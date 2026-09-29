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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

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Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak a hétfői országos átlagokhoz képest, írja a holtankoljak.
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A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt.

A mai adatok alapján az országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendizma

A nemzetközi olajpiacon ezzel szemben továbbra is magas szinten mozognak az árak. A Brent hordónkénti jegyzésára ismét 107 dollár fölé emelkedett, amit elsősorban a közel-keleti konfliktus és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok tartanak magas szinten. A világpiaci ármozgások azonban egyelőre nem jelentek meg a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.

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