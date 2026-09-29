Gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázst

Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs országgyűlési képviselőt a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Erről a főügyészség kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.

A közleményben szerepel: a megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont - részben, de tömegesen - jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel.

Az így 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították

- olvasható a közleményben.

Az ügyészség kifejtette: a volt miniszter és társai a források politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztására kettős eljárásrendet alakítottak ki, ahol a formális és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól. A támogatásokról szóló döntések ténylegesen nem a kollégiumban születtek meg, hanem azokról Hankó Balázs, illetve mások határoztak, gyakran még a kérelem benyújtását is megelőzve, holott a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény értelmében a volt miniszter és az alap alelnöke a kollégiumok eljárása során az egyes pályázati kérelmek elbírálásában nem vehetett részt.

A vádhatóság tájékoztatása alapján 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használták fel a törvényben meghatározott céloktól eltérően az NKA vagyonát, amellyel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak. Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be.

A főügyészség jelzése szerint az ügyben egy másik személyt is őrizetbe vettek és gyanúsítottként hallgatták ki. Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén függesztette fel Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát, amelyre hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt Lajtár István legfőbbügyész-helyettes.

Hankó Balázst hétfőn este nyolc óra előtt a Fidesz- és a KDNP-frakció több tagja kísérte ki az Országházból. Az Orbán Viktor Facebook-oldalán közvetített élő videóban a politikus koncepciós eljárásról beszélt. Elmondta: az Országgyűlés elnökétől korábban felszólítást kapott a parlament épületének elhagyására.

Hétfő késő este őrizetbe vették Hankó Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, aki korábban kulturális és innovációs miniszterként felügyelte a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztását. Mellette korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították. Hankó Balázst azért szállították Kecskemétre, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is fogják kihallgatni.

Kedden gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázst a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a magyar kulturális támogatások egyik legfontosabb állami finanszírozási rendszere, amelyből pályázatokon és egyedi döntéseken keresztül kulturális programokat és szervezeteket támogatnak. Az ügy középpontjában az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma által 2025 őszétől 2026 tavaszáig megítélt, összesen mintegy 17,3 milliárd forintnyi támogatás áll.

Az ügyészség szerint 1079 esetben a pénzt nem az NKA jogszabályban meghatározott céljaira használták fel, hanem többek között a 2026-os választási kampány finanszírozására, és ezzel 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.

Hankó Balázs azért került az ügy középpontjába, mert kulturális és innovációs miniszterként egyben az NKA elnöke volt, és az NKA Bizottságának több döntését, illetve keretfelosztását miniszterként jóváhagyta.

Az ügyészség álláspontja szerint Hankó részt vett abban a döntési folyamatban, amelynek eredményeként az NKA vagyonát a törvényes céltól eltérően használták fel, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt kérte ki a mentelmi jogát.

Az ügyben korábban több, az NKA-hoz kapcsolódó vezetőt és döntéshozót is őrizetbe vettek vagy letartóztattak, köztük Bús Balázs volt NKA-alelnököt és Ughy Attilát, az érintett ideiglenes kollégium korábbi elnökét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/MTI Fotószerkesztõség/Kocsis Zoltán