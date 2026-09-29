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Elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát
Gazdaság

Elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát

Portfolio
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Melléthei-Barna Márton, a TISZA-frakció képviselője kezdeményezte az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatálybalépésének módosítását 2026. október 20 helyett 2026. november 4-re - közölte a frakció.
  • A kéthetes halasztásra azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezettnél több időt vesz igénybe - indokolja a Tisza a halasztást.
  • A módosítás biztosítja, hogy az érintett iratanyag teljes körű áttekintése megtörténjen, és a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság a hatálybalépés napjától érdemi munkát végezhessen.
  • A módosítás elfogadása esetén 2026. november 4-től egy online felületen fokozatosan megismerhetőek lesznek a dokumentumok, erkölcsi elégtételt nyerhetnek a kommunista rendszer áldozatai.
  • A nyilvánosságra hozott adatok megismeréséért az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltára felel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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