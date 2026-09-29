Figyelmeztet a Transparency: hiába a kormány szigorúbb szabályai, továbbra is titkolóznak a magántőkealapok

A pénzmosás elleni uniós irányelvek és a Magyarországgal szemben indult kötelezettségszegési eljárás hatására a jogalkotó az elmúlt időszakban módosította a zártkörű alapokra – köztük a magántőkealapokra – vonatkozó átláthatósági szabályokat. Ennek értelmében az érintetteknek egy meghosszabbított nyári határidőig be kellett volna jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), hogy kik a tényleges tulajdonosaik.

A Transparency International (TI) Magyarország 45 olyan magántőkealap és 26 alapkezelő adatait kérte le, amelyeknél az állam összesen több mint 1500 milliárd forintos befektetési kötelezettséget vállalt.

A lekérdezés nyomán kiderült, hogy a magántőkealapok több mint negyede, valamint az alapkezelők közel harmada egyáltalán nem szerepelt a nyilvántartásban, amit az adóhatóság az adatszolgáltatás hiányával magyarázott. További kilenc szervezet neve pedig annyira pontatlanul került be a rendszerbe, hogy a hagyományos kereséssel egyáltalán nem lehetett rájuk találni.

Az elérhető adatok minősége is hagy kívánnivalót maga után, a megadott információk jelentős része ugyanis alkalmatlan a tényleges tulajdonosok azonosítására. A leggyakoribb hiba az volt, hogy az adatszolgáltatók nem a kifejezetten a zártkörű alapokra vonatkozó kategóriákat, hanem a hagyományos gazdasági társaságoknál alkalmazott tulajdonosi besorolásokat használták. Sok esetben már nem hatályos jogszabályokra hivatkoztak, vagy csupán a vezető tisztségviselőket jelölték meg tulajdonosként, így a befektetési jegyek valódi birtokosai rejtve maradtak. Előfordult az is, hogy ismert üzletemberek nevét tüntették fel az adatlapokon, ám nulla százalékos részesedéssel.

A rendszer hiányosságait jól szemlélteti egy jelentős állami kötelezettségvállalással működő alap esete, amely két teljesen eltérő adattartalommal szerepelt a nyilvántartásban. Az egyik adatlapon hazai, a másikon külföldi cégvezetők és üzletemberek tűntek fel tulajdonosként. A NAV tájékoztatása szerint ez azért alakulhatott ki, mert két különböző pénzintézet is nyújtott be adatokat, a felület pedig kizárólag a név- és címadatok egyezőségét jelzi, a tartalmi ellentmondásokat nem szűri ki.

Az átláthatóság hiányának ugyanakkor komoly gyakorlati következményei is vannak. A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) a nyár folyamán éppen a hiányos átláthatósági garanciák miatt zárta ki a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Titász Zrt-t egy 65 milliárd forintos uniós hálózatfejlesztési pályázatból, mivel a vállalatban tulajdonrésszel bíró magántőkealap a határidő lejárta után sem szerepelt a regiszterben.

A jelenlegi hazai szabályozás alapján a NAV csupán nyilvántartja a benyújtott adatokat, azok helyességéért a feltöltést végző pénzintézetek felelnek, míg hatósági ellenőrzésre vagy adat-összevetésre nem kerül sor. Bár létezik egy indexrendszer, amely az adatszolgáltatók megbízhatóságát minősíti és a hibákat szankcionálja, a vizsgálat idején egyetlen magántőkealap vagy alapkezelő sem szerepelt a kockázatos kategóriákban.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy magához az adatbázishoz való hozzáférés kifejezetten körülményes. Az Európai Unió Bíróságának döntése értelmében a lekérdezés jogos érdek igazolásához és minisztériumi engedélyhez kötött. A jóváhagyás megszerzését követően a keresés kizárólag pontos cégnév alapján, adatszolgáltatási díj megfizetése mellett lehetséges, az eredményeket pedig egyesével kell letölteni, ami jelentősen akadályozza az átfogóbb elemzések elkészítését.

A TI Magyarország a feltárt rendszerszintű hiányosságokat jelezte a kormánynak és az illetékes hatóságoknak.

Bár egy idén nyáron elfogadott új uniós szabálycsomag a jövőben kötelezővé teszi az adatok hatósági ellenőrzését, ennek hazai jogba történő átültetésére 2027-ig van határidő. Egy pontos, naprakész és átlátható tényleges tulajdonosi nyilvántartás működtetése ugyanakkor már most kulcsfontosságú lenne a korrupciós kockázatok és az összeférhetetlenségek feltárásához, ami a hazai és uniós közpénzek átlátható felhasználása szempontjából egyaránt elengedhetetlen – írja a Transparency.

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