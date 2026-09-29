Három éves csúcson az infláció a mediterrán országban, az egész eurózóna megérezheti a hatásait

A spanyol fogyasztói árak
szeptemberben 5 százalékkal emelkedtek éves összevetésben az augusztusi 4,6 százalékos növekedést követően
– derült ki a kedden közzétett adatokból. Ez 2023 februárja óta a legmagasabb érték, és felülmúlja a Bloomberg elemzői felmérésében szereplő 4,9 százalékos mediánvárakozást is. A statisztikai hivatal szerint az üzemanyagárak és az utazási csomagok drágulása állt a megugrás hátterében, de a maginfláció is a vártnál gyorsabban emelkedett.
Európa az iráni háború nyomán megugró energiaárakkal küzd, bár a térség gazdasága eddig meglepően ellenállónak bizonyult. Spanyolország az első nagy euróövezeti tagállam, amely közzétette a szeptemberi adatot, és várhatóan itt mérik majd a legmagasabb értéket is - áll a Bloomberg elemzésében. A többi tagállamban is gyorsulás várható, de az elemzők szerint a mutatók mindenhol 4 százalék alatt maradnak. Az Eurostat pénteken teszi közzé az euróövezet egészére vonatkozó adatokat;
a közgazdászok becslése szerint a térségi infláció hároméves csúcsra, 3,7 százalékra emelkedhetett.
Ana Andrade, a Bloomberg elemzője megállapítja, hogy a spanyol áremelkedési ütem jóval meghaladja az euróövezeti átlagot. Bár az üzemanyagok hasonló mértékben drágultak szerte a régióban, az energiaársokk Spanyolországot akkor érte el, amikor a belföldi inflációs nyomás még mindig erős volt.
Ennek mérséklődésére azóta sem látni jeleket, amit a kapacitásai felett teljesítő gazdaság és az élénk turizmus magyaráz
- kommentálta az adatot az elemző.
A vártnál erősebb inflációs nyomás újabb kamatemelés felé terelheti az EKB-t
Christine Lagarde, az EKB elnöke hétfői felszólalásában hangsúlyozta, hogy
másodkörös inflációs hatások egyelőre nem jelentkeznek, ezért a jegybanknak az infláció kordában tartásához szükséges mértékű, megfontolt válaszlépéseket kell tennie.
Az EKB eddig kétszer emelt kamatot ebben a ciklusban, így a betéti kamatláb jelenleg 2,5 százalékon áll. A piacok további négy 25 bázispontos emelést áraznak, bár a várakozásokat némileg mérsékelte Lagarde megjegyzése, miszerint a magasabb kötvényhozamok önmagukban is fékezik az inflációt és a gazdaságot.
Spanyolország az elmúlt időszakban Európa kiemelkedő növekedési sikertörténete volt, ami hozzájárul a gyorsabb pénzromláshoz. A spanyol jegybank előrejelzése szerint az ország GDP-je idén 2,3, jövőre 1,7 százalékkal bővül, a munkanélküliség pedig a 2008-as pénzügyi válság óta a legalacsonyabb szinten áll. A spanyol központi bank júniusban 3,6 százalékra becsülte a 2026-os éves átlagos inflációt – még az olaj- és földgázárak legutóbbi megugrása előtt.
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