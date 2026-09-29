17°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Gazdaság

"A kitettség hatalmas" – 2040-ig szóló, 820–850 milliárdos űrszerződéseket vizsgál a kormány

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyar tudomány- és technológiapolitika több fontos elemének átalakítását helyezte kilátásba Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Telexnek adott interjújában. A tárcavezető beszélt az előző időszak szerződéseinek és támogatási döntéseinek átvilágításáról, a kutatási pénzek elosztásának átalakításáról, a HUN-REN vezetési modelljének újragondolásáról, valamint az Élvonal program folytatásáról is. Tanács szerint a kormány, és az ő minisztériuma is jelentős pénzügyi kitettséggel szembesül az átvilágítások során: az előzménytárcákhoz köthető űrszerződések összértéke 820–850 milliárd forint körüli, egy részük pedig egészen 2040-ig szól.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Teljesen átalakítaná a magyar kutatás intézményrendszerét a Tudományos és Technológiai Minisztérium: jelentős változások jönnek a korábban MTA-tól elcsatolt kutatóhálózatnál, vagyis a HUN-REN-nél. Tanács azt mondta, hogy a kutatóhálózat jelenlegi működésére a kormány csak korlátozottan lát rá, és "kicsit fekete dobozzá" vált a rendszer. A miniszter szerint a kutatóhálózatból az a jelzés érkezett, hogy hosszabb távon nem szeretnének a jelenlegi vezetéssel együtt dolgozni. Ennek nyomán a kormány egy átmeneti vezetés felállítását tartaná célszerűnek, amely csak rövid ideig, nagyjából egy-két hónapig működne.

A tartós megoldás azonban nem kinevezett átmeneti vezetés lenne, hanem egy nyílt pályázaton kiválasztott új menedzsment. Tanács szerint az új vezetés kiválasztása "nyitott pályázat kellene hogy legyen", és a vezető testület összetételét is úgy módosítanák, hogy ne kizárólag a kormány jelölhesse a tagokat. A tervek szerint bevonnák a Magyar Tudományos Akadémiát és magát a kutatói közösséget is a testület kialakításába.

A HUN-REN finanszírozási modelljét ugyanakkor a miniszter nem akarja alapjaiban felszámolni. Úgy vélekedett, hogy "a finanszírozási konstrukció szerintem nem rossz",

és előnyként emelte ki, hogy a kutatóhálózat többéves finanszírozási megállapodással rendelkezik, amely a korábbi időszakhoz képest növelte is a kutatásra fordítható forrásokat. A kormány emellett az NKFI Alap összegét is növelné, erről már egyeztetések zajlanak a pénzügyi tárcával.

Még több Gazdaság

Idén negyedszer emelt kamatot az ausztrál jegybank - Ez vár a többi fejlett országra is?

„Egy palack semmit nem ér lezárva” – Mi a sorsuk a vagyonokért vett whisky-knek, boroknak?

Vezetőválás a magyar Pennynél

A miniszter a korábban nagy port kavart Élvonal projektre is kitért: szerinte nem magával a program céljával volt probléma, hanem azzal, hogy az előző kormány több évre előre 260 milliárd forintot ígért oda rá. Összehasonlításként azt mondta: a teljes NKFI Alap éves költése nagyjából 110–120 milliárd forint, az Élvonal éves átlagban 40–50 milliárdos tételt jelentett volna. "Egyetlen programra majdnem feleannyit költeni, mint egyébként minden másra összesen, az kicsit erős" – emelte ki.

Az Élvonal ugyanakkor nem szűnik meg.

Tanács szerint a kormány továbbra is szeretne világhírű kutatókat Magyarországra hozni, az első megállapodások pedig már folyamatban vannak. A program új változatában azonban nem egy-egy kutatót támogatnának önmagában, hanem velük együtt 5–10 fős kutatócsoportokat hoznának Magyarországra, amelyek 3–5 éves kutatási mandátumot kapnának egy-egy tudományterületen.

A miniszter Krausz Ferenccel kapcsolatban is azt jelezte, hogy folytatnák az együttműködést. A fő különbség az intézményi keret lenne, nem kekva, hanem állami keretek között vinnék tovább a programot, és ehhez a jelenlegi állami intézményrendszert megfelelőnek tartják.

A tárca közben több korábbi állami szerződést és támogatási konstrukciót is átvilágít. Tanács összesítése szerint az eddig feljelentéssel érintett ügyek között van a Kréta és Poszeidón informatikai rendszerek ügye, valamint a Gondosóra program, amelyek egyenként százmilliárdos nagyságrendű tételek, továbbá az e-ingatlanrendszer, amelyre 16 milliárd forintot fizettek ki. A miniszter ezen kívül a 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziós szerződéseket is kiemelte, a 4iG-s szerződések esetében az átvilágításnál tartanak.

Utóbbiról elmondta, hogy a kormány jelentős pénzügyi kitettséget lát a 4iG-cégcsoporttal fennálló szerződésekben.

Tanács szerint informatikai területen még mintegy 200 milliárd forintnyi élő szolgáltatási szerződés van, az előzménytárcákhoz köthető űrszerződések összértéke pedig 820–850 milliárd forint körüli összeg, és egy részük 2040-ig szól.

A miniszter azt mondta, saját áttekintése alapján nem az volt a benyomása, hogy a szerződések megkötésekor minden esetben maximálisan érvényesült volna a magyar állam érdeke.

Az űrpolitikában ugyanakkor nem a teljes visszavonulás a cél. Tanács a Kapu Tibort az űrbe juttató HUNOR programot kifejezetten pozitívan értékelte, és azt mondta, a programot nagyjából fél évvel meghosszabbítanák úgy, hogy közben nem növelnék a jelenlegi költségvetését. Emellett űrtörvény és egy új űrügynökség létrehozását is tervezik. A miniszter szerint Magyarországnak jelenleg nem elsősorban saját nagy műholdas rendszerre van szüksége, hanem erős beszállítói bázisra: "nem egy, hanem száz" magyar űripari cég fejlődését tartaná kívánatosnak.

Az interjú végén a mesterséges intelligencia szabályozásáról is szó esett. Tanács szerint a politika jelenleg nem veszi elég komolyan az MI kockázatait, és nemzetközi szinten egy, a nukleáris fegyverzetkorlátozáshoz hasonló "mesterségesintelligencia-lassítás és -kontrollprogramra" lenne szükség. Magyarországon eközben egy olyan szuverén MI-megoldást szeretnének kialakítani, amelyet az állami közigazgatás biztonságosan használhat.

Kapcsolódó cikkünk

Tanács Zoltán bejelentette, büntetőfeljelentést tesz a kormány a félkész ingatlan-nyilvántartási rendszer miatt

Tanács Zoltán: év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája

Hatósági ellenőrzés indul a Gondosóra program miatt

Tanács Zoltánék felráznák a magyar kutatást: több pénz, új missziók és teljes rendszerátalakítás jön

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Putyin egyetlen lépése mutathatja, mekkora bajban van valójában Oroszország
Bevonult volna Hankó Balázs az ügyészségre, de az utolsó pillanatban váratlan dolog történt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility