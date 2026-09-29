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Listeria-fertőzés gyanúja miatt hívtak vissza egy terméket az Auchanból
Gazdaság

Listeria-fertőzés gyanúja miatt hívtak vissza egy terméket az Auchanból

Portfolio
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Listeria-fertőzés gyanúja miatt azonnal visszahívják az Auchan üzletekben kapható, 90 grammos Auchan Nívó füstölt, sült sonkát. A terméket a vásárlóknak semmiképpen sem szabad elfogyasztaniuk - jelentette a NKFH.

A forgalmazó MH Magyarország Kft. egy saját hatáskörben végzett minőségellenőrzés során mutatta ki a Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét az élelmiszerben.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnal kivonta a forgalomból a kifogásolt tételt, és elindította a termék visszahívását a vásárlóktól.

Mivel a sonka fogyaszthatósági ideje hamarosan, egészen pontosan október 1-jén jár le, kiemelten fontos, hogy a vásárlók ellenőrizzék az otthoni készleteiket.

A visszahívásban

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  • az 5999086466518 vonalkódú,
  • 90 grammos kiszerelésű
  • Auchan Nívó füstölt, sült sonka érintett,
  • amelynek fogyaszthatósági ideje 2026.10.01.
  • A termék gyártója a Funkció Kft.
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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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