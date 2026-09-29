Feljelentést tett a vidék- és településfejlesztési miniszter költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt

Néhány hónappal a választások előtt egy veszprémi cég úgy kapott 1,8 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást, hogy a támogatási okirat kiadásának pillanatában a minisztérium egyik államtitkára a kedvezményezett cég önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője volt

– közölte Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter.

„Folytatjuk az átvilágítást és minden olyan esetben feljelentést teszünk, ahol alapos gyanú merül fel, hogy a magyar emberek pénzét jogtalanul és túlárazott szerződésekkel magánzsebekbe irányították” – tette hozzá Lőrincz Viktória.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium (VTM) jogelődje,

a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 2026 januárjában döntött arról, hogy 1,8 milliárd forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. részére.

A cég a támogatást a „Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026” címhez kapcsolódó programok és fejlesztések lebonyolítására kapta

Célkitűzés volt a sport társadalmi szerepének erősítése, az egészséges életmód támogatása, valamint a régió közösségi kohéziójának és nemzetközi láthatóságának növelése.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést az ügyben ismeretlen tettes ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságánál.