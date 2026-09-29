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Orbán Viktor és az aranykonvoj - Magyar Péter szerint újabb kihallgatásnak kellene következnie
Gazdaság

Orbán Viktor és az aranykonvoj - Magyar Péter szerint újabb kihallgatásnak kellene következnie

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Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője nyílt levélben állítja, hogy a nyomozás során feltárt bizonyítékok szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására. Magyar Péter a Facebookon reagálva azt írta, hogy az állítások alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következniük.

A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást az aranykonvoj ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra. Ez alapján, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie

- írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

Ma reggel újabb súlyos állítások hangzottak el az aranykonvoj ügyben, amire reagált Magyar Péter. Fürcht Pál volt főügyész nyílt levélben írta le, hogyan látta belülről a nyomozás alakulását, és mi vezetett júniusi lemondásához. A történet közben közvetlenül összekapcsolódott a legfőbb ügyész megválasztásával is, miután kiderült, hogy a Baka András köztársasági elnök által jelölt Szathmáry Zoltán testvérét az ügyben korábban meggyanúsították.

Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője nyílt levelében – melyet kérésére Horváth Lóránt ügyvéd tett nyilvánossá – azt állítja, hogy

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az aranykonvoj ügye politika által kreált ügy volt, és a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására.

Fürcht szerint a nyomozók politikai beavatkozásra utaló körülményeket tártak fel, az ügyészség vezetése azonban korlátozta egyes szereplők vizsgálatát. A Legfőbb Ügyészség a volt főügyész korábbi, hasonló állításait valótlanoknak nevezte, részletes cáfolatot ugyanakkor a folyamatban lévő eljárások miatt nem közölt a testület.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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