaki mentés miatt 16:30-kor leállították a forgalmat az állomáson, az érintett szakaszon teljes vágányzár van érvényben.

A katasztrófavédelem azt írta:

a petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija borult fel, egy pedig veszélyesen megdőlt a X. kerületben, a Jászberényi út közelében.

Az egyik tartályból szivárgott a petróleum, ezt a tűzoltók a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megszüntették.

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A Mávinform tájékoztatása szerint jelentős korlátozásra, késésekre, kimaradó és rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra, pótlóbuszos utazásra kell számítani a Budapest-Hatvan-Miskolc és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalon.

A Budapest-Miskolc vonalon közlekedő InterCityk Miskolc felől csak Hatvanig közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Békéscsaba vonalon közlekedő InterCityk Békéscsaba felől csak Szolnokig közlekednek és onnan is indulnak. Az Agria és Mátra InterRégiók Gödöllő és Gyöngyös/Eger között járnak. A Tokaj és Nyírség InterCityk Cegléd érintésével járnak.

Az S60/Z60-as vonatok Rákoshegyről indulnak Sülysáp és Szolnok felé, a Rákoshegyről :38-kor induló S60-as vonatok kimaradnak, az S76-os vonatok csak Újpalota és Pilisvörösvár között járnak.

Pótlóbuszok közlekednek a Keleti pályaudvar és Pécel között az S80-as és az InterRégió vonatok helyett, a Keleti pályaudvar és Hatvan között az InterCityk helyett, valamint a Keleti pályaudvar és Rákoshegy között.

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