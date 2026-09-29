Megérkeztek a fagyos reggelek Magyarországra: a Google-kereséseken is látszik, hogy itt a fűtési szezon

Szeptember második felében országszerte egyre gyakrabban mérhető hajnalonként fagypont alatti hőmérséklet, így egyre aktuálisabb témává válik a fűtési szezon Magyarországon. A lehűlés egy olyan fűtési szezon elején érkezett, amikor az uniós gáztárolók töltöttsége a szokásosnál jóval alacsonyabb, az európai gázárak pedig emelkedtek. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan alakult a fűtés iránti keresési érdeklődés.

Hideg hajnalokkal és drága gázzal indul a fűtési szezon

Az elmúlt hetekben, különösen az éjszakai, hajnali órákban már érezhető volt, az őszies fordulat hazánk időjárásában. Ahogy az időjárás előrejelzésekben is olvasható, hogy a nappalok során még marad a kellemes idő, azonban a következő időszakban már egyre hidegebb hajnalokra, helyenként talajmenti fagyra kell számítani.

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A fentiekből kiindulva természetesen egyre aktuálisabbá válik az előttünk álló fűtési szezonról való gondolkodás. Ahogy korábbi elemzésünkben is kiemeltük, az energiapiaci helyzet közel sem nevezhető nyugodtnak ahogy lassan megérkeznek a téli hónapok.

Az uniós gáztárolók 70 százalékon állnak, ami időarányosan legalább tízéves negatív rekord,

és a holland TTF-jegyzés idén felfelé tört ki a 2023 tavasza óta tartó sávjából. Az MVM közleményében arról írt, hogy a magyarországi gázkészletek miatt egyelőre nem indokolt a pánik, a nagyobb kockázatot inkább a gáz ára jelentheti.

Az internetezők is a fűtési szezonra koncentrálnak

Az elmúlt 7 napok leginkább felkapott témáit listázó felületen a relevancia szerint a "fűtés" témakör szerepel első helyen a Google Trends adatai alapján. Ez jól mutatja, hogy a téma az elmúlt napok hűvös reggeleit követően intenzíven foglalkoztatja a magyar internetezőket.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 90 nap adatai alapján a

"fűtés" keresési kifejezés egyértelmű felfutást produkált szeptember második felében Magyarországon.

Kép forrása: Google Trends

Arányaiban a legnagyobb érdeklődést Nógrád, Tolna, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas megyékben generálta a "fűtés" keresési kifejezés.

Kép forrása: Google Trends

Természetesen, a "fűtés" kifejezés iránti érdeklődés ciklikusan erősödik meg évről évre, ami jól látszik Google Trends ötéves adatairól is. A grafikonon egyelőre szaggatott vonallal jelenik meg az érdeklődés, tehát a kifejezésre jelenleg is sok keresést adnak le, ez alapján azonban a

korábbi éveket meghaladó is lehet az érdeklődés a téma iránt idén szeptemberben.

A "tűzifa" keresési kifejezés az idei szezonban nagyobb érdeklődést váltott ki a "fűtésnél", ami vélhetően annak tudható be, hogy a Tisza-kormány kezdeményezte a tűzifa áfájának 5%-ra való mérséklését, amelyet augusztusban az országgyűlés el is fogadott.

Kép forrása: Google Trends

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