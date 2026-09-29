Megérkeztek a fagyos reggelek Magyarországra: a Google-kereséseken is látszik, hogy itt a fűtési szezon

Hideg hajnalokkal és drága gázzal indul a fűtési szezon
Az elmúlt hetekben, különösen az éjszakai, hajnali órákban már érezhető volt, az őszies fordulat hazánk időjárásában. Ahogy az időjárás előrejelzésekben is olvasható, hogy a nappalok során még marad a kellemes idő, azonban a következő időszakban már egyre hidegebb hajnalokra, helyenként talajmenti fagyra kell számítani.
A fentiekből kiindulva természetesen egyre aktuálisabbá válik az előttünk álló fűtési szezonról való gondolkodás. Ahogy korábbi elemzésünkben is kiemeltük, az energiapiaci helyzet közel sem nevezhető nyugodtnak ahogy lassan megérkeznek a téli hónapok.
Az uniós gáztárolók 70 százalékon állnak, ami időarányosan legalább tízéves negatív rekord,
és a holland TTF-jegyzés idén felfelé tört ki a 2023 tavasza óta tartó sávjából. Az MVM közleményében arról írt, hogy a magyarországi gázkészletek miatt egyelőre nem indokolt a pánik, a nagyobb kockázatot inkább a gáz ára jelentheti.
Az internetezők is a fűtési szezonra koncentrálnak
Az elmúlt 7 napok leginkább felkapott témáit listázó felületen a relevancia szerint a "fűtés" témakör szerepel első helyen a Google Trends adatai alapján. Ez jól mutatja, hogy a téma az elmúlt napok hűvös reggeleit követően intenzíven foglalkoztatja a magyar internetezőket.
Az elmúlt 90 nap adatai alapján a
"fűtés" keresési kifejezés egyértelmű felfutást produkált szeptember második felében Magyarországon.
Arányaiban a legnagyobb érdeklődést Nógrád, Tolna, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas megyékben generálta a "fűtés" keresési kifejezés.
Természetesen, a "fűtés" kifejezés iránti érdeklődés ciklikusan erősödik meg évről évre, ami jól látszik Google Trends ötéves adatairól is. A grafikonon egyelőre szaggatott vonallal jelenik meg az érdeklődés, tehát a kifejezésre jelenleg is sok keresést adnak le, ez alapján azonban a
korábbi éveket meghaladó is lehet az érdeklődés a téma iránt idén szeptemberben.
A "tűzifa" keresési kifejezés az idei szezonban nagyobb érdeklődést váltott ki a "fűtésnél", ami vélhetően annak tudható be, hogy a Tisza-kormány kezdeményezte a tűzifa áfájának 5%-ra való mérséklését, amelyet augusztusban az országgyűlés el is fogadott.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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Ez érdekli most az internetezőket.
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