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24 éve nem látott fordulat az Egyesült Államokban: nehéz döntés előtt áll az amerikai jegybank
Gazdaság

24 éve nem látott fordulat az Egyesült Államokban: nehéz döntés előtt áll az amerikai jegybank

Portfolio
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Az inflációs félelmek és az amerikai jegybank várható kamatemelései miatt többéves csúcsra ugrottak az amerikai állampapírhozamok. A folyamatot tovább fűtik a közel-keleti konfliktus miatti magas energiaárak, aminek következtében a harmincéves kötvény hozama 2002 óta nem látott szintre emelkedett - közölte a CNBC.

A keddi kereskedésben a harmincéves amerikai államkötvény hozama 4 bázispontos emelkedéssel 5,609 százalékra nőtt,

napközben pedig az 5,613 százalékot is elérte, amire huszonnégy éve nem volt példa.

Ezzel párhuzamosan a legfontosabb lakossági hitelek és jelzáloghitelek kamatát meghatározó tízéves papír hozama szintén 4 bázisponttal, 5,285 százalékra emelkedett. A rövid távú jegybanki döntésekre érzékenyebb kétéves kötvény hozama eközben érdemben nem változott, 4,922 százalékon stagnált.

A folyamatok oka részben az iráni háború: a konfliktus folyamatos nyomás alatt tartja az energiaárakat, ami a növekvő államadóssággal párosulva tovább szítja az inflációt.

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A piaci szereplők emiatt arra számítanak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kénytelen lesz folytatni a monetáris szigorítást. Miután a jegybank döntéshozói e hónap elején egyhangúlag 25 bázisponttal megemelték az alapkamatot, a kereskedők jelenleg több mint 72 százalékos valószínűséget áraznak egy újabb kamatemelésre a Fed közelgő, októberi ülésén.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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