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Rendkívüli átvilágítás indult a Gazdasági Versenyhivatalnál, miután a dolgozók fellázadtak a vezetés ellen
Gazdaság

Rendkívüli átvilágítás indult a Gazdasági Versenyhivatalnál, miután a dolgozók fellázadtak a vezetés ellen

MTI
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A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke szervezeti átvilágítást rendelt el a hivatalnál az elmúlt napokban megjelent sajtóhírek nyomán - derül ki a versenyhatóság közleményéből, amelyet kedden juttatott el az MTI-hez.

Azt írták: a szervezet elnöke az

ügy minden körülményére kiterjedő független szervezeti átvilágítást rendelt el a GVH működését érintő belső munkahelyi konfliktusok mielőbbi kezelése érdekében."

A külső, független szakértők bevonásának célja az ügy hátterének alapos és objektív tényekre alapozott feltérképezése és megoldási javaslatok tétele.

A hivatal jelezte: a független szervezeti átvilágítás lezárultáig további információt az ügyben nem közöl.

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A Telex számolt be arról először, hogy pénteken lemondására szólították fel a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és elnökhelyetteseit a szervezet középvezetői a vezetőségnek küldött levelükben. A dokumentumot a versenytanács hét tagja mellett tizenegy szakmai középvezető írta alá.

A GVH egyik elnökhelyettese, Bak László hétfőn bejelentette lemondását, ezt a hivatalnál egy neve elhallgatását kérő forrás az MTI-nek megerősítette.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

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