Kármán András: Magyarország hamarosan csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akik az uniós pénzeket felügyelik

A magas szintű találkozón a pénzügyminiszter mellett részt vett Dr. Görög Márta, Pósfai Gábor, valamint Lajtár István legfőbbügyész-helyettes is. A megbeszélés célja az volt, hogy új szintre emeljék a magyar kormány és a vádhatóság közötti együttműködést a csatlakozási folyamatban, amely iránt mindkét fél elkötelezett.

Ahhoz, hogy a szervezet hatékonyan megkezdhesse működését Magyarországon, még számos jogszabály és részletkérdés összehangolására van szükség. Ez a folyamat a Pénzügyminisztériumot is közvetlenül érinti, különösen a NAV szerepét illetően azokban az ügyekben, amelyekben az Európai Ügyészség nyomozást rendel majd el. Az EPPO kiemelt feladata ugyanis az uniós források felhasználásának ellenőrzése, valamint a vádemelés az olyan esetekben, amelyek csalással, korrupcióval vagy pénzmosással károsítják meg az európai adófizetőket.

Kármán András kifejtette:

a kormány határozott harcot folytat a korrupció ellen, és arra törekszik, hogy a lehető legtöbb illegálisan megszerzett vagyont szerezze vissza; ebben a küzdelemben az Európai Ügyészség kulcsfontosságú szövetséges lesz.

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