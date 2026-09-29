A Miniszterelnökség feljelentést tett 455 millió forintnyi kifogásolt megrendelés miatt
A tárca keddi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a rendelkezésre álló iratok vizsgálata alapján a 17 egyedi megrendelésből 16 - bruttó mintegy 455 millió forint értékben - nem tartozott a szervezetfejlesztési keretszerződések tárgyi hatálya alá.
Megjegyezték, hogy a szerződéseket a Miniszterelnökség belső működésének és szervezetének támogatására kötötték, ehelyett azonban - a rendelkezésre álló iratok szerint - a vállalkozó főként szakpolitikai, társadalomtudományi, iparági, területfejlesztési, külpolitikai és lakáspiaci tanulmányokat, kutatásokat és elemzéseket készített, amelyek többsége nem kapcsolódott közvetlenül a Miniszterelnökség működéséhez.
Hangsúlyozták, a feljelentés a szakmai beszámolókban feltüntetett és egyben a kifizetések alapjául szolgáló munkaóra-elszámolások valóságtartalmát is vizsgálat tárgyává teszi. Példaként említették, hogy a balkáni munkaerőpiaci kutatásnál 380 tanácsadói órát számoltak el, óránként nettó 60 ezer forintos díjjal, összesen nettó 22,8 millió forint értékben, miközben a megrendelés napja december 2. volt, a teljesítési határidő december 16., vagyis - jegyezték meg - a két időpont között 11 munkanap állt rendelkezésre, ami 47,5 nyolcórás munkanapnak felel meg, így a teljesítéshez ebben az időszakban több munkatárs párhuzamos, lényegében teljes munkaidős közreműködésére lett volna szükség.
Szeptember 16-án jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, hogy két céggel szemben - köztük a p2m Consulting Kft-vel - hat ügyben tesz feljelentést, mert az átvilágítások során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint hárommilliárd forint értékben. Milliárdos nagyságrendű közpénz kétes körülmények közötti felhasználásról van szó - jelentette ki akkor.
A p2m Consulting Kft.-ről azt mondta, árbevétele 2019 előtt nem haladta meg a 200 millió forintot, 2020 végén azonban a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól nettó 30 milliárd forintos keretszerződést nyert egy olyan pályázaton, amelynek beadási ideje mindössze néhány nap volt. A cég a szerződésnek köszönhetően éppen olyan megkerülhetetlen szereplő lett a tanácsadás és a szervezetfejlesztés piacán, mint Balásy Gyula cégei a rendezvényszervezés vagy a marketing kapcsán, hiszen ettől kezdve az összes hasonló munkát csak rajtuk keresztül lehetett igénybe venni, miközben a valódi feladatokat továbbra is a korábbi piaci szereplők végezték el - fejtette ki Tanács Zoltán.
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