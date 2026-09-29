Havasi Bertalan: Hankó Balázs politikai fogoly, az újkommunista önkény áldozata
A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az újkommunista önkény előtti meghátrálást jelentené, így az szóba sem jöhet
- közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden az MTI érdeklődésére.
Havasi Bertalan arról, hogy mi lesz a sorsa a Fidesz országgyűlési képviselője mandátumának, azt közölte: Hankó Balázs politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el és még a hatóságok sem merik pénzügyi visszaéléssel vádolni.
Szerinte Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben.
Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor úgy értékelt, hogy "fontos nap volt a tegnapi. Hosszú évtizedek hazugságai után, először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy
mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség.
Magyarország végre nem következmények nélküli ország" - írta a miniszterelnök.
Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs országgyűlési képviselőt a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Erről a főügyészség kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.
A közleményben szerepel: a megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont - részben, de tömegesen - jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel.
Az így 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították
- olvasható a közleményben.
szerinti elosztására kettős eljárásrendet alakítottak ki, ahol a formális és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól. A támogatásokról szóló döntések ténylegesen nem a kollégiumban születtek meg, hanem azokról Hankó Balázs, illetve mások határoztak, gyakran még a kérelem benyújtását is megelőzve, holott a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény értelmében a volt miniszter és az alap alelnöke a kollégiumok eljárása során az egyes pályázati kérelmek elbírálásában nem vehetett részt.
A vádhatóság tájékoztatása alapján 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használták fel a törvényben meghatározott céloktól eltérően az NKA vagyonát, amellyel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak. Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be.
A főügyészség jelzése szerint az ügyben egy másik személyt is őrizetbe vettek és gyanúsítottként hallgatták ki. Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén függesztette fel Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát, amelyre hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt Lajtár István legfőbbügyész-helyettes.
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