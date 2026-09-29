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Hankó Balázs egy hétfőn felvett interjúban beszélt kedd este az ellene felhozott vádakról
Gazdaság

Hankó Balázs egy hétfőn felvett interjúban beszélt kedd este az ellene felhozott vádakról

MTI
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Politikai és kultúrpolitikai célból indított politikai koncepciós eljárás zajlik  ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében - mondta Hankó Balázs a HírTV-ben kedd este - ám az adást még hétfőn vették fel.

Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs miniszter a Hír TV-nek adott - hétfőn felvett és kedden sugárzott - interjúban kijelentette:

a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt, és mind az 1087 támogatott program kulturális program volt.

Hankó Balázs, akinek mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, kifejtette: szerinte politikai koncepciós eljárásról van szó, amelynek két gyújtópontja van. Az egyik egy kultúrpolitikai harc, a másik pedig egy nagy politikai leszámolás - mondta.

Hankó Balázs úgy fogalmazott: "ha úgy vádolnak, hogy a tényeket nem ismerik, az hiba, ha úgy vádolnak, hogy a tényeket ismerik, az pedig bűn".

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

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