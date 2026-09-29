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Merre tovább, magyar energetika? Tótth András előadásával nyitjuk a Portfolio őszi csúcskonferenciáját!
Gazdaság

Merre tovább, magyar energetika? Tótth András előadásával nyitjuk a Portfolio őszi csúcskonferenciáját!

Portfolio
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Új energiapolitikai irányok, változó beszerzési útvonalak és a következő nagy energetikai beruházások: ezekről is szó lesz az október 8-i Portfolio Energy Investment Forumon. A kormányzat és az energiaszektor meghatározó szereplői mellett nemzetközi szakértők is érkeznek.

Hogyan lehet egyszerre biztonságosabb és megfizethetőbb Magyarország energiaellátása? Milyen fejlesztésekre érdemes építeni, és milyen feltételek mellett indulhatnak el új beruházások?

A Portfolio Energy Investment Forum a stratégiai kérdéseket a vállalatok döntéseivel és a megvalósítás lehetőségeivel kapcsolja össze.

Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről. Összes előadó
Prof. Dr. Prof. Dr. Aszódi Attila
Prof. Dr. Prof. Dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
dr. dr. Bacsa György
dr. dr. Bacsa György
Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató
MOL-csoport
ügyvezető igazgató
MOL Magyarország
Balástyai Márk
Balástyai Márk
vezérigazgató
Futureal Energy Partners
Bali Gábor
Bali Gábor
ügyvezető
Energiq
Bán Zoltán
Bán Zoltán
vezérigazgató
Net Média (Portfolio Csoport)
Bárdi Barnabás CFA CFA
Bárdi Barnabás CFA CFA
főosztályvezető (Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Batta Gergő
Batta Gergő
operatív vezérigazgató-helyettes
MAVIR
Beck Zsófia
Beck Zsófia
ügyvezető-igazgató partner, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője
Boston Consulting Group (BCG)
ifj. ifj. Chikán Attila
ifj. ifj. Chikán Attila
elnök
BCSDH
vezérigazgat
Alteo
Fehér Róbert
Fehér Róbert
vezérigazgató
8G Energy
alelnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
Fejes Tibor
Fejes Tibor
kereskedelmi igazgató
Electron Holding Zrt.
Fekete Mariann
Fekete Mariann
Supply Chain Manager
SAVENCIA
Ferencz I. Szabolcs
Ferencz I. Szabolcs
elnök-vezérigazgató
Földgázszállító Zrt.
Fritsch László
Fritsch László
kereskedelmi vezérigazgató-helyettes
MVM ONEnergy
Herczeg Sándor
Herczeg Sándor
főosztályvezető (Stratégiai Elemzések Főosztálya)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Hiezl Tamás
Hiezl Tamás
ügyvezető
CEZ Magyarország
elnök
Magyar Energiakereskedők Szövetsége
Alexis Honner
Alexis Honner
új piacokért felelős üzletfejlesztési vezető
Rolls-Royce SMR
Hörömpöli-Tóth Levente
Hörömpöli-Tóth Levente
újságíró
Portfolio Csoport
Jamniczky Zsolt
Jamniczky Zsolt
vezérigazgató-helyettes
E.ON Hungária Csoport
dr. dr. Juhász Edit
dr. dr. Juhász Edit
elnök
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kádár Márton
Kádár Márton
Szabályozási szolgáltatások fejlesztési osztályvezető, Üzletfejlesztési Igazgatóság
MAVIR
Kellényi István
Kellényi István
managing partner
Bitmist
Kis Ferenc
Kis Ferenc
energetikai mérnök
Európai Beruházási Bank
Králik Gábor
Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
pénzügyi igazgató
SolServices Kft.
Kurucz Orsolya
Kurucz Orsolya
tulajdonos, projektfejlesztési vezető
ATS Advisory
Dr. Dr. Légrádi Gergely
Dr. Dr. Légrádi Gergely
ügyvéd, partner
Oppenheim Ügyvédi Iroda
Mariana Liakopoulou
Mariana Liakopoulou
szabályozási tanácsadó – földgáz és biometán
Equinor Energy Belgium
Maár Péter
Maár Péter
projektmenedzser
E.ON
Marik Gyula
Marik Gyula
kelet-közép-európai régió beszerzési vezető, igazgatóság elnöke
Shell Hungary Zrt.
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
Dr. Dr. Mátés-Lányi Ákos
partner
Taylor Wessing
Molnár Gábor
Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
Arctic Green Terv
Molnár Gábor
Molnár Gábor
technológiai és tervezési terület igazgató
MET Asset Management
Nagy Zsuzsa
Nagy Zsuzsa
ügyvezető igazgató
E.ON Energiamegoldások Kft.
Novák Csaba
Novák Csaba
elnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
dr. dr. Pap Gabriella
dr. dr. Pap Gabriella
ügyvezető igazgató
Audax Renewables Kft.
Racsek Dániel
Racsek Dániel
alapító-ügyvezető
GNX Engineering Kft.
Ságodi Attila
Ságodi Attila
elnök-vezérigazgató
Paks II.
Sipos Mirjam
Sipos Mirjam
Speaker és Projekt Manager
Portfolio
Szekeres Eszter
Szekeres Eszter
CEO
MET Hungary Ltd., MET Central Europe
Szépfy Márton
Szépfy Márton
CEO
E2 Hungary Zrt.
Takácsné Tóth Borbála
Takácsné Tóth Borbála
vezető kutató
Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjában (REKK)
Tokai Magdolna
Tokai Magdolna
nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettes
Alteo
Torda Balázs
Torda Balázs
vezérigazgató
OPUS TIGÁZ, OPUS TITÁSZ
Tóth Kata
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
Tótth András
Tótth András
energetikai államtitkár
Magyarország Kormánya
Vedres Péter István
Vedres Péter István
Fenntartható Fejlődés Főosztály főosztályvezető
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Veres Zsolt
Veres Zsolt
országigazgató
Schneider Electric Magyarország
Huibert Vigeveno
Huibert Vigeveno
vezérigazgató
MET Csoport
dr. dr. Guntram Würzberg
dr. dr. Guntram Würzberg
elnök-vezérigazgató
E.ON Hungária Csoport
Dr. Dr. Katja Yafimava
vezető kutató
Oxford Institute for Energy Studies (OIES)
Zhang Heng
energetikai szakértő

A következő négy év kormányzati prioritásairól Tótth András energetikai államtitkár beszél. A konferencia résztvevői között lesz többek között Marik Gyula, a Shell Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke, Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója, valamint Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója is.

Az orosz gázról való leválás hazai és nemzetközi nézőpontból is terítékre kerül.

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A témát Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója, Fritsch László, az MVM ONEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, Mariana Liakopoulou, az Equinor vezető szabályozási tanácsadója és Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója járja körül.

Délután a szélenergia, a geotermia, a biogáz és az energiatárolás lehetőségei mellett a kis moduláris reaktorok magyarországi kilátásai is helyet kapnak. Utóbbiakról Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője tart előadást. A beruházási lehetőségekről Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója is beszélget, míg Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese az energiakrízisek rendszerszintű tanulságait mutatja be.

A program a gyakorlati üzleti kérdésekre is kitér:

mennyit ér a kiszámíthatóság az energiabeszerzésben, honnan érkezhet finanszírozás a fejlesztésekhez, és milyen lehetőségeket hoz a kiegyenlítő szabályozási piac átalakulása?

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

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