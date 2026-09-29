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Gazdaság

A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 év nem nyilvános kormányhatározatainak listáját

MTI
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A kormány nyilvánosságra hozta a 2010 és 2026 között született, úgynevezett 2000-es kormányhatározatok listáját - közölte a Miniszterelnökség kedden az MTI-vel.

Ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a Magyar Közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben, a koronavírus-járvány idején született - olvasható a közleményben.

Az elmúlt tizenhat évben 3598 olyan, úgynevezett 2000-es kormányhatározat született, amelyet nem tettek közzé a Magyar Közlönyben. Ezek az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok jellemzően meghatározott kormányzati, rendvédelmi vagy más állami vezetők számára állapítottak meg feladatokat. A 2000-es kormányhatározatok nem azonosak a minősített adatokat tartalmazó kormányhatározatokkal.

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