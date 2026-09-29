Jön a nyugdíjreform a cseheknél, Magyarország számára is lehetnek tanulságai

A törvényjavaslat első olvasatát szeptember 24-én tartották, ahol Alena Schillerová miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter ismertette a reform főbb elemeit. A kormány 2027. január 1-jei hatálybalépést javasol, mivel álláspontja szerint kívánatos, hogy a tervezett intézkedések a lehető leghamarabb érvényesüljenek a gyakorlatban.
A javaslat egyik központi eleme az életciklus-alapú befektetési stratégia alapértelmezett opcióként történő bevezetése. Ez az elv automatikusan a résztvevő életkorához igazítja a befektetési portfóliót, így a fiatalabb megtakarítók vagyona dinamikusabb eszközökbe kerülne, majd a nyugdíjkorhatár közeledtével fokozatosan a konzervatívabb portfóliók irányába tolódna el. A kormány várakozásai szerint ez a megoldás a pénztárak adminisztratív terheit is mérsékelné, hiszen nem kellene minden egyes résztvevővel külön befektetési kérdőívet kitöltetni.
A reform keretében a kormány a pénztárak által felszámítható díjak csökkentését is tervezi.
Jelenleg a vagyonkezelési díj 0,4 és 2,5 százalék, a sikerdíj pedig 10 és 25 százalék között mozog a pénztár típusától függően. A javaslat értelmében a sikerdíjat teljesen eltörölnék, míg a kezelési díjat a legtöbb alap esetében legfeljebb 0,5 százalékban korlátoznák. Schillerová elismerte, hogy a szektor képviselői aggodalmukat fejezték ki a díjplafon miatt, a kormány álláspontja szerint azonban a lépés indokolt, tekintve, hogy az állam évente 18 milliárd koronával (kb. 272 milliárd forint) támogatja a rendszert.
Magyar szemmel nézve a cseh díjplafon azért is érdekes, mert hazánkban is egyre nagyobb figyelmet kapnak a nyugdíjcélú megtakarítások költségei: az MNB adatai alapján az önkéntes nyugdíjpénztárak díjterhelése már tartósan 1 százalék alatt van (2025-ben 0,66 százalékra csökkent), ami a pénztári szektort a legköltséghatékonyabb előtakarékossági formák közé emeli. Ezzel szemben a unit-linked életbiztosítások még az "etikus" szabályozási csomag bevezetése után is jóval drágábban működnek: a rendszeres díjas termékek medián TKM-je 10 éves időtávon 4,3%, 15 évnél 3,8%, 20 évnél 3,4% volt.
A törvényjavaslat az úgynevezett átalakított alapok fokozatos kivezetését is előirányozza. Ezek az alapok 2013 óta zárva vannak az új belépők előtt, ennek ellenére a résztvevők csaknem felét tömörítik, miközben alacsony hozamot nyújtanak. A kormány azt javasolja, hogy működésük 2036 végén szűnjön meg, elegendő felkészülési időt biztosítva a résztvevőknek és a pénztáraknak.
A reform külön hangsúlyt fektet a fiatalabb korosztályok bevonására.
A gyermekek már havi 100 korona (kb. 1500 forint) saját befizetésétől jogosulttá válnának az állami támogatásra. Emellett a legalább tíz éve megtakarító ügyfelek a 36. születésnapjukig egyszeri alkalommal kivehetnék a megtakarításaik egyharmadát. A kormány szerint ugyanis a korai hozzáférés hiánya a legfőbb olyan tényező, amely elriasztja a fiatalokat az önkéntes nyugdíj-megtakarítástól.
A cseh nyugdíjrendszer jelenleg csupán két pillérből áll; az első, folyó finanszírozású állami nyugdíjpillér mellett a harmadik, önkéntes megtakarításokból álló nyugdíjpillér létezik még, a második pillér alig két évig létezett (2013-tól 2015-ig), de az alacsony részvétel miatt megszüntették.
Az első pillér kiadásait a bruttó bérre vetített 6,5% munkavállalói és 21,5% munkáltatói járulékból finanszírozzák, 2024-ben 2,4 millióan részesültek nyugellátásban, az átlagnyugdíj összege havonta 20 680 cseh korona volt, ami kb. 830 eurónak felelt meg. A nyugdíjkorhatár 65 év, de 2030-tól kezdődően fokozatosan emelkedik majd, míg eléri a 67 évet – az 1988-ban születettekre már ez a korhatár lesz érvényes.
A harmadik pillérben a megtakarítók befizetéseit privát vagyonkezelők végzik, sőt, 2024-től kezdve egy új nyugdíj-előtakarékossági forma, a „Hosszú Távú Befektetési Termék” (Long Term Investment Product, LTIP) is elérhetővé vált. Utóbbi keretein belül a befektetők szabadon választhatnak részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat és ETF-eket is a portfóliójukba. Kihívást jelent, hogy a megtakarítási programokban való részvétel a kívánatosnál alacsonyabb:
a csehek időskori bevételeit – Magyarországhoz hasonlóan – túlnyomórészt az állami nyugdíj biztosítja, a megtakarítási pillérek súlya az egyik legkisebb az Európai Unióban.
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