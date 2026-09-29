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Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot
Gazdaság

Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot

MTI
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Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait, a részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza - derül ki a Magyar Közlöny kedd este megjelent számából.

A kormányrendelet szerint

a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet.

A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja: az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését, a hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

A részletes előírásokat tartalmazó új BM-rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. Idetartoznak egyebek mellett a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés-végrehajtás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározott járművei. Mások - például sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű- és közlekedési járművek - engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést.

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A korábban kiadott kék- és sárgalámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek.

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