Kiengedték Őrsi Gergelyt a börtönből

Mivel a Központi Nyomozó Főügyészség a kényszerintézkedés enyhítését indítványozta, a Fővárosi Törvényszék elrendelte a gyanúsítottak letartóztatásának megszüntetését és a bűnügyi felügyelet alá helyezését. A bíróság értékelése szerint a szökés, az elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítése, valamint a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll, ezért

kötelezővé tették a nyomkövető eszköz folyamatos használatát.

A döntés értelmében Őrsi Gergely hazatérhetett, de otthonát nem hagyhatja el. Bűnügyi felügyelet alá került Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt egykori MSZP-s országgyűlési képviselő, Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, továbbá az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégét, a Hungast-csoportot irányító tulajdonos is.

Az ügy lényege, hogy a gyanú szerint az önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzéseknél a nyertes cégek megvesztegették a döntéshozatalra hatással bíró politikusokat annak érdekében, hogy a megbízásokat tartósan ők nyerhessék el. A befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt indult nyomozást a napokban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vette át.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images