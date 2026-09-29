Merre tovább, magyar energetika? Tótth András előadásával nyitjuk a Portfolio őszi csúcskonferenciáját!

Hogyan lehet egyszerre biztonságosabb és megfizethetőbb Magyarország energiaellátása? Milyen fejlesztésekre érdemes építeni, és milyen feltételek mellett indulhatnak el új beruházások?
A Portfolio Energy Investment Forum a stratégiai kérdéseket a vállalatok döntéseivel és a megvalósítás lehetőségeivel kapcsolja össze.
A következő négy év kormányzati prioritásairól Tótth András energetikai államtitkár beszél. A konferencia résztvevői között lesz többek között Marik Gyula, a Shell Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke, Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója, valamint Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója is.
Az orosz gázról való leválás hazai és nemzetközi nézőpontból is terítékre kerül.
A témát Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója, Fritsch László, az MVM ONEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, Mariana Liakopoulou, az Equinor vezető szabályozási tanácsadója és Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója járja körül.
Délután a szélenergia, a geotermia, a biogáz és az energiatárolás lehetőségei mellett a kis moduláris reaktorok magyarországi kilátásai is helyet kapnak. Utóbbiakról Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője tart előadást. A beruházási lehetőségekről Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója is beszélget, míg Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese az energiakrízisek rendszerszintű tanulságait mutatja be.
A program a gyakorlati üzleti kérdésekre is kitér:
mennyit ér a kiszámíthatóság az energiabeszerzésben, honnan érkezhet finanszírozás a fejlesztésekhez, és milyen lehetőségeket hoz a kiegyenlítő szabályozási piac átalakulása?
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