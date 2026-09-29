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Gazdaság

Gigantikus környezeti tehertől szabadították meg a szegedi tavat, de az hamarosan végleg eltűnhet a vízzel együtt

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Befejeződött a szegedi "Gumis-tó" megtisztítása, ahonnan az elmúlt két hétben 1100, összesen pedig több mint 3100 régi abroncsot emeltek ki. Bár az egykori bányató mostanra teljesen megszabadult a több évtizedes hulladéktól, a tartós aszály miatt a vize rohamosan fogy, így a teljes kiszáradás fenyegeti - írta meg a Délmagyar.
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Az eredetileg téglagyári agyagkitermeléssel létrejött bányató medrének tisztítása 2026 őszére zárult le végleg. A legutóbbi, kéthetes akció során csónakokkal vontatták partra a hatalmas gumiabroncsokat, és mintegy 1100 darabot emeltek ki a vízből.

A mostani munka egy korábbi, nagyszabású művelet folytatása volt.

Puskás Csaba, a Szegedi Vízmű munkatársa szerint 2024-ben már kétezer abroncstól mentesítették a területet, így a két ütemben együttesen több mint 3100 darab hulladékot távolítottak el.

Azt senki sem tudja pontosan, hogyan került ekkora mennyiségű szemét a vízbe, de a szakemberek szerint a zömében egykori Volán- és honvédségi buszokról, illetve teherautókról származó gumik legalább ötven évet töltöttek az iszapban.

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Forrás: Halász Noémi Facebook-oldala

Bár a gigantikus környezeti tehertől sikerült megszabadítani a területet, az aszály hatásait nem lehet visszafordítani, a vízszint ugyanis folyamatosan csökken, így hamarosan maga a tó is végleg eltűnhet.

Halász Noémi, a szegedi Szeged Jövője Egyesület elnöke Facebook-posztjában elmondta, hogy a gumik végállomása egy marcali vállalatnál van, ahol a begyűjtött a használt gumikat feldolgozzák, és az edzőtermekben, játszótereken használt gumiszőnyegek, rugalmas felületek készülnek belőlük.

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Forrás: Halász Noémi Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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