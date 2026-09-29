Mélyponton stagnál az influenza elleni védelem: a 65 év felettiek alig több mint egyhatoda kapott ingyenes oltást

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A magyar influenzaoltási adatokban első látásra van egy kedvezőnek tűnő elem: az ingyenes vakcinák többségét az idősek kapják. A részletesebb kép azonban ennél jóval aggasztóbb: a 65 év felettieknek mindössze 17,5%-a részesült térítésmentes 3Fluart oltásban a 2025/2026-os szezonban. Ez azt jelenti, hogy a legsérülékenyebb korcsoport több mint négyötöde nem kapta meg az adott szezonra rendelkezésre álló ingyenes influenza elleni vakcinát.

Miközben az influenza vagy akár a mintákban egyre nagyobb arányban kimutatott légúti óriássejtes vírus (RSV) évről évre komoly terhet ró az egészségügyre, Magyarországon továbbra is meglepően kevesen élnek az ingyenesen elérhető védőoltás lehetőségével. A legfrissebb adatok szerint ugyan minimálisan nőtt a beadott vakcinák száma, a 3Fluart felvételére különösen a veszélyeztetettek (idősebbek) között lagymatag az érdeklődés.

Továbbra is mélyponton az ingyenes influenzaoltások száma

A 2025/2026-os légúti megbetegedési szezonban Magyarországon összesen 559 154 adag térítésmentesen biztosított 3Fluart influenza elleni vakcinát adtak be a legfrissebb adatok alapján, amelyeket a Portfolio kérésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) juttatott el hozzánk.

Ez a KSH népességadataival számolva a teljes hazai lakosság 6,0%-ának felel meg.

Fontos módszertani korlát, hogy ez az arány nem a teljes influenza elleni átoltottságot mutatja, hanem kizárólag az ingyenes 3Fluart vakcinával oltottak számát viszonyítja a teljes népességhez.



Az NNGYK a Vaxigrip, a Fluenz, illetve az esetlegesen térítéses vagy más csatornán beadott influenza elleni oltásokról nem közöl a 3Fluart-adatokkal összeadható, országos bontású adatot, ezért ezek nem szerepelnek a számításban. Az NNGYK tájékoztatása szerint a 2025/2026-os szezonban a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina állt rendelkezésre.



Az idén elérhető adagok számáról is érdeklődtünk, erről ígéretük szerint „időben” tájékoztatni fognak – a korábbi évek tapasztalata szerint október vége felé.

Az előző, 2024/2025-ös szezonban 557 184 adag ingyenes 3Fluart oltást adtak be, vagyis a mostani adat nominálisan enyhe emelkedést mutat. Érdemi fordulatról azonban nem beszélhetünk: a teljes népességre vetített 6,0%-os arány továbbra is rendszerszintű mélypont közelében stagnál. A jelenlegi szint a 2020/2021-es pandémiás szezonban mért 12,7%-os arány kevesebb mint fele, és a 2011/2012-es 10,7%-os értéktől is jelentősen elmarad.

Az oltottak többsége idős, de az idősek többsége oltatlan maradt

A beadott ingyenes 3Fluart oltások korcsoportos megoszlása erősen koncentrált. A 3–18 évesek körében 16 162, a 19–59 éveseknél 139 609, a 60–64 éveseknél 54 624 oltást regisztráltak. A legtöbb oltást a 65 éves és idősebb korosztály kapta: ebben a csoportban 348 759 fő részesült térítésmentes 3Fluart vakcinában.

Ez az összes beadott ingyenes 3Fluart oltás 62,4%-át jelenti, vagyis az oltási program ténylegesen elsősorban az idősebb korosztályokra épül. Közegészségügyi szempontból azonban nem az a döntő kérdés, hogy az oltottak között mekkora az idősek aránya, hanem az, hogy az idősek mekkora hányada kapta meg az oltást. Ebből a nézőpontból a kép kifejezetten kedvezőtlen:

a 65 év feletti népesség mindössze 17,5%-a kapott ingyenes 3Fluart oltást a 2025/2026-os szezonban.

Ez alig haladja meg az egy évvel korábbi 17,3%-os mélypontot, és messze elmarad a 2011/2012-es szezonban mért 31,2%-os aránytól. A különbség az európai célértékhez képest még nagyobb: az ECDC által is hivatkozott szakpolitikai cél szerint az idősebb korcsoportokban 75%-os szezonális influenzaoltási lefedettség lenne kívánatos. A magyar 17,5%-os érték ettől rendkívül távol van.

A teljes 60 év feletti népességben hasonló a helyzet. Ebben a korcsoportban 403 383 fő kapott térítésmentes 3Fluart oltást, ami az összes beadott oltás 72,1%-a. Saját korcsoportjukhoz viszonyítva azonban

a 60 év felettieknek csak 15,9%-a részesült ebben az oltásban.

Az oltottság nem azonos a teljes védettséggel

Az influenza elleni oltás értelmezésénél fontos különbséget tenni az oltottság, a fertőzéssel szembeni védelem és a súlyos kimenetelek megelőzése között. Az oltottság adminisztratív adat: azt mutatja meg, hányan kaptak vakcinát. A védettség ezzel szemben biológiai és klinikai kérdés, amelyet az életkor, az alapbetegségek, az immunrendszer állapota, valamint az adott szezonban keringő influenzavírusok és a vakcinatörzsek illeszkedése is befolyásol.

Az influenza elleni oltás nem sterilizáló védelmet ad, vagyis nem garantálja, hogy az oltott személy egyáltalán nem fertőződik meg. A szezonális oltás fő közegészségügyi haszna különösen az idősek és krónikus betegek körében az, hogy

csökkentheti az orvoshoz fordulással járó influenza, a szövődmények, a kórházi kezelés és egyes esetekben a halálozás kockázatát.

A CDC összefoglalója szerint az influenza elleni vakcina hatásossága szezononként és vírusaltípusonként változik, idősebb felnőtteknél pedig több vizsgálat körülbelül 40% körüli hospitalizáció-kockázatcsökkenést mutatott ki. Ezért szakmailag pontosabb úgy fogalmazni, hogy az oltatlan idősek nem részesülnek az adott szezonális vakcina által nyújtható többletvédelemben.

A gyermekeknél is alig látszik oltási aktivitás

A 3–18 éves korcsoport adatai azért érdemelnek külön figyelmet, mert a gyermekek és serdülők az óvodai, iskolai és családi kontaktusokon keresztül fontos szerepet játszhatnak a légúti fertőzések közösségi terjedésében. A 2025/2026-os szezonban ebben a korcsoportban mindössze 16 162 ingyenes 3Fluart oltást regisztráltak, ami

az összes beadott 3Fluart oltásnak csupán 2,9%-a.

Ez nem jelenti azt, hogy az idősek kockázatát a gyermekek oltatlansága magyarázná. Az idősek védelmének elsődleges eszköze továbbra is az idősek és a krónikus betegek közvetlen oltása. Ugyanakkor az európai influenzaoltási stratégiák is számolnak azzal, hogy a sérülékeny csoportok védelme közvetlen és közvetett eszközökkel együtt javítható. A gyermekek oltása a közösségi terjedés mérséklésén keresztül kiegészítő szerepet tölthet be, különösen többgenerációs háztartásokban és olyan családokban, ahol idős vagy krónikus beteg hozzátartozó él.

Az idősek vannak a fókuszban, de a lefedettség alacsony

A korcsoportos megoszlásra is érdemes egy pillantást vetni. A grafikon nem azt mutatja, hogy az egyes korosztályok mekkora része kapott oltást, hanem azt, hogy az adott szezonban beadott ingyenes 3Fluart oltások hogyan oszlottak meg az életkori csoportok között.

Az adatokból jól látszik, hogy a program súlypontja a 65 év felettieken van: ők adják az oltottak legnagyobb részét. Ez járványügyi szempontból indokolt, hiszen körükben magasabb a súlyos lefolyás és a kórházi kezelés kockázata. A kép mégis ellentmondásos. Ahogy fent is jeleztük, az oltottak többsége ebben a korcsoportban van, ám a 65 év felettiek döntő többsége továbbra sem kapja meg az oltást.

A háziorvosi adatok nem mutatják meg teljesen az idősek betegségterhét

A légúti figyelőszolgálat adatai alapján a háziorvosoknál és házi gyermekorvosoknál regisztrált influenzaszerű megbetegedések (ILI) és akut légúti fertőzések (ARI) között az idősebbek aránya rendszerint viszonylag alacsony (kék görbék). Ezt azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy az influenza vagy más légúti vírusok elkerülik az időseket.

Az alapellátási surveillance-adatok elsősorban az orvoshoz forduló betegek mintázatát mutatják. A gyermekkori közösségekben gyorsan terjedő fertőzések, valamint az aktív korúaknál a táppénzes igazolás igénye növelheti az orvos-beteg találkozások számát. Időseknél ezzel szemben a légúti fertőzés gyakrabban járhat atípusos tünetekkel, például magas láz helyett általános állapotromlással, elesettséggel vagy krónikus betegségek rosszabbodásával.

A légúti figyelőszolgálat fontos adatforrás, de önmagában nem teljes betegségteher-mutató. Az idősek influenza okozta kockázatának megítéléséhez az alapellátási adatok mellett kórházi, intenzív terápiás és halálozási adatokra is szükség lenne.

Szűkülő háziorvosi figyelőszolgálati bázis

A légúti figyelőszolgálatban jelentő háziorvosok és házi gyermekorvosok száma hosszabb távon csökkent: a 2009/2010-es szezonban még 1 400 praxis szolgáltatott adatot, a 2025/2026-os szezonban már csak 1 288. Ez nem a teljes háziorvosi ellátórendszer létszámát mutatja, hanem a surveillance-rendszer jelentői bázisát, de a trend így is fontos háttérjelzés.

A kisebb jelentői kör önmagában nem magyarázza az alacsony oltási arányokat, ugyanakkor jelzi, hogy az alapellátás terhelhetősége és elérési kapacitása kulcskérdés. Az influenza elleni oltás felajánlása, a kockázati csoportok megszólítása és a személyes tanácsadás jelentős részben a háziorvosi rendszerben történik. A mintába az illene, ha 1288-nál kevesebb háziorvos jelentene a 2026/2027-es légúti megbetegedéses szezonban, de ezt a számot a 40. hétig, azaz az NNGYK első jelentéséig nem fogjuk megismerni.

A súlyos szövődmények megelőzése a valódi cél

A szezonális influenza elleni oltás célja a veszélyeztetett csoportokban nem elsősorban az, hogy minden fertőzést megakadályozzon, hanem az, hogy

mérsékelje a súlyos kimenetelek valószínűségét. Ez különösen a 65 év felettiek, a krónikus szív- és érrendszeri, légzőszervi, anyagcsere- vagy immunológiai betegséggel élők, valamint a várandósok esetében fontos.

Az influenza nemcsak légúti betegségként okozhat súlyos állapotot. Akut fertőzés idején a szervezetben kialakuló gyulladásos válasz növelheti a kardiovaszkuláris események kockázatát is. Egy nagy esetszámú, a szívinfarktus és stroke fertőzés utáni kockázatát vizsgáló kutatás szerint akut légúti fertőzést követően rövid távon emelkedhet a súlyos érrendszeri események valószínűsége, miközben influenzaoltás után nem mutattak ki hasonló kockázatemelkedést.

Nem csak bizalomvesztésről van szó

Az alacsony influenzaoltási aktivitás hátterében nem egyetlen ok áll. A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának 2025. szeptember 24-i képzési összefoglalója szerint a védőoltás-bizonytalanság nem pusztán tudáshiány, hanem összetett, időben, földrajzilag és oltóanyagonként változó jelenség. A dokumentum alapján Magyarországon a COVID-19-világjárvány előtt uniós összevetésben magas volt a védőoltásokkal kapcsolatos bizalom, de

a pandémia második felétől kezdődően a bizalom Magyarországon az EU-átlagnál is nagyobb mértékben romlott.

A Vaccine Confidence Project adataira hivatkozó összefoglaló szerint

2022-ben Magyarországon a felnőttek 60–70%-a értett egyet azzal, hogy a védőoltások fontosak a gyermekek egészségéhez , ami több mint 10 százalékpontos csökkenés volt a pandémia előtti szinthez képest.

értett egyet azzal, hogy a védőoltások , ami volt a pandémia előtti szinthez képest. A vakcinák biztonságosságát elismerők aránya 70–80% között alakult, de ez is több mint 10 százalékponttal alacsonyabb volt a korábbinál.

A bizalomvesztés ugyanakkor csak az egyik tényező. A Semmelweis-anyag hangsúlyozza, hogy a védőoltások iránti kereslethez a pozitív attitűd önmagában nem elég. Szükség van

könnyű hozzáférésre,

személyre szabott ajánlásra,

világos motivációra és

olyan szervezési környezetre, amelyben az oltási szándék tényleges cselekvéssé válik.

Az alacsony influenzaoltási arány ezért nem értelmezhető egyszerűen oltásellenességként: szerepe lehet az alacsony kockázatészlelésnek, a kényelmi akadályoknak, az aktív behívás hiányának, az alapellátási kapacitás korlátainak és a felnőttkori ajánlott oltások gyenge láthatóságának is.

Az egészségügyi dolgozók ajánlása döntő lehet

Az összefoglaló szerint a lakosság oltási döntéseiben továbbra is az egészségügyi dolgozók jelentik az egyik legfontosabb bizalmi kapcsolódási pontot. Az orvosi ajánlás különösen a bizonytalan, de még elérhető pácienseknél lehet meghatározó.

A dokumentum arra is felhívja a figyelmet, hogy

a tények puszta ismertetése önmagában ritkán elég a viselkedés megváltoztatásához.

Az oltási döntéseket érzelmek, társas normák, közösségi buborékok, online információforrások és személyes tapasztalatok is alakítják. A hatékony kommunikáció ezért nem kioktatás, hanem bizalomépítő párbeszéd.

A képzés anyaga szerint az egészségügyi szakembereknek különösen a bizonytalan páciensekre érdemes összpontosítaniuk, nem pedig a hangos oltásellenes szereplők meggyőzésére. A motivációs interjú, a nyitott kérdések, az empatikus visszajelzés, a rövid és érthető tájékoztatás, valamint az oltás alapértelmezett lehetőségként történő felajánlása mind növelheti az elfogadást.

Átláthatóbb adatok és aktívabb oltási stratégia kellene

A magyar gyermekkori kötelező oltási rendszer továbbra is erős, de az ajánlott felnőttkori oltásoknál gyengébb a rendszeres utánkövetés, az átlátható adatközlés és a célcsoportokra szabott kommunikáció. A képzés összefoglalója szerint az ír gyakorlat egyik fontos tanulsága éppen az, hogy

transzparencia, egységes tájékoztatás, közösségi bevonás és az egészségügyi dolgozók képzése nélkül nincs tartós oltási bizalom.

A 2025/2026-os szezon magyar adatai alapján nem egyszerűen kommunikációs kampányra, hanem átfogóbb felnőttkori oltási stratégiára lenne szükség. Ennek része lehetne a térítésmentes és térítéses oltások részletesebb nyilvános adatközlése, a kockázati csoportok aktívabb elérése, az alapellátás támogatása, valamint az egészségügyi dolgozók egységes kommunikációs felkészítése.

Az influenza elleni oltás nem tökéletes pajzs, de bizonyítottan csökkentheti a súlyos megbetegedés és a kórházi ellátás kockázatát; a jelenlegi alacsony oltási aktivitás ezért jelentős, kihasználatlan megelőzési lehetőséget jelez.

Címlapkép forrása: Zowy Voeten/Getty Images