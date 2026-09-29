A volt főügyész állítja, Orbán Viktor adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán konvoj ügyében

Újabb súlyos állítások hangzottak el az aranykonvoj ügyben: Fürcht Pál volt főügyész nyílt levélben írta le, hogyan látta belülről a nyomozás alakulását, és mi vezetett júniusi lemondásához. A történet közben közvetlenül összekapcsolódott a legfőbb ügyész megválasztásával is, miután kiderült, hogy a Baka András köztársasági elnök által jelölt Szathmáry Zoltán testvérét az ügyben korábban meggyanúsították. Fürcht szerint a nyomozók politikai beavatkozásra utaló körülményeket tártak fel, az ügyészség vezetése azonban korlátozta egyes szereplők vizsgálatát. A Legfőbb Ügyészség a volt főügyész korábbi, hasonló állításait valótlanoknak nevezte, részletes cáfolatot ugyanakkor a folyamatban lévő eljárások miatt nem közölt a testület.

Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője nyílt levelében – melyet kérésére Horváth Lóránt ügyvéd tett nyilvánossá – azt állítja, hogy

az aranykonvoj ügye politika által kreált ügy volt, és a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására.

A volt főügyész szerint a Legfőbb Ügyészség vezetése is közreműködött az akció gyors végrehajtásában, majd amikor májusban mindezt jelezte feletteseinek, a nyomozást "irányba állították", és megtiltották az ügyészségi vezetők tanúkénti kihallgatását. Az ügy különös politikai súlyt kapott, miután kiderült, hogy az aranykonvoj kapcsán közokirat-hamisítással gyanúsított Szathmáry István testvérét, Szathmáry Zoltánt jelölte Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyésznek – a parlament azonban nem szavazta meg. A Legfőbb Ügyészség korábban határozottan visszautasította Fürcht állításait, de a folyamatban lévő eljárásokra hivatkozva részletes cáfolatot nem közölt.

Fürcht Pál korábbi ügyészségi vezető most egyébként azt állítja, hogy az aranykonvoj ügyében már tavasszal olyan bizonyítékok kerültek a nyomozó ügyészek elé, amelyek szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására.

A volt főügyész szerint az ügy feltárása során a Legfőbb Ügyészség több vezetőjének, titkosszolgálati tisztségviselőknek és a későbbi legfőbbügyész-jelölt testvérének szerepét is vizsgálni kellett volna, erre azonban állítása szerint nem kaptak lehetőséget.

Az ügyben már hétfőn újabb – állítólagos ügyészségi dokumentum tartalmát hozta nyilvánosságra Horváth Lóránt, bár magát az eredeti szöveget nem adta ki –, a június 22-i ügyészi feljegyzés szerint egy, a nyomozó ügyészek és Szathmáry István nemzetbiztonsági ezredes között az Alkotmányvédelmi Hivatalnál tartott találkozóról készült. A feljegyzés szerint Szathmáry arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyét már az országgyűlési választás előtt vizsgáló belügyi bizottság előtt Hajdu János akkori TEK-vezető azt mondta: fölösleges azt vizsgálni, kinek a döntése alapján történt az elfogás, mert mindenki tudja, hogy annak a személynek a döntése volt, „akit nem lehet belekeverni az ügybe”.

Szathmáry szerint a jelenlévők számára egyértelmű volt, hogy Hajdu Orbán Viktorra utalt.

Ahogy arról írtunk, a hétfőn ismertetett irat azért is kapott különös jelentőséget, mert Szathmáry István testvére, Szathmáry Zoltán volt Baka András köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltje, akit végül szeptember 28-án nem választott meg az Országgyűlés. A titkos szavazáson 138 képviselő voksolt ellene, egy tartózkodott, igen szavazat pedig nem érkezett, így az államfőnek új jelöltet kell állítania. Szathmáry Istvánt korábban az aranykonvoj ügyében hétrendbeli közokirat-hamisítással gyanúsították meg.

Fürcht Pál hétfő este, ügyvédje, Horváth Lóránt által nyilvánosságra hozott nyílt levelében az eddigieknél is konkrétabban fogalmazott az ügy politikai és ügyészségi hátteréről. A volt főügyész azt írta, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség tapasztalt ügyészei az addig összegyűjtött bizonyítékok alapján 2026 májusában arra jutottak, hogy az aranykonvoj egy „politika által kreált ügy” volt.

Fürcht szerint a nyomozás akkori állása azt mutatta, hogy Orbán Viktor március 3-án adott feladatot a titkosszolgálatnak arra, hogy március 5-én fogják el az ukrán pénzszállítókat.

Fürcht állítása szerint a titkosszolgálat már március 4-én egyeztetett a Legfőbb Ügyészség egyik főosztályvezetőjével és az akkori legfőbb ügyésszel, majd a március 5-én megtett feljelentés néhány órán belül eljutott a nyomozó hatósághoz azzal az ügyészi utasítással, hogy rendeljék el a nyomozást. A volt főügyész ebből arra következtetett, hogy a Legfőbb Ügyészség vezetése is olyan sebességgel intézkedett, amely lehetővé tette a korábban meghatározott időpontban végrehajtott akciót. Ezeket az összefüggéseket Fürcht állításaként kell kezelni, az ügyészség korábban határozottan visszautasította, hogy politikailag befolyásolták volna az eljárásokat.

Fürcht azt is állította, hogy az elfogás körülményei miatt több titkosszolgálati és ügyészségi felsővezető szerepének tisztázása vált szükségessé. Beszámolója szerint az ukrán pénzszállítókat megbilincselték és csuklyát húztak a fejükre, egyiküket levetkőztették, egy másik fogvatartott pedig olyan ismeretlen eredetű szert kapott, amely után kórházba kellett szállítani. Azt is állította, hogy a fogvatartottak ügyvédjét és diplomáciai képviselőjét nem engedték hozzájuk, a titkosszolgálat munkatársai pedig a rendőrségi kihallgatásokat megelőzően is kérdezték őket. Fürcht hangsúlyozta, hogy

ezekről még főügyészként, a nyomozás irataiból szerzett tudomást, nem későbbi sajtóbeszámolókból.

A volt főügyész szerint májusban minderről jelentést tett az akkori legfőbb ügyésznek, annak helyettesének és két legfőbb ügyészségi főosztályvezetőnek, ezt követően azonban a nyomozást „irányba állították”. Állítása szerint olyan utasítás született, amely alapján a Legfőbb Ügyészség vezetőit még tanúként sem lehetett kihallgatni, és Szathmáry István szerepét sem vizsgálhatták megfelelően. Fürcht azt írta, hogy ez ellen szóban és írásban is tiltakozott, majd június 8-án azért mondott le főügyészi posztjáról, mert a kialakult helyzetet szakmailag már nem tartotta vállalhatónak.

A nyílt levél közvetlen előzménye Baka András hétfői megszólalása volt, miután a parlament elutasította Szathmáry Zoltán jelölését. Fürcht különösen az államfő néhány nappal korábbi ENSZ-beszédének arra a mondatára hivatkozott, amely szerint a jognak a hatalmon lévőkre is vonatkoznia kell. Baka ebben azt is hangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás nem válhat politikai fegyverré, és ugyanazokat a törvényeket kell alkalmazni a korábbi, a jelenlegi és a későbbi hatalom képviselőire.

Fürcht egyúttal visszautasította azt az értelmezést, hogy májusi fellépésével vagy júniusi lemondásával a később megnevezett legfőbbügyész-jelölt kinevezését próbálta volna megakadályozni. Arra hivatkozott, hogy amikor a problémákat májusban jelezte, még Sulyok Tamás volt a köztársasági elnök és Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész, ő pedig nem tudhatta, hogy hónapokkal később Baka András Szathmáry Zoltánt jelöli majd a posztra. Azt is állította, hogy nem volt tudomása arról sem, hogy Szathmáry testvérét időközben gyanúsítottként hallgatták ki.

A volt főügyész kérdéseket vetett fel a vele szemben szeptember 9-én elrendelt fegyelmi eljárás időzítésével kapcsolatban is. Fürcht szerint ha a június 10-én, főügyésztársainak adott tájékoztatása fegyelmi vétségnek számított, nehezen érthető, miért csak közel három hónappal később indult ellene eljárás. A nyílt levélben azt a feltételezést fogalmazta meg, hogy az időzítés összefügghetett Szathmáry Zoltán várható jelölésével, ezt azonban bizonyítékkal nem támasztotta alá.

Fürcht nem most először fogalmaz meg súlyos állításokat az ügyészségi vezetés működéséről. Szeptember közepén nyilvánosságra került júniusi lemondó nyilatkozatában azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség az aranykonvoj mellett a Gundalf–Henry-ügyben is informális eszközökkel befolyásolta a nyomozást, és kifogásolta a Legfőbb Ügyészség, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal közötti kapcsolatot is. A volt főügyész szerint egyes esetekben úgy adtak instrukciókat a nyomozó ügyészeknek, hogy azoknak ne maradjon formális, írásos nyoma.

A Legfőbb Ügyészség ezeket a vádakat határozottan visszautasította.

Szeptember 17-i reakciójában azt közölte, hogy Fürcht a politikai befolyásolásról „tényszerűen valótlanságokat” állított, részletes cáfolatot azonban a folyamatban lévő büntetőeljárások miatt nem adhatnak. Az ügyészség szerint Fürcht a tényeken alapuló szakmai iránymutatás helyett saját szubjektív meggyőződését próbálta érvényesíteni, a lemondó nyilatkozat nyilvánosságra kerülését pedig az ellene indított fegyelmi eljárással hozták összefüggésbe. A Fürcht állításai nyomán tett feljelentések közben a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséghez kerültek.

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