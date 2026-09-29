20°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megérkeztek a fagyos reggelek Magyarországra: a Google-kereséseken is látszik, hogy itt a fűtési szezon
Gazdaság

Megérkeztek a fagyos reggelek Magyarországra: a Google-kereséseken is látszik, hogy itt a fűtési szezon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szeptember második felében országszerte egyre gyakrabban mérhető hajnalonként fagypont alatti hőmérséklet, így egyre aktuálisabb témává válik a fűtési szezon Magyarországon. A lehűlés egy olyan fűtési szezon elején érkezett, amikor az uniós gáztárolók töltöttsége a szokásosnál jóval alacsonyabb, az európai gázárak pedig emelkedtek. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan alakult a fűtés iránti keresési érdeklődés.

Hideg hajnalokkal és drága gázzal indul a fűtési szezon

Az elmúlt hetekben, különösen az éjszakai, hajnali órákban már érezhető volt, az őszies fordulat hazánk időjárásában. Ahogy az időjárás előrejelzésekben is olvasható, hogy a nappalok során még marad a kellemes idő, azonban a következő időszakban már egyre hidegebb hajnalokra, helyenként talajmenti fagyra kell számítani.

Kapcsolódó cikkünk

Csípős fordulat jön az időjárásban: ez vár Magyarországra az előttünk álló héten

A fentiekből kiindulva természetesen egyre aktuálisabbá válik az előttünk álló fűtési szezonról való gondolkodás. Ahogy korábbi elemzésünkben is kiemeltük, az energiapiaci helyzet közel sem nevezhető nyugodtnak ahogy lassan megérkeznek a téli hónapok.

Az uniós gáztárolók 70 százalékon állnak, ami időarányosan legalább tízéves negatív rekord,

és a holland TTF-jegyzés idén felfelé tört ki a 2023 tavasza óta tartó sávjából. Az MVM közleményében arról írt, hogy a magyarországi gázkészletek miatt egyelőre nem indokolt a pánik, a nagyobb kockázatot inkább a gáz ára jelentheti.  

Még több Gazdaság

Idén negyedszer emelt kamatot az ausztrál jegybank - Ez vár a többi fejlett országra is?

„Egy palack semmit nem ér lezárva” – Mi a sorsuk a vagyonokért vett whisky-knek, boroknak?

Vezetőválás a magyar Pennynél

Kapcsolódó cikkünk

Jön a fűtési szezon: kiderült, van-e elegendő gáz a magyarországi tárolókban

Elszállt a gázár Európában – most kezd igazán fájni a közel-keleti háború

Az internetezők is a fűtési szezonra koncentrálnak

Az elmúlt 7 napok leginkább felkapott témáit listázó felületen a relevancia szerint a "fűtés" témakör szerepel első helyen a Google Trends adatai alapján. Ez jól mutatja, hogy a téma az elmúlt napok hűvös reggeleit követően intenzíven foglalkoztatja a magyar internetezőket.

fűtés-felkapottak-között-7-map
Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 90 nap adatai alapján a

"fűtés" keresési kifejezés egyértelmű felfutást produkált szeptember második felében Magyarországon.

fűtés-keresések-magyarország-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Arányaiban a legnagyobb érdeklődést Nógrád, Tolna, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas megyékben generálta a "fűtés" keresési kifejezés.

térképes-keresések-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Természetesen, a "fűtés" kifejezés iránti érdeklődés ciklikusan erősödik meg évről évre, ami jól látszik Google Trends ötéves adatairól is. A grafikonon egyelőre szaggatott vonallal jelenik meg az érdeklődés, tehát a kifejezésre jelenleg is sok keresést adnak le, ez alapján azonban a

korábbi éveket meghaladó is lehet az érdeklődés a téma iránt idén szeptemberben.

A "tűzifa" keresési kifejezés az idei szezonban nagyobb érdeklődést váltott ki a "fűtésnél", ami vélhetően annak tudható be, hogy a Tisza-kormány kezdeményezte a tűzifa áfájának 5%-ra való mérséklését, amelyet augusztusban az országgyűlés el is fogadott.

fűtés-tűzifa-keresések-magyarország-5-év
Kép forrása: Google Trends
Kapcsolódó cikkünk

Kitart döntése mellett Baka András: izzik az internet az új legfőbb ügyész jelölése körül

Egyre aggasztóbb hírek jönnek a mesterséges intelligenciáról: már a magyar interneten is látványos a téma

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Putyin egyetlen lépése mutathatja, mekkora bajban van valójában Oroszország
Bevonult volna Hankó Balázs az ügyészségre, de az utolsó pillanatban váratlan dolog történt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility