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Idén negyedszer emelt kamatot az ausztrál jegybank - Ez vár a többi fejlett országra is?
Gazdaság

Idén negyedszer emelt kamatot az ausztrál jegybank - Ez vár a többi fejlett országra is?

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Kedden 4,6 százalékra – 15 éves csúcsra – emelte az irányadó kamatot az ausztrál jegybank. A lépés célja az inflációs nyomás megfékezése, amelyet a belföldi kereslet ellenálló képessége és az emelkedő energiaárak egyaránt fűtenek - számolt be a Bloomberg.

A Reserve Bank of Australia (RBA) kilenctagú tanácsa egyhangúlag döntött az idei negyedik, 25 bázispontos emelésről, amivel a szigorítás mértéke idén már eléri az 1 százalékpontot. Közleményében a testület kifejezetten szigorú (héja) hangvételt ütött meg, és figyelmeztetett, hogy a vállalatok jelentős költségnyomással szembesülnek, ezért áremeléseket hajtanak végre vagy terveznek.

Michele Bullock jegybankelnök a sajtótájékoztatón ugyanakkor árnyaltabb képet festett. Kifejezte reményét, hogy a négy idei emelés elegendő lesz az infláció célsávba történő visszatereléséhez, és elárulta, hogy a testület fontolgatta a kamatemelési szünet meghosszabbítását is. Szavai nyomán a hároméves államkötvények hozama 8 bázisponttal csökkent, az ausztrál dollár pedig augusztus eleje óta először esett 70 amerikai cent alá. A novemberi újabb emelés pénzpiaci árazásokból számított implikált valószínűsége 61 százalékról mintegy 45 százalékra csökkent a sajtótájékoztató után.

Az RBA lépése beleillik a globális tendenciába, hiszen az Egyesült Államok, Európa és Japán jegybankjai szintén kamatemelésre kényszerültek szeptemberben,

miután az amerikai–iráni háború nyomán világszerte megugrottak az energiaárak. A közlemény külön kiemelte, hogy az üzemanyagárak emelkedése más termékek és szolgáltatások árába is begyűrűzött, ami a gazdaság kapacitáskorlátaiból fakadó nyomáson felül további inflációs lökést jelent.

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Az RBA az év első három ülésén emelt kamatot, majd két alkalommal szünetet tartott, hogy felmérje a gyors egymásutánban meghozott döntések hatását. A mostani emelés tovább terhelheti az amúgy is lejtmenetben lévő ausztrál ingatlanpiacot, és a munkanélküliségi ráta további emelkedéséhez vezethet, amely a legutóbbi adatok szerint már 4,6 százalékra nőtt.

Jim Chalmers pénzügyminiszter közleményében elismerte, hogy sok ausztrál komoly anyagi nyomás alatt van, a jegybanki dokumentum szerint pedig az RBA a közel-keleti háborút és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokat jelölte meg az inflációt leginkább felfelé hajtó tényezőként. A jegybank a szerdán megjelenő augusztusi havi inflációs adat, valamint a novemberi ülés előtt esedékes negyedéves inflációs jelentés alapján mérlegel majd a következő lépésről.

Ausztrália makroadatai azért figyelemre méltók, mert a nyersanyag- és Kína-függő gazdaság gyakran korán érzékeli a globális kereslet és az energiaárak változását, így esetenként korai jelzést ad a fejlett országokban csak késéssel megjelenő gazdasági hatásokról. Az a tény tehát, hogy az ausztrál jegybank idén már négyszer is szigorításra kényszerült az AI-infláció és a magas energiaárak miatt, jelzésértékű lehet a többi fejlett ország - különösen a hasonló strukturális árnyomással küzdő Amerikai Egyesült Államok - számára, és erősítheti azt a várakozást, hogy a fejlett világ valójában egy kamatemelési ciklus elején járhat.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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