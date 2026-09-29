Órákon át faggatták Hankó Balázst a főügyészségen - Kiderült, mit mondott a politikus

Miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát, Hankó Balázs hétfő este önként hagyta el a Parlament épületét. Bár a nap folyamán a politikai felek részéről különféle pletykák keringtek rendőrségi razziáról és bujkálásról, a politikus valójában a családja körében, az irodájában várta az idézést.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti központjából végül megbilincselve szállították Kecskemétre, ahol az ügyben eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség öt órán át, hajnalig tartó kihallgatásnak vetette alá. A Telex információi szerint

A volt kulturális és innovációs miniszter nem tett beismerő vallomást.

Védője, Tóth M. Gábor tájékoztatása szerint Hankó egy huszonöt oldalas dokumentumban tételesen cáfolta a gyanúsítást. A hatóságok szerint az NKA elnökeként a hivatalos kollégiumi rendszert megkerülve, politikai és választókerületi szempontok alapján, a jogszabályokkal ellentétesen adott utasítást támogatások kiosztására.

A védelem azonban hangsúlyozza, hogy a politikus a kormányzati döntéseket és a jogszabályokat maradéktalanul betartva cselekedett, szándékos szabályszegés nem történt, az eljárással szemben pedig panaszt tettek.

Az őrizetbe vétel körülményei politikai feszültséget is szültek. Forsthoffer Ágnes házelnök élesen bírálta Hankót, amiért szerinte élő pajzsként használta a gyermekeit az Országházban. Ezt a képviselő ügyvédje határozottan visszautasította, mondván, a családtagok saját elhatározásukból, érzelmi támogatás nyújtása céljából maradtak a családfő mellett. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke egyértelművé tette, hogy fel sem merül a képviselői mandátum visszaadása. A kormánypárt politikai fogolynak tekinti a képviselőt, aki az ártatlanság vélelme alapján továbbra is a posztján marad, és jogosult a parlamenti tiszteletdíjára.

Az NKA-botrány hónapok óta dagad, a nyár folyamán több magas rangú kulturális vezetőt, köztük Bús Balázs volt alelnököt, Ughy Attila korábbi képviselőt, valamint Hankó volt kabinetfőnökét is letartóztatták. Szeptemberben fiktív számlázás gyanújával további érintettek – köztük dokumentumfilmes pályázók – kerültek rács mögé. A hétfői akció során Hankó Balázzsal egy időben egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is őrizetbe vették a hatóságok, sorsukról a hét közepén határoz a bíróság.

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