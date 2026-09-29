Elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát

Bankmonitor Olcsóbbak lettek az új személyi kölcsönök - megéri lecserélni a régit? Megéri alacsonyabb kamatú hitelre cserélni a meglévő személyi kölcsönt? A kérdés egyre aktuálisabb: az új szerződések száma és átlagos összege is jelentősen nő, a hitelállomány mégse

Holdblog Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan

Összkép Amerika, Irán és a Pénz Pallosa Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Grandio Blog MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére

RSM Blog Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy

Holdblog Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát

ChikansPlanet A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t