Megjött a szakértői elemzés a kiszivárgott vagyonadó-tervezetről

A kiszivárgott tervezet egyik legmarkánsabb sajátossága, hogy eltérően kezelné a belföldi és a külföldi magánszemélyeket. Míg a magyar adóilletőségű magánszemélyeknek a teljes globális vagyonuk után adózniuk kellene, a külföldi illetőségűek esetében a kötelezettség kizárólag a magyarországi ingatlanokra korlátozódna. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy hazai cégtulajdonosnak jelentős adót kellene fizetnie a saját vállalkozásában lévő, gyakran illikvid vagyona után, miközben egy külföldi befektető ugyanebből a szempontból mentesülne. (Erre rámutattunk egy korábbi elemzésünkben is.)
Fajcsák Gábor úgy vélekedik:
bár ez a lépés megakadályozhatja a külföldi tőke kiáramlását, a hazai nagyvállalkozókat arra ösztönözheti, hogy megváltoztassák adóilletőségüket,
különösen mivel a tervezett kilépési adó (exit tax) mértéke egyelőre nem tűnik visszatartó erejűnek.
Fontos részlet, hogy az egymilliárd forintos adómentes értékhatár nem családonként, hanem adóalanyonként értendő. A nagykorú családtagok és a házastársak önállóan is rendelkeznének ezzel a kerettel, ami felértékeli a házassági vagyonjogi szerződések és a pontos vagyonmegosztás szerepét. Bár a kiskorú gyermekek vagyonát a szülőkéhez számítanák hozzá, a bizalmi vagyonkezelések és a magánalapítványok önálló adóalanyként jelenhetnek meg.
Ezzel egyetlen család vagyona legálisan több részre bontható, így az egymilliárdos értékhatár többszörösen is kihasználhatóvá válik.
A kiszivárgott minisztériumi tervezet egyik legvitatottabb pontja az adóalap megállapítása. A tőzsdén nem jegyzett társaságok esetében a javaslat kötött értékelési képletet alkalmazna, amely a saját tőkét egyharmados, a társaság jövedelemtermelő képességére épülő hozamértéket pedig kétharmados súllyal venné figyelembe. A hozamérték-komponensnél szereplő 15 százalékos tőkésítési ráta matematikailag körülbelül 6,67-szeres eredményszorzónak felel meg, de ez nem közvetlenül a teljes cégértéket határozná meg, hanem csak a képlet egyik elemében jelenne meg. Fajcsák Gábor szerint a gondot az okozza, hogy
a vállalatértékelésben nincs olyan univerzális szorzó, amely minden cég esetében piacszerű eredményre vezetne.
A fix tőkésítési ráta a nagy, stabil, több milliárd forintos eredményt vagy sok tíz-, illetve százmilliárdos árbevételt elérő vállalatoknál akár alulértékelést is okozhat. Ezzel szemben az átlagos, jól működő magyar vállalkozásoknál – például néhány százmillió forintos éves eredmény mellett – a képlet magasabb értéket eredményezhet annál, mint amit egy tényleges piaci tranzakcióban reálisan el lehetne érni.
Hasonló problémákat vet fel az ingatlanok értékelése is, ahol a tervezet szigorú prioritási sorrendet határoz meg. Ha az elmúlt egy évben nem történt tranzakció, egy korábbi, inflációval korrigált vételárat vagy az adóhatóság tömeges statisztikai modelljét kellene alapul venni, miközben a független értékbecslés csak a legutolsó lehetőségként jöhetne szóba. Ezek a statisztikai módszerek azonban nem veszik figyelembe az ingatlan aktuális műszaki állapotát vagy a környék egyedi változásait.
Bár a tervezet mentesítené az adó alól az egymillió forint alatti személyes használati tárgyakat, az átlagos bútorokat, valamint a tízmillió forintnál olcsóbb gépjárműveket, a nagyobb értékű ingóságok – például műtárgyak, ékszerek vagy dizájnbútorok – értékelése folyamatos vitákra adhat okot.
A merev cég- és ingatlanértékelési szabályok végső soron az arányos közteherviselés alkotmányos elvét is próbára tehetik. Ha a törvényi képletek szisztematikusan elszakadnak a valóságtól, előfordulhat, hogy két, valójában azonos vagyonnal rendelkező adózóra teljesen eltérő adóteher hárul. A szabályozás sikere és elfogadottsága ezért nagyban függ majd attól, hogy a jogalkotó biztosít-e lehetőséget arra, hogy az adózók szakértői bizonyítással eltérjenek a mechanikus képletektől, és a tényleges piaci érték alapján állapítsák meg az adót – hívja fel a figyelmet Fajcsák Gábor.
A Blikkhez eljutott pénzügyminisztériumi dokumentum szerint a vagyonadó az 1 milliárd forint feletti nettó magánvagyonra vonatkozna, 1 százalékos kulccsal. Az adóalapba nemcsak az ingatlanok, hanem a bankszámlapénz, az értékpapírok, a céges részesedések és más befektetések is bekerülhetnek, a belföldi magánszemélyeknél pedig a külföldi vagyonelemek is számítanának. A tervezet külön részletes szabályokat tartalmazna az ingatlanok értékelésére: elsőként a közelmúltbeli tranzakciós értéket, ennek hiányában indexált korábbi vételárat vagy NAV-modellt lehetne alkalmazni, míg a független értékbecslés eltérés esetén külön indokolást igényelne. A Pénzügyminisztérium hatásvizsgálata éves szinten 150-200 milliárd forint bruttó költségvetési többletbevétellel számol, de a dokumentum még nem tekinthető a kormány végleges álláspontjának.
A Joint Venture Szövetség – a dokumentum kiszivárgását megelőzően közölt – értékelése szerint a vagyonadó fő kockázata, hogy likviditási problémát okozhat azoknál a tulajdonosoknál, akiknek vagyona döntően cégrészesedésben vagy ingatlanban áll, miközben az adót készpénzben kellene megfizetniük. A JVSZ és az Opten becslése alapján mintegy 6400 olyan magánszemély azonosítható Magyarországon, akihez legalább 1 milliárd forint értékű cégvagyon köthető, az ingatlanokat és pénzügyi megtakarításokat is figyelembe véve pedig az érintetti kör körülbelül 10 ezer fő lehet. A szervezet számításai szerint az 1 százalékos adó elméleti maximális bevétele akár 600 milliárd forint körül is lehetne, de ennek tényleges beszedhetőségét a vagyonátrendezés, a külföldre vitt tőke és az adminisztrációs nehézségek érdemben csökkenthetik. A JVSZ ezért inkább olyan megoldást javasolna, amely a vagyonadó terhét csökkenti, ha a tulajdonos beruházásra, kutatás-fejlesztésre, oktatásra vagy társadalmi célokra forgatja vissza a pénzt.
Magyar Péter miniszterelnök az országjárása szolnoki állomásán előrevetítette: a vagyonadó 2027. január 1-jétől léphet életbe, és a végleges szabályozás akár szigorúbb is lehet az eredetileg ismert koncepciónál. A bejelentés alapján a rendkívül nagy vagyonok esetében – például 500 milliárd forint felett – az adókulcs meghaladhatja az 1 százalékot.
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