Nyílt levélben fordult Kapitány Istvánhoz az MNNSZ

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy az Otthoni Energiatároló Program módosításáról döntött: a korábbi 2,5 millió forintos maximális támogatási összeg 1,8 millió forintra csökken, így további 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére.
Az MNNSZ által megfogalmazott nyílt levél üdvözli a módosítást, figyelmeztet azonban, hogy
a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak figyelembevételével tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra.
Szerintük ez a változtatás önmagában is jelentős további forrást szabadíthatna fel, amelyből újabb pályázók kaphatnának támogatást.
Az MNNSZ ezen felül támogatja, hogy az új háztartási méretű kiserőmű (hmke) rendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető.
Azt javasolják azonban, hogy a pályázatok rangsorolásakor továbbra is kapjanak kiemelt figyelmet a 2030-ig a szaldóelszámolásból kikerülő hmke-rendszerek tulajdonosai, valamint azon háztartások, amelyek a korábbi szabályozási környezetben vállalták a napelemes beruházást, de időközben már bruttó elszámolásba kerültek vagy kerülnek.
A szakmai szövetség javaslatot tett egy új, önálló támogatási kategória létrehozására is azon meglévő hmke-rendszerek számára, amelyeknél az energiatárolás miatt invertercserére is szükség van. Ennek támogatási maximumaként 2,1 millió forint meghatározását tanácsolja a nyílt levél.
Az MNNSZ álláspontja szerint ezzel a módosítással a program egyszerre szolgálhatná a háztartások energiabiztonságát, a hazai villamosenergia-rendszer rugalmasságát, a megújuló energiaforrások integrációját és a rendelkezésre álló közpénzek hatékony felhasználását - áll a nyílt levélben.
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