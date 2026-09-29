Jöhet a nagy fordulat a kutakon? Trump rendkívüli lépésre szólította fel az Európai Uniót

A Fehér Ház arra szólította fel az Európai Uniót, hogy a globális árak mérséklése érdekében szabadítsa fel stratégiai gázolajtartalékait – értesültek a hírügynökségek piaci forrásokból.

Az amerikai kormányzat lépése arra utal, hogy Washington aktívan keresi a lehetőségeket az üzemanyagárak csökkentésére, és ebbe a folyamatba a szövetségeseit is be kívánja vonni. A dízelüzemanyag világpiaci ára kiemelt jelentőségű, mivel a szállítmányozás és az ipar egyik alapvető energiahordozója, így árának alakulása közvetlenül befolyásolja az élelmiszerárakat és a fogyasztói árindexet is.

A stratégiai készletek felszabadítása bevett eszköz az energiapiaci válságkezelésben, ugyanakkor

az EU-tagállamok jellemzően óvatosan bánnak a tartalékaikkal, amelyeket elsősorban ellátásbiztonsági célokra tartanak fenn.

Az uniós szabályozás emellett szigorú minimális készletszintet ír elő a tagállamoknak, ami érdemben korlátozza a mozgásterüket.

Egyelőre nem ismert, miként reagált Brüsszel az amerikai megkeresésre, és az sem világos, hogy a tagállamok hajlandóak lennének-e érdemben csökkenteni a tartalékaikat Washington kérésére.

Forrás: Reuters

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