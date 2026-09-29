Nagy Elek: egy modern kamarát szeretnék átadni a stafétabottal

Nagy Elek a kamarai törvény tervezett módosításáig még végigvinné az MKIK átalakítását, utána azonban átadná a stafétabotot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Portfolio-nak arról is beszélt, milyen rendszer válthatja fel az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, arról, hogy a kamarának tudás- és termelékenységfejlesztő intézménnyé kell válnia, mivel éreztetnék a vállalkozásokkal, hogy valódi támogatást kapnak a pénzükért. A kamara egyik konkrét eredményeként az átalányadó szabályainak kamarai kezdeményezésre történt módosítását emelte ki, amely számításaik szerint egyéni vállalkozónként évente mintegy 200 ezer forint megtakarítást jelent, az 5000 forintos éves kamarai hozzájárulás negyvenszeresét. Nagy Elek szerint a Demján Sándor Tőkeprogramban akár már a jövő héten elindulhatnak a hónapok óta várt kifizetések, miközben az alapkezelő működésének átvilágítása folytatódik, az előző, menesztett vezérigazgató vádjait pedig a saját felelőssége elhárítására irányuló alaptalan vádaskodásnak nevezte, azokat tényekre hivatkozva utasította el. Beszélt a kata tervezett átalakításáról, a kkv-k termelékenységi problémáiról, az árrésstop kivezetéséről és arról is, miért van szükség szerinte generációváltásra nemcsak a magyar vállalkozásoknál, hanem magában a kamarai rendszerben is.

A kormány szeptember közepén váratlanul bejelentette az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás megszüntetését, miközben a rendszer egészének finanszírozását is felülvizsgálja. Ez évente nagyjából 4,5 milliárd forint bevételt jelentett. Tudott előre a döntésről, és van már megállapodás arról, hogy ezt a pénzt mi váltja ki?

Voltak informális egyeztetések. Mi azt érzékeljük, hogy a kormányzat egy nyugat-európai típusú kamarai modellt szeretne követni. Ausztriában például az egyéni vállalkozók egyáltalán nem fizetnek semmilyen díjat, a mikrovállalatok csak minimálisat fizetnek, a nagyobb vállalatok pedig a méretükkel arányosan járulnak hozzá a rendszer működéséhez. Magyarországon közel 900 000 egyéni, mikrovállalkozás van és körülbelül 40 000 kkv és nagyvállalat. Érdekessége az osztrák rendszernek, hogy az automatikus tagdíjat a bértömeg után számolják, mivel a kamarák számtalan kedvezményes képzést nyújtanak a vállalkozásoknak és Ausztriában is a vállalkozói tudás fejlesztése az egyik fő prioritás.

Mi úgy látjuk, hogy nagyjából ehhez hasonó koncepció felelne meg legjobban a magyar kamarai rendszernek.

Azzal is egyet lehet érteni, hogy a számtalan kamarai feladat finanszírozása ne feltétlenül egyetlen, egységes hozzájárulásból történjen. Közel két éve, amióta új vezetés van, az MKIK már projektalapon finanszírozza a kamarai rendszert: a területi kamarák pályáznak, majd helyben megvalósítják ezeket a projekteket.

Az MKIK és a területi kamarák közötti viszonyban az országos kamara integrátori szerepet lát el, miközben a vállalkozók közvetlen partnerei a területi kamarák. Mindkét szintnek nagyon fontos szerepe van. Ez tipikusan az osztrák–német modell.

A miniszterelnök múlt pénteki sajtótájékoztatóján az MKIK-t a Fidesz meghosszabbított kezeként, politikai lerakóhelyként, bunkosbotként aposztrofálta. Igaz, volt olyan portál, amelyik ezt követően nevén nevezte Parragh Lászlót és még képet is közölt vele és a volt miniszterelnökkel. Ön mit gondol erről és a saját szerepéről?

A kamara nem azonos a korábbi vezetőjével. Több százezer vállalkozás áll mögötte, és több ezer ember dolgozik benne tisztességgel.

Hogy a miniszterelnök kire és melyik időszakra gondolt, azt hiszem, mindenki pontosan érti.

A mi dolgunk az, hogy a kamarát kivezessük ebből a szerepből. Ezt két éve elkezdtük, és lépésről lépésre haladunk vele

Arról is hallani, hogy bevezetésre kerülne az MKIK vezetőjére és a területi kamarai elnökökre egy 70 éves korhatár plafon. Hány elnököt érintene ez az intézkedés és ön mit gondol erről?

A kamarának szüksége van a generáció váltásra. Kétségtelen, ez az intézkedés egy radikális megoldás és nagyjából a területi elnökök felét érintené.

Megfontolandó egy átmeneti idő biztosítása, hogy a változás rövid távon ne okozzon esetleges zavarokat. Vannak kamarák, ahol az elnökök már készülnek az átadásra egy ideje, „nevelik” az utódot.

Ezekben a kamarákban nem lesz probléma. Ahol ez nem történt meg, ott nehezebb a helyzet. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban én is igyekeztem új vezetőket megnyerni a kamarának.

Önök az osztrák modellre hivatkoznak, ahol a vállalkozások méretarányosan járulnak hozzá a kamara működéséhez. Tettek már konkrét javaslatot a kormánynak arra, hogy Magyarországon mely vállalkozások fizessenek, milyen alapon és körülbelül mennyit?

Azt gondoljuk, hogy az osztrák modell pragmatikus. Nagy kérdés persze, hogy a működés költségeiből mennyit kíván a kormányzat közvetlenül a vállalkozásokkal megfizettetni, és mennyit vállal a költségvetés.

Csak egy összehasonlítás: Magyarországon a kamarai hozzájárulásból nagyjából évi 4,5 milliárd forint folyik be, Ausztriában körülbelül egymilliárd euró a kamarák tagdíjbevétele, azaz kb nyolcvanszorosa a magyarországinak. Az osztrák kamarának ezenfelül további bevétele származik képzésekből. Ez is mutatja, mekkora jelentősége van annak, hogy a kamara a tudásra és a képzésre fókuszáljon.

Vagyis nem egyszerűen más finanszírozást szeretnének, hanem más kamarai modellt is: kevesebb általános befizetést és több, konkrét szolgáltatásból, képzésből származó bevételt. Utóbbira már készülniük is kell, mert 2027. január 1-től az egyéni vállalkozók ügyvitele mellett a felnőttképzési területen is új feladatokat kapnak.

A törvény jelenleg is számol azzal, hogy a kamara egyfajta egyablakos rendszerben vegyen részt a felnőttképzésben. Arról még vannak egyeztetések, hogy a kamara hatósági feladatot is kapjon-e, vagyis például maga dönthessen arról, hogy egy adott cég megfelel-e a felnőttképző intézményekkel szembeni követelményeknek.

Több mint 15 ezer felnőttképző intézmény működik, miközben a belépési feltételrendszer szerintünk túl laza. A mi álláspontunk az, hogy szükség van egy minősítési rendszerre. Első körben ez nem lenne kötelező, viszont ha az állam támogatást ad képzésre, akkor abból csak olyan szolgáltató részesülhessen, amelyik megszerezte a kamarai minősítést.

Ennek a rendszernek az alapjait már kidolgoztuk: összegyűjtöttük az európai jó gyakorlatokat, és elkészítettük egy Magyarországra adaptált minősítési rendszer koncepcióját.

Ugyanakkor az egyéni vállalkozók nyilvántartásával kapcsolatban vannak fenntartásaink. Ez eddig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai rendszerén keresztül működött, illetve a kormányhivataloknál lehetett ügyeket intézni. Ha a megoldás az lenne, hogy a NAV informatikai rendszerét a kamara vegye át és fejlessze tovább, akkor mi azt gondoljuk, nem feltétlenül szerencsés, hogy az egyéni vállalkozók teljes nyilvántartása a kamarához kerüljön.

Az év végéig hátrelévő idő a felmerült új információk tükrében nem teszi reálissá a zökenőmentes átállást.

Ezekről most pontosan kivel tárgyalnak a kormányban? Van már kijelölt tárgyalópartner és rendszeres egyeztetés az új kamarai modellről?

A szakmai egyeztetések államtitkári szinten zajlanak, stratégiai kérdésekről miniszteri szinten is volt lehetőségem egyeztetni. Fontos, hogy munkakapcsolat legyen, ne alkalmi találkozók sorozata.

Ha már korábban szóba kerültek a politikai kapcsolatok. Ön az egyik első Digitális Polgári Kör alapítói között is megjelent. Miközben az MKIK minden magyar vállalkozást képvisel, köztük kormánypártiakat, ellenzékieket és politikailag semlegeseket is, nem tartott attól, hogy ez a kamarai elnöki szerep politikai függetlenségét kérdőjelezi meg? Nem kapott erre visszajelzést a jelenlegi kormánytól?

Közvetlenül nem kaptam, az egyeztetések szakmai kérdések mentén zajlottak.

Furcsa és kicsit szomorú, hogy bár a döntésemet nyíltan jeleztem a kamarai közösségnek, akik akkor nem kifogásolták, sőt többen helyeselték, a választások után hirtelen másképp kezdték látni.

Én magánemberként csatlakoztam egy civil szerveződéshez. Az online tér és a kampány azonban időközben megváltoztatta a polgári körök szerepét.

Soha nem politizáltam, és ez vélhetően így is marad. A kamara sem politizál: együttműködik a mindenkori kormánnyal, de ha kell, kritikát is megfogalmaz.

Mi két évvel ezelőtt a kamarai választás megnyerésekor azt leszögeztük, hogy mindenkor lojálisak leszünk a kormánnyal, de nem leszünk szervilisek. Ez számomra nem új elv. Az üzleti életben is jól érzékelhető az elmúlt 15 évben folytatott stratégiám, hogy a kormányoktól független irányvonalat alakítsak ki.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Forrás: MKIK.

A Demján Sándor Tőkeprogramban mintegy 140–147 vállalkozás vár a már jóváhagyott finanszírozásra. Augusztus végén 43,9 milliárd forintnyi befektetésről volt szó. Mi az a konkrét akadály, amely miatt még mindig nem lehet folyósítani?

Amikor az alapkezelő új vezetői megkapják a Magyar Nemzeti Bank engedélyét, elindulhatnak a folyósítások. A Magyar Fejlesztési Bank a kifizetések teljesítése előtt két dolgot kért: egyrészt megvárják az MNB döntését, másrészt minden egyes befektetéshez kapcsolódó utalás előtt ellenőrzést szeretne végezni.

Két új személy is elvállalta az igazgatósági tagságot: Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója személyében komoly tapasztalat érkezik a cégek átvilágításának területére, illetve Urbán László, a Suzuki korábbi vezérigazgató-helyettese, az MNB volt felügyelő bizottsági tagja. Kálmán Anikó, akit a vezérigazgatói posztra jelöltünk, korábban is tagja volt az igazgatóságunknak, és komoly pénzügyi tapasztalattal rendelkezik. Ezért azt gondoljuk, hogy az engedélyezési folyamat rövid időn belül lezárulhat.

Az MKIK közben saját átvilágítást is indított az alapkezelőnél miután leváltották az alapkezelő vezetőjét. Miért volt erre szükség, és mikor zárulhat le a vizsgálat?

Az MKIK tulajdonosként felelős azért, hogy az általa létrehozott alapkezelő szabályosan és átláthatóan működjön. Amikor kiderült, hogy ez nem teljesül maradéktalanul, elindítottuk az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. működésének átvilágítását.

Ha valahol nincs rend, akkor ott rendet kell tenni. Ez egybevág az új kormány egyik fő prioritásával, amellyel csak egyet lehet érteni.

A vállalkozások szempontjából azonban továbbra is az a lényeg, mikor jutnak a pénzükhöz. Mikor indulhat el ténylegesen a folyósítás?

Bízom benne, hogy már a hét második felében, legkésőbb a jövő héten felszáll a füst.

Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. leváltott vezérigazgatója több, az MKIK vezetését is érintő súlyos állítást tett, köztük azt, hogy bizonyos befektetési döntéseket megpróbáltak befolyásolni.

Az ő állításai egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak.

Mielőtt Bánfi Zolán megkapta a vezérigazgatói kinevezését, én nem ismertem őt, a jelölését az alapkezelő akkori igazgatósági elnöke javasolta. A vezérigazgató felügyeletét az elnök gyakorolta az igazgatóságon keresztül, ahogy az egy szabályosan működő társaságnál természetes, ezért velem nem is volt napi munkakapcsolata. Személyesen egyszer ha beszéltem vele és akkor is a szabályok betartására hívtam fel a figyelmét. Befektetési döntést soha nem próbáltam befolyásolni.

Nem kívánom őt minősíteni, a vizsgálatok megteszik ezt. Csak néhány példa: a megbízási szerződésekhez nem kértek igazgatósági döntést, bár kötelező lett volna, nem készült beszerzési szabályzat és közel félmillárdos jogi szerződést kötöttek pályáztatás nélkül. A legtöbb megbízást kapó tanácsadónál összeférhetetlenség, családi és üzleti összefonódások is felmerültek, a befektetésre váró ügyfelek teljes adatbázisa az érintettek hozzájárulása nélkül került átadásra.

Az állításai akkor hangzottak el, amikor ezek a szabálytalanságok már napvilágra kerültek. Ez sokat elárul arról, mi állhat a háttérben. Mindenesetre mi azokat a szabálytalanságokat, amelyeket feltártunk, nyilvánosságra hoztuk a közleményünkben.

Mi nem kívánunk vitába szállni, maradunk a tényeknél, a további részleteket pedig a vizsgálat lezárása után ismertetjük.

Terveznek jogi lépéseket, akár feljelentést tenni az ügyben?

A szabálytalanságokat előbb mélységükben fel kell tárni; hogy azok miatt feljelentést kell-e tenni, majd a vizsgálat végén lehet megválaszolni.

A Széchenyi Kártya jelentős állami kamattámogatással fut, sok vállalkozás szeretné a jelenlegi formájában fenntartani, mások reformot sürgetnek, hogy jobban támogassa a versenyképességet. Hol húzná meg a határt: meddig indokolt közpénzből olcsóbbá tenni a vállalati hitelt, és mikortól konzerválja ez inkább a kevésbé versenyképes cégeket?

A Széchenyi Kártyának nagyon komoly szerepe volt abban, hogy a nehéz időszakokban védőhálót kapjanak a kkv-k. Segített elkerülni a vállalkozások tömeges összeomlását és csődjét, és mérhetően hozzájárult gazdaság élénkítéséhez.

Azzal az iránnyal mi is egyetértettünk, hogy a likviditási hitelek kamatát fokozatosan közelítsük a piaci kamathoz – ezek még így is kedvezményesek maradhatnak –, és elsősorban a beruházási hiteleknél tartsunk fenn jelentősebb kamattámogatást.

Hosszabb távon azonban a kkv-k számára nem az a legfontosabb, hogy folyamatosan olcsó hitelt kapjanak, hanem az, hogy javítsuk a képességeiket, azaz a menedzsment minőségét, a piacra jutási képességet, a termelékenységet és a digitalizációt.

Ha jól értem, ön szerint a magyar kkv-k egyik legfontosabb problémája ma már nem egyszerűen a pénzszűke, hanem a termelékenységi és a vezetői képességek hiánya. Tud ezen a helyzeten változtatni az MKIK?

A kamara elsődleges feladata a gazdaság általános érdekképviselete. Ez nem ugyanaz, mint egy klasszikus érdekképviseleti szervezet működése: nekünk a teljes magyar gazdaság érdekeit kell néznünk. Ezért van meg az a képességünk, hogy hídként működjünk a vállalkozások és a kormány között. Mi összegyűjtjük az információkat a vállalkozásoktól, elemezzük őket, javaslatokat teszünk, a döntést pedig a kormány hozza meg.

A kamarának óriási szerepe lehet abban, hogy az említett a vállalatvezetési tudást, az ERP/ISO-típusú szervezeti fejlesztést, a digitalizációt és MI-t, az exportképes tudást, sok tízezer kkv-hoz eljuttassa. A magyar gazdaságban szerintem különösen az 50 fő feletti kis- és középvállalkozásokban van nagy növekedési potenciál.

A kezdő lépés egy „Országos kkv termelékenységi diagnózis” bevezetése kellene legyen. Az MKIK ki kíván dolgozni egy 60–90 perces egységes vállalati „check-upot”: stratégiai, pénzügyi, folyamatoptimalizálási, digitalizációs és mesterséges intelligenciás, értékesítési, HR, exportfókuszú, energiahatékonysági és vezetési gyakorlatot. Az eredmény nem egy általános tanulmány, hanem cégenként 3–5 konkrét fejlesztési feladat.

A kkv-k esetében a szervezeti modellt három szintre építenénk. Az MKIK központ készíti a módszertant, standardokat, digitális platformot és köti meg a kormányzati finanszírozási megállapodásokat. A területi kamarák végzik a vállalati diagnózist, tanácsadást és utánkövetést. A kamara kutatóintézete, a GVI pedig az adat- és hatásmérési központ lenne: vállalati benchmarkok, termelékenységi térkép, programértékelés és azonosított strukturális akadályok.

A legfontosabb szemléletváltás ebből következik: az MKIK ne elsősorban „támogatásközvetítő”, hanem vállalati termelékenységfejlesztő intézmény legyen. Az osztrák, német, francia és olasz példák közös eleme éppen az, hogy a kamara egyszerre diagnosztizál, tudást visz a vállalatba, összeköt szereplőket, visszacsatol a szabályozónak és méri a vállalati igényeket.

Egy több hónapos vállalatfejlesztési program már jóval több lenne egy hagyományos kamarai képzésnél. Miről van pontosan szó, mit kapna ebből konkrétan egy vállalkozás?

Mi egymásra épülő programokban látjuk a tudásalapú jövőt. Az egyik ilyen a KKV Menedzsment 2030 vezetőfejlesztési program, amely egy hat-kilenc hónapos folyamat lenne. Nem feltétlenül tantermi oktatásra kell gondolni, hanem valós vállalati problémákra: kontrollingra, készletgazdálkodásra, árazásra, HR-re, mesterséges intelligenciára, vagyis arra az alaptudásra, amely ma egy vállalkozás vezetéséhez szükséges.

Ehhez kapcsolódik az MI és Digitalizáció minden KKV-nak program. A magyar vállalatok MI-használata jelentősen elmarad az uniós átlagtól, ezért azt vállaltuk, hogy tízezer vállalkozást képzünk ki az MI gyakorlati használatára. Ezen már túl vagyunk a felén, tehát látszik, hogy komoly az érdeklődés.

De önmagában a képzés kevés.

A KKV folyamatfejlesztési és működési kiválóság utalványprogramban például azt szeretnénk, hogy a támogatás ne általános eszközbeszerzésre menjen, hanem ERP- vagy CRM-rendszerek, készletgazdálkodás, termeléstervezés, minőségbiztosítás, ISO, lean, automatizálás vagy folyamat-újratervezés bevezetésére. Vagyis közvetlenül a termelékenységet javítsa.

Az ágazati Termelékenységi Klubokban tíz-tizenöt hasonló vállalkozás rendszeresen, bizalmas környezetben hasonlíthatná össze a mutatóit és a működését. Ez működhetne például a vendéglátásban, az építőiparban, a gépipari beszállítóknál, a kereskedelemben, a turizmusban vagy az üzleti szolgáltatásokban.

A Területi Vállalkozói Akadályelhárító Munkacsoportok megyei szinten működnének, ágazatonként a kamara, a vállalkozások, az önkormányzatok és a kormány részvételével. Nem általános érdekképviseleti fórumként, hanem konkrét problémalistával: mi akadályozza az adott ágazat termelékenységét és növekedését, ki tud ezen változtatni, és milyen határidővel.

A készségtervezésnél pedig nemcsak azt kellene megkérdezni, hogy milyen szakmából van hiány, hanem azt is, milyen kompetenciákra lesz szükség három-öt év múlva. Ilyen lehet az MI, az automatizálás, az adatkezelés, az értékesítés, a projektmenedzsment, az idegen nyelv vagy a technikusi és mérnöki tudás.

Az Exportképes KKV-k célzott méretnövelő programjában sem az lenne a cél, hogy minden vállalkozás exportőr legyen. A kamarai és GVI-adatok alapján ki kell választani azt a néhány ezer céget, amelynek már van terméke, menedzsmentje és növekedési potenciálja, de még nincs jelentős külpiaci jelenléte, és őket kell célzottan segíteni.

Végül az Egyetem–vállalat–kamara vállalkozási ökoszisztéma programmal az egyetemi innovációt és a vállalkozói világot kapcsolnánk össze. Az MKIK nagy egyetemi központokban olyan közösségi központokat, venture hubokat hozhatna létre, amelyek képzést és mentorálást adnak, kapcsolatot teremtenek tapasztalt vállalatvezetőkkel és lehetséges első ügyfelekkel, és segítik az egyetemi ötletekből kinövő vállalkozások elindulását. Ehhez sok esetben nem új infrastruktúra kell, hanem a meglévő egyetemi kapacitások és a kamarai vállalati hálózat jobb összekapcsolása.

Érdekes, hogy ilyen gyakorlati lépéseket említ. Az 5000 forintos hozzájárulás körüli vita egyik alapja éppen az volt, hogy sok vállalkozás nem tudta megmondani, vagy nem érezte mit kap a pénzéért. Ezekkel a tervekkel részben nekik is válaszol? Ha konkrét eredményeket kellene mondania az elmúlt időszakból, mit emelne ki?

A kamara munkájának jelentős része láthatatlan, pedig minden vállalkozást érint. Az adó- és ágazati szabályok alakításakor bevisszük a vállalkozások problémáit és érdekeit oda, ahol az őket érintő döntések születnek.

Ami a konkrét eredményeket illeti, arra csak egyet említek: tavaly novemberben az MKIK javaslatára került a kormány elé egy 11 pontos adó- és adminisztrációcsökkentési program.

Mi azt javasoltuk, hogy az alanyi áfamentesség értékhatárát kiszámítható pályán, három év alatt emeljék 20-ról 24 millió forintra. Fontos, hogy a vállalkozások előre tudják, mire számíthatnak, ne egyik pillanatról a másikra változzon a rendszer.

Komoly eredménynek tartjuk az egyéni vállalkozók átalányadózásának változását is. A 40 százalékos költséghányad idén 45 százalékra nőtt, jövőre pedig 50 százalék lesz. A 40-ről 50 százalékra történő emelés nagyjából 25 milliárd forintos költségvetési hatást jelent és körülbelül 120 ezer vállalkozót érint, ami átlagban 200 ezer forintot jelent vállalkozásonként.

Ez pedig évente negyvenszer 5000 forintot jelent.

Forrás: MKIK.

A kata 2022-es átalakítása viszont arra is példa, hogy a kamara javaslatait nem feltétlenül fogadja meg a kormány. Az új kormány egyik fontos vállalása, hogy valamilyen formában visszahoznák a rendszert.

Annak idején, szemben az akkori MKIK-val, még a BKIK elnökeként markánsan kritizáltam az akkori kormány radikális átalakítási tervét, azt javasoltam, ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Egyrészt jogos volt az álkatások kiszűrésének az igénye, másrészt viszont célszerűnek tartottuk, hogy versenysemlegesen megmaradjon a cégeknek való számlázás lehetősége. Mi azt javasoltuk, hogy ebben az esetben legyen egy körülbelül 25 százalékos olyan adó, amelyet a megrendelő cég fizet meg és lehetőleg tartalmazzon társadalombiztosítási elemet is.

Ezt akkor végül nem fogadták el.

Most már ténylegesen napirenden van a kata módosítása. Júniusban benyújtottak egy tervezetcsomagot az új kormánynak. Milyen reakciókat kaptak erre a kabinettől?

Valóban, júniusban eljuttattuk a Pénzügyminisztériumnak a javaslatunkat. Öt nagy csoportban, több változatot is kidolgoztunk.

Az eddigi egyeztetéseim alapján azt látom, hogy a kormányzati gondolkodás és az MKIK javaslatai jelentős részben egy irányba mutatnak. Ezért arra számítok, hogy a végleges szabályozásban sok kamarai javaslat megjelenhet.

Ha ez így lesz, azt komoly eredménynek tartom.

Sokan egyszerűen a régi katát szeretnék vissza, mások azzal érvelnek, hogy az egy időzített bomba.

A kata tipikusan az egyéni vállalkozóknak való nagyon egyszerű adónem, ami egyúttal kifehéríti a gazdaságot, hiszen a magánszektornak való számlázás melegágya a fekete gazdaságnak. Ezért fontos, hogy kiszámítható adónem legyen. A jelenlegi feladat megoldani a cégeknek való számlázás lehetőségét. Ha valaki egy cégből adózás után vesz ki pénzt, annak a teljes effektív terhe a legkedvezőbb számítások mellett is nagyjából 22,5–23 százalék körül van. Ehhez kell valamilyen módon igazítani a rendszert.

Természetesen attól függően, hogy milyen különböző feltételezésekkel él a kormányzat, lehet ennél alacsonyabb vagy magasabb terhelést is számolni. Mindenestere célszerű lenne ha társadalombiztosítást is tartalmazna az adó. Mi több változatot készítettünk, és várjuk, mi kerül végül a törvénybe.

Az MKIK nem rég ismét az árrésstop kivezetését kérte, de a kormány az intézkedés fenntartását az infláció fékezésével indokolja, az MNB pedig továbbra is óvatos az árfolyamatokkal kapcsolatban. Nem jelent kockázatot, ha most vezetik ki?

Minden beavatkozás kivezetésének van kockázata, de az árrésstop fenntartásáé ma már nagyobb. Egy ilyen intézkedés rövid távon fékezheti az árakat, hosszabb távon viszont torzítja a piacot.

A kereskedők a kiesést más termékek árában próbálják behozni, szűkül a kínálat, és leginkább a kisebb, vidéki boltok kerülnek nehéz helyzetbe. Lehet azon vitatkozni, hogy nyáron jobb lett volna-e, vagy most jobb, de minél tovább marad fenn, annál nagyobb lesz a torzító hatása. Mi a kiszámítható, előre bejelentett kivezetést tartjuk jónak, hogy a piacnak legyen ideje alkalmazkodni. A kiskereskedelemben érdekelt kamarai tagok részéről is egyértelműen ezt a visszajelzést kapjuk.

A magyar FDI-politika évek óta jelentős támogatásokkal vonzza ide a külföldi nagyvállalatokat, miközben sok beruházás körül továbbra is alacsony a hazai hozzáadott érték. Hogyan kezelné ezt a helyzetet az MKIK?

A beszállítói programsorozatunk pont arról szól, hogy összehozzuk a nagyvállalatokat a kisebb magyar cégekkel. Ezt a programot például a Heves megyei kamara kezdeményezésére emeltük országos szintre. A múlt héten pedig Békésben volt egy ilyen találkozó.

Mi nem gondoljuk, hogy az FDI-politikát el kell vetni. A Suzuki annak idején jó példa volt arra, hogy egy külföldi nagyvállalat körül jelentős magyar beszállítói kör tud kialakulni. Ezt az arányt kellene növelni.

Ma viszont vannak olyan beruházások, ahol a magyar cégek lényegében csak a takarításig, őrzés-védelemig vagy a cateringig jutnak. Mi kell ahhoz, hogy magasabb hozzáadott értékű beszállítói pozíciókba kerüljenek?

Ezen változtatni kell.

Ebben szerintem fontos kérdés a generációváltás is, mert ez a magyar gazdaság egyik gyenge láncszeme, és sok esetben a vállalati fúziókat is akadályozza.

Célszerű lenne például olyan finanszírozási programot létrehozni, amelynek segítségével egy adott ágazatban működő kkv-k fel tudnak vásárolni más, ugyanabban a szegmensben működő cégeket. A mérethatékonyság rendkívül fontos, ez az értékláncban is segítheti a feljebb lépést.

Vagyis akár kkv-felvásárlásokat is finanszíroznának?

A Demján Sándor Tőkeprogram is részben egy ilyen kísérlet.

De azt is látni kell, hogy az európai és az amerikai tőkepiac között óriási különbség van. Az Egyesült Államokban sokkal fejlettebb a részvény- és kockázatitőke-kultúra, míg Európában a lakossági megtakarítások sokkal nagyobb része van bankbetétben és kötvényekben.

Ezt a fajta tőkekultúrát Magyarországon és Európában is erősíteni kell. Ehhez megint csak edukációra van szükség.

Miközben egyre több feladatot adna a kamarának – képzés, termelékenységi diagnózis, digitalizáció, beszállítói program, felnőttképzési minősítés –, a kormány éppen most bizonytalanította el a finanszírozás legstabilabb elemét. Nem az következik ebből, hogy a jövő MKIK-ja még jobban függ majd a mindenkori költségvetéstől és kormánytól?

Nem gondolom, szerintem a cél éppen az, hogy a kamara több lábon álljon: méretarányos tagi hozzájárulás, saját szolgáltatási és képzési bevétel, valamint a közfeladatokért járó állami finanszírozás. Ez utóbbi egy szerződéses viszony, nem függőség.

Milyen víziója van egy új kamarára egy teljesen új rendszerben?

A területi elnökök többségétől kapott felhatalmazással elviszem a kamarát a törvénymódosításig, de utána átadom a stafétabotot. Akár új választást ír elő az új törvény, akár egy nagyobb szervezeti átalakítást,

én mindenképpen szeretném átadni az új generációnak a lehetőséget.

Öt területi kamarai elnök közben nyílt levélben az ön erőteljes centralizációra, egyszemélyes döntésre, szűk vezetői körre épülő irányítási gyakorlatát kifogásolta és az ön, sőt a szűkebb vezetés lemondását követelte, nem gondolt arra, hogy most akár ezt meg is tehetné?

Az öt kamarai elnökből négyen még az MKIK előző vezetését támogatták, tiszteletben tartom a véleményüket, de az abban megfogalmazott állításokat nem tartom megalapozottnak. A küldöttgyűlés május végén 80–20 százalék arányban utasította el a kezdeményezésüket, és ez most megismétlődött. A döntéseket az alapszabály keretei között, a testületekkel közösen hozzuk meg. Az alapszabály teljes újragondolása egyébként is napirenden van.

A vita valójában a változásokról szól, mivel elkezdtük átalakítani a kamarai rendszert: az MKIK integrátori szerepét fejlesztjük, a területi kamarák finanszírozása pedig projektalapon történik. Úgy tűnik, ez nem mindenkinek kényelmes.

A kamara azonban nem a múlt, hanem a jövő felé halad, és ezt az irányt a tagság többsége is világosan megerősítette.

A vita természetes része egy megújuló szervezet életének. A demokratikus működés azonban azt is jelenti, hogy a nézetkülönbségeket elsősorban a testületek keretén belül kell megvitatjni, és ha a többség döntött, azt mindenki tiszteletben tartja. A nehéz pillanatokban különösen fontos az összefogás. Lehetnek nagyon komoly szakmai nézetkülönbségek, de azok mögött érveknek kell lenni.

Mindenesetre a módszerről, ahogyan csinálják Buffon híres mondása jut eszembe: „Le style c’est l’homme”, azaz „A stílus az ember maga”.

Az előbb is említette, hogy a magyar vállalkozásoknál szükséges és fontos pont a generációváltás. A saját távozásával lényegében ugyanezt akarja végrehajtani az MKIK-ban is?

Igen. Ezért szeretnénk új embereket bevonni. A kamara megújulását segíti, hogy olyan szakembereket tudtunk megnyerni, mint a korábban említett Csorbai Hajnalka, vagy Krocsek Attila pénzügyi szakember. Ők be is mutatkoztak a területi kamarai elnököknek, és nagyon pozitív volt a fogadtatásuk.

Szerintem ez a vérfrissítés nagyon jót fog tenni a kamarának.

Mikorra várja az új kamarai törvényt?

A jelenlegi terv szerint október végéig elkészülhet a tervezet.

Ha ez megtörténik, akkor 2027 folyamán már nem ön lesz az MKIK elnöke?

Igen ez így lesz, és ez egy tudatos döntés, ahogy ezt elmondtam a területi elnökök ülésén is, ahol a jelenlegi vezetés egyhangúlag megerősítésre került. Elvégeztem a munkát amit vállaltam, ezt most már másoknak kell tovább vinni.

Mi az, aminek mindenképpen benne kellene lennie az új kamarai törvényben ahhoz, hogy úgy érezze, ezt a munkát valóban befejezte?

A magyar gazdaság érdeke az, hogy a törvény megteremtse a kamarák valódi köztestületként való működésének a lehetőségét, és ehhez megfelelő, kiszámítható finanszírozási háttér is társuljon.

Egy ilyen kamara nagyon komoly segítséget tud nyújtani a kormányzatnak a döntéshozatalban: adatokat gyűjt, elemzi a vállalkozások helyzetét, és olyan javaslatokat tud tenni, amelyek alapján a kormány jobb kereteket teremthet a vállalkozások működéséhez.

A kamarai keretrendszerben ez a képesség ma megvan, úgyhogy azt gondolom, én elvégeztem azt a munkát, amit vállaltam.

Mivel szeretne foglalkozni, ha átadta a stafétát?

A kamarai munka, ha jól szeretnéd csinálni, rendkivül időigényes, de talán minden közül az idő a legdrágább. Úgy látom, hogy egy modern kamarai rendszer feltételei megvannak, de ezt most már másoknak kell továbbépíteniük.

Számomra mindenképpen a család az első. Ha arra gondolok, mennyivel több időt tudunk majd egymásra szentelni, már önmagában jó érzés, hogy ezentúl nem mindig az időt kell majd keresnünk egymásra.

A másik nagy szívügyem Erdély, az erdélyi kultúra és az irodalom, a magyar nyelv megmaradása szűkebb hazámban, amit a szüleim oltottak belém.

Édesapám, Méhes György révén az irodalom mindig nagyon fontos része volt az életemnek. Az általam alapított Méhes György–Nagy Elek Alapítvány mára az egyik legnagyobb magyar irodalmi magánalapítvány.

Különösen közel áll hozzám a Kolozsvár határában fekvő gyalui várkastély a 14 kektáros parkjával együtt. Jó tíz éve vettem meg romos állapotban egy víziót látva magam előtt, majd a szintén általam alapított Erdélyi Hagyományok Háza Alapítványnak ajándékoztam. Egy lekes csapattal közel tíz év áldozatos munkájával, a román és magyar állam támogatásával, valamint nem kevés saját forrással végül mára megújult a várkastély. Létrehoztunk egy rendkívül jelentős kulturális intézményt. Jó érzés, hogy vallamit vissza tudtam adni a szülőföldemnek, és még rengeteg feladat vár rám Erdélyben.

Természetesen a cégcsoportommal is szeretnék foglalkozni, de itt is a tudatos építkezésnek köszönhetően jó vezetőink vannak, és a nagy fiaim is egyre inkább megérnek arra, hogy különböző típusú szerepeket vállaljanak.

Arra pedig különösen büszke vagyok, hogy két évvel ezelőtt elindítottam egy kamarai reneszánszt, ami megteremtette a megújulás alapjait.

Címlapkép forrása: MKIK

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