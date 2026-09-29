A klímaválság benyújtotta a számlát Magyarországnak

A nyári hőség nemcsak kellemetlen emléket hagyott maga után, hanem várhatóan akkora mértékben veti vissza az idei gazdasági növekedést, mint amennyivel tavaly összesen bővült a hazai gazdaság. A rendkívüli aszály nyomai a GDP-statisztikákon kívül is sok helyen felfedezhetők: a szárazság megtizedelte a termést, térdre kényszerítette Paks termelését, megakasztotta a dunai hajózást, és milliárdos állami beavatkozást tett szükségessé. A 2026-os nyár így ízelítőt adott abból, milyen számlát fizethet az ország, ha a most még szélsőségesnek nevezett időjárás válik az új normává.

Végre magunk mögött hagytuk az elviselhetetlen nyári hőséget, a következmények felmérése viszont még csak most kezdődik igazán. Az MNB becslése szerint az idei nyáron tapasztalt szélsőséges időjárás 0,4 százalékpontot gyalulhatott le a 2026-os növekedésből csak a mezőgazdaságra gyakorolt hatásán keresztül, mivel az ágazat GDP-hez való hozzájárulása 15 százalékkal eshet vissza tavalyhoz képest. A gazdaság bővülése így a tavalyi 0,5 százalék után idén 1,8 százalék körül alakulhat a jegybank előrejelzése és a Portfolio által megkérdezett elemzők várakozása szerint is. Ez alapján jól látszik, hogy ha a mezőgazdaság csak a tavalyihoz hasonlóan teljesített volna, akkor elérhető lett volna a 2 százalék körüli, akár azt meghaladó növekedés.

Forrás: MNB Inflációs jelentés, 2026 szeptember.

A jegybank néhány nagy területen termesztett növény esetében konkrét előrejelzést is készített a várható károkról: a búza termésmennyisége közel 22, a kukoricáé 51, a repcemagé 26 százalékkal lehet alacsonyabb a megelőző 5 év átlagánál, és mindhárom szántóföldi növény esetében elmaradhat a 2022-es aszályos év eredményétől is. Az agrárium egyébként nem mindenhol élt át olyan súlyos pusztítást, mint amit a 4 évvel ezelőtti extrém szárazság során: idén európai szinten kevésbé súlyos volt a hatás, és leginkább Franciaországra és a Kárpát-medencére koncentrálódott. Ez praktikusan két dolgot jelent:

Mi jártunk a legrosszabbul. Erről már az Európai Bizottság is írt július végén, felhívva a figyelmet, hogy hazánkban a perzselő hőség tovább súlyosbította az aszályproblémát, és még inkább lecsökkentette a talajban tárolt vízmennyiséget. A meleg és vízhiány kettős csapásáról kifejtették, hogy "a legerősebb hatásokat Magyarországon figyelhetjük meg, ahol mind a téli, mind a nyári terméshozamok érintettek." Becslésük alapján a búza és kukorica esetében is a hazai termés maradhat el legnagyobb mértékben az elmúlt öt év termésátlagától.

Erről már az Európai Bizottság is írt július végén, felhívva a figyelmet, hogy hazánkban a perzselő hőség tovább súlyosbította az aszályproblémát, és még inkább lecsökkentette a talajban tárolt vízmennyiséget. A meleg és vízhiány kettős csapásáról kifejtették, hogy "a legerősebb hatásokat Magyarországon figyelhetjük meg, ahol mind a téli, mind a nyári terméshozamok érintettek." Becslésük alapján a búza és kukorica esetében is a hazai termés maradhat el legnagyobb mértékben az elmúlt öt év termésátlagától. Kisebb lehet az élelmiszerek áremelkedése, mint 2022-ben. Mivel máshol nem szenvedtek el akkora kárt a gazdák, mint 4 éve, ezért a kínálat szűküléséből fakadó drágulás is kisebb lehet. A határidős jegyzésárak alapján a búzára és a kukoricára vonatkozó 2027-es árvárakozások 17,0, illetve 15,9 százalékkal magasabbak az ideinél. Vagyis a piac azt árazza, hogy 2027-ben a búza és a kukorica ára érdemben magasabb lehet a 2026-os szintnél, de még ez az emelkedés is kisebb a 2022-esnél, amikor az aszály mellett a globális energiaválság is felfelé hajtotta az árakat.

Ugyanakkor most sem "csupán" a nyári szárazság és hőség jelent kockázatot az élelmiszerek drágulásának szempontjából. Egyrészt a Közel-Kelet a műtrágyagyártás és a műtrágya-alapanyagok globális központja, és az iráni háború kitörése után több ilyen anyag jelentősen megdrágult. A nitrogénműtrágyák előállításához alapanyagként gáz szükséges, magához a folyamathoz pedig sok energia; ráadásul a Hormuzi-szoros szállítási útvonalként is fontos szerepet játszik. Így noha az árak már nagyrészt visszatértek az év eleji szintekre, de a konfliktus eszkalálódása esetén újabb drágulási hullám jöhet, ami közvetetten az élelmiszerek inflációjának is lökést adhat.

Másrészt az időjáráselőrejelző modellek alapján 69 százalék az esélye annak, hogy az idei El Niño jelenség az 1950 óta megfigyeltek legerősebbike lesz. (Az El Niño a Csendes-óceán periodikus felmelegedése, amely világszerte megváltoztathatja az időjárást, és fontos mezőgazdasági térségekben aszályt vagy éppen túlzott csapadékot idézhet elő.) A korábbi tapasztalatok szerint az emiatt kialakuló terméskiesések hatása csak hónapokkal később jelenik meg teljesen a világpiaci élelmiszerárakban: a jegybank szerint 9–15 hónapos késéssel átlagosan 1–2 százalékos drágulást okozott.

Eddig tehát két csatornát vázoltunk fel, amin keresztül az extrém időjárás a gazdasági hatásait kifejtheti:

A hőség és aszály miatt csökkenő terméshozam hatására visszaesik a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP-hez. A terméskiesés a kínálat csökkenése miatt feljebb nyomja az árakat, és a magasabb élelmiszerárak csökkentik a háztartások vásárlóerejét.

Ezek közül jelen esetben az első hatás érdemi, míg a második kevésbé jelentős; ezen felül is lehetnek viszont még negatív következmények.

Az extrém szárazság miatt például a folyók vízszintje is lecsökken, ami egyszerre több nehézséget okoz. A folyami közlekedés terén már most nagy a kár. A teherszállító hajók a kisebb vízmélység miatt csak csökkentett rakománnyal tudnak közlekedni, ami növeli az egy tonnára jutó szállítási költséget, meghosszabbítja a fuvaridőt és kiszámíthatatlanabbá teszi az ellátási láncokat. Ezek a problémák már most érdemben rontják a belvízi hajózás versenyképességét. A turizmus terén hasonlóan látványos a kár: a tartósan alacsony dunai vízállás miatt 2026 nyarán az európai piacról érkező szállodahajók több mint fele elmaradt, és számos tengerentúli turista lemondta az utat, vagy Budapest helyett Bécsbe utazott. A kiesés így nemcsak a hajózási cégeket érinti, hanem például a szállodákat, éttermeket is. Ráadásul ha a következő szezonban is tartósan alacsony marad a Duna vízállása, a hajóstársaságok végleg törölhetik a budapesti megállót a dunai programjaikból.

A folyók vízellátási problémájának másik következménye, hogy a mostani nyár során egy ország tanulta meg, hogy a paksi atomerőmű hűtése a Duna vizére támaszkodik, ezért ha a folyóban alig marad víz, az energetikai kihívást jelent. Az MNB ezt a kérdést is vizsgálta, és arra jutott, hogy bár augusztus elejére az erőmű 2000 megawattos névleges kapacitásának csupán 11-12 százalékára esett vissza, ez mégsem okozott kiugró emelkedést a hazai elektromosenergia-árakban. Ennek oka, hogy a hazai rendszer magas szinten integrált az európai energiarendszerbe, a szükséges energiát tudtuk importálni.

A jegybank szerint így az atomerőmű termeléskiesése várhatóan kevesebb mint 0,1 százalékkal mérsékelheti a GDP-t, illetve a nemzeti össztermék kevesebb mint 0,1 százalékával ronthatja a külkereskedelmi egyenleg hiányát.

A piacok összekapcsoltsága nemcsak a paksi krízis kárainak enyhítésében segített, hanem a fentebb tárgyalt élelmiszerinfláció mérséklésében is: a jegybank kiemelte, hogy az EU Indiával és Mercosurral kötött szabadkereskedelmi egyezményei fontos szerepet játszanak az áremelkedés tompításában.

Persze ahhoz, hogy a gazdasági hatás mérsékelt maradhasson, szükség volt arra is, hogy a kormány bárkasüllyesztéssel és fenékküszöb építésével akadályozzon meg egy újabb termeléscsökkenést. A kormányzati beavatkozás tehát hozzájárult a károk kordában tartásához, de nem volt ingyen: a kabinet közlése szerint mintegy 6,1 milliárd forintba került.

Forrás: MNB Inflációs jelentés, 2026 szeptember.

Egy ekkora összeg az éves költségvetés méretéhez viszonyítva nem számottevő, a klímaalkalmazkodás költségei azonban a jövőben egyre nagyobb terhet rónak majd a közös pénzügyeinkre. Várhatóan egyre többet kell majd fordítanunk az agrárkárok miatti kárenyhítésre, mezőgazdasági és biztosítási támogatásokra, vízügyi és más infrastrukturális beruházásokra, így akár a paksi atomerőmű hűtési rendszerének átalakítására. Mindehhez hozzáadódhat a gyengébb gazdasági teljesítmény miatt kieső adóbevétel – vagyis az aszály egyszerre ronthatja a büdzsé bevételi oldalát és növelheti a kiadásokat.

Ez az egész nemcsak egy elvont eszmefuttatás, hiszen már az idei évben azt láthattuk, hogy a Tisza-kormány a módosított 2026-os költségvetésben 500 milliárd forintos Havária Alapot hozott létre. (Ennek célja elsősorban az aszály és az energiaválság előre nem látható költségeinek kezelése, az alap felhasználásáról a kormány külön határozatokkal dönthet.) Az OECD 2026-os magyar országjelentése arra is figyelmeztetett, hogy nem egyszeri problémáról beszélünk. A szervezet szerint csak a klímaalkalmazkodáshoz szükséges állami beruházásokra a GDP 0,2 százalékát el kell majd költenünk évente – és ezzel a klímacéljaink eléréséhez még nem kerültünk közelebb.

Úgy tűnik hát, hogy a 2026-os nyár csak egy ízelítő volt abból, ami ránk vár. Idén "csak" a hazai terméshozamok szenvedtek el igazán jelentős kárt, a jelentősebb élelmiszerinflációtól és az energiabiztonsági problémáktól megóvott minket az európai és világpiaci integráció. A paksi krízis kezelésének költségei sem döntötték össze a büdzsét. Az extrém időjáráshoz kapcsolódó szélesebb költségvetési teherről még nincs tiszta képünk. Összességében az látszik, hogy az idei évben a mezőgazdaság rossz teljesítménye 0,4%-ponttal veti vissza a GDPt, Paks energetikai problémái 0,1%-pontot visznek el a gazdasági teljesítményből, miközben a turizmus is megsínyli a forróságot. Így a rendkívüli hőség legalább 0,5%-ponttal csökkenti a GDP-növekedést, ami már számottevő kiesést jelent.

Jelenleg ráadásul minden előrejelzés afelé mutat, hogy a szélsőséges hőség és a pusztító villámárvizekkel tarkított szárazság egyre gyakoribbá válik majd a jövőben.

Márpedig ha ezek a körülmények válnak az új normává, akkor egy teljesen új stratégiára lesz szükség, amellyel mérsékeljük a klímaválság gazdasági növekedésre és költségvetésre gyakorolt negatív hatásait.

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