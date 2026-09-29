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Nyílt levélben fordult Kapitány Istvánhoz az MNNSZ
Gazdaság

Nyílt levélben fordult Kapitány Istvánhoz az MNNSZ

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Többek között alacsonyabb pályázónkénti támogatási összeget javasol meglévő napelemes rendszerek esetében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) az Otthoni Energiatároló Program módosítását kezdeményező, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek küldött nyílt levelében.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az Otthoni Energiatároló Program módosításáról döntött: a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére.

Az MNNSZ által megfogalmazott nyílt levél üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy

a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra.

Szerintük ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást.

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Az MNNSZ ezen felül támogatja, hogy az új háztartási méretű kiserőmű (hmke) rendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető.

Azt javasolják azonban, hogy a pályázatok rangsorolásakor továbbra is kapjanak kiemelt figyelmet a 2030-ig a szaldóelszámolásból kikerülő hmke-rendszerek tulajdonosai, valamint azon háztartások, amelyek a korábbi szabályozási környezetben vállalták a napelemes beruházást, de időközben már bruttó elszámolásba kerültek vagy kerülnek.

A szakmai szövetség javaslatot tett egy új, önálló támogatási kategória létrehozására is azon meglévő hmke-rendszerek számára, amelyeknél az energiatárolás miatt invertercserére is szükség van. Ennek támogatási maximumaként 2,1 millió forint meghatározását tanácsolja a nyílt levél.

Az MNNSZ álláspontja szerint ezzel a módosítással a program egyszerre szolgálhatná a háztartások energiabiztonságát, a hazai villamosenergia-rendszer rugalmasságát, a megújuló energiaforrások integrációját és a rendelkezésre álló közpénzek hatékony felhasználását - áll a nyílt levélben.

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