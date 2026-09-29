Ritkábban isznak a magyarok, de ez még nem jelenti, hogy kisebb a baj

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A reprezentatív kérdőíves felmérésben a magánháztartásokban élő, legalább 16 éves válaszadókat arról kérdezték, hogy az adatfelvételt megelőző 12 hónapban milyen gyakran fogyasztottak alkoholt. Ebből a felmérésből nem derül ki, hogy ki ivott egy deci bort és ki fél liter vodkát. Most nem taglaljuk sem a nagyivást, sem az alkoholhoz köthető egészségkárokat. Ezekről korábban már részletesen írtunk, és az a kép nem rózsás.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 10. Egy újabb komoly egészségügyi kihívás Magyarországon: égető szükség lenne alkoholstratégiára

A korcsoportos bontás alapján Magyarországon minden vizsgált életkori csoportban alacsonyabb a legalább heti alkoholfogyasztók aránya az EU-átlagnál. A különbség nemcsak a fiataloknál, hanem az idősebbeknél is jelentős: miközben az EU-ban az 50–64 évesek 28 százaléka, a 65 éves és idősebbek 25,6 százaléka fogyasztott alkoholt legalább hetente, Magyarországon ugyanez az arány 9,6, illetve 9,2 százalék volt.

A másik oldalról ugyanaz a kép rajzolódik ki: Magyarországon minden vizsgált korcsoportban magasabb azok aránya, akik soha, vagy az elmúlt 12 hónapban nem fogyasztottak alkoholt. A különbség különösen az idősebbeknél látványos: a 65 éves és idősebb magyar népesség 56,9 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, míg az uniós átlag 40,9 százalék volt.

Ezek az adatok ugyanakkor

fogyasztási gyakoriságot mutatnak, nem pedig az elfogyasztott alkohol mennyiségét vagy az alkohol okozta egészségügyi kárt.

Az azonos fogyasztási gyakoriság országonként eltérő mennyiséget, italtípust és fogyasztási helyzetet jelenthet, ezért az EU-átlag önmagában nem használható egészségügyi kockázati mérceként. Az önbevallásos alkoholfogyasztási felmérések ráadásul általában alulmérhetik a tényleges fogyasztást, bár ez az EU–Magyarország összevetést csak akkor torzítja érdemben, ha az alulbevallás országonként vagy társadalmi csoportonként eltérő mértékű.

A „soha vagy az elmúlt 12 hónapban nem fogyasztott” kategória sem homogén: ide tartozhatnak élethosszig absztinensek, alkalmi vagy korábbi fogyasztók, illetve olyanok is, akik egészségi, anyagi, vallási, kulturális vagy más okból nem ittak az adatfelvételt megelőző évben. Különösen az idősebbeknél és a rosszabb társadalmi helyzetű csoportokban elképzelhető, hogy a nem fogyasztás mögött részben egészségi okból történő abbahagyás is áll.

A társadalmi kockázat szerinti bontásnál eltérő magyar mintázat rajzolódik ki

Az Eurostat külön vizsgálta a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett, az Eurostat terminológiájában AROPE-csoportba tartozó népességet is. Az uniós adatok szerint ebben a csoportban alacsonyabb az alkoholfogyasztás gyakorisága, és magasabb azok aránya, akik soha, vagy az előző 12 hónapban nem fogyasztottak alkoholt. Az EU-ban a 16 éves és idősebb AROPE-népesség 47,5 százaléka tartozott a nem fogyasztók közé, míg a nem AROPE-csoportban 29,9 százalék volt ez az arány.

A társadalmi kirekesztődés vagy szegénység kockázatának kitett csoportban a nem fogyasztók aránya is magasabb: az AROPE-csoportban a 16 éves és idősebbek 56,9 százaléka nem ivott alkoholt, szemben a kedvezőbb helyzetű népesség 43,1 százalékával. A különbség az idősebb korosztályban még látványosabb, a legalább 65 évesek veszélyeztetett csoportjában ugyanis 70 százalék volt azok aránya, akik nem fogyasztottak alkoholt.

A nem fogyasztás tehát az AROPE-csoportokban mind uniós, mind magyar szinten magasabb.

Ebből azonban nem következik, hogy a rosszabb társadalmi helyzetben élők körében kisebb lenne az alkoholprobléma. A gyakorisági adat önmagában nem mutatja az alkoholfogyasztás intenzitását, az egészségkárosító mintázatokat, az önbevallás esetleges torzításait vagy azt, hogy kik hagyták abba korábbi fogyasztásukat egészségi okból.

A legalább heti alkoholfogyasztásnál az EU és Magyarország között nemcsak szintbeli eltérés látszik, hanem a magyar adatokban egy óvatosan értelmezhető belső mintázat is kirajzolódik. Uniós szinten minden vizsgált korcsoportban a társadalmi kirekesztődés vagy szegénység kockázatának nem kitett népesség körében magasabb a napi és heti fogyasztók együttes aránya. Magyarországon ezzel szemben a 25–64 éveseknél éppen az AROPE-csoportban magasabb ez az érték: a 25–34 évesek körében 7,4 százalék, szemben a kedvezőbb helyzetűek 6,1 százalékával, a 35–49 éveseknél 9,5, illetve 6,4 százalék, az 50–64 éveseknél pedig 11,7, illetve 9,2 százalék.

Ezt az eredményt óvatosan kell értelmezni. Nyers, nem standardizált összevetésről van szó, amelyet befolyásolhat az AROPE- és a kedvezőbb helyzetű csoport eltérő életkori és nemi összetétele, valamint a korcsoportos alminták bizonytalansága. Az adat ezért nem bizonyít oksági kapcsolatot:

nem következik belőle, hogy a szegénységi vagy kirekesztődési kockázat önmagában gyakoribb alkoholfogyasztást okozna.

Arra viszont utalhat, hogy a magyar belső mintázat eltér az uniós átlagtól, bár ennek erősségét konfidenciaintervallumok vagy megbízhatósági jelölések nélkül nem lehet pontosan megítélni.

Fontos az is, hogy ez a magyar sajátosság csak a hazai belső különbségeket árnyalja, nem az EU–Magyarország alapkülönbséget. A magyar AROPE-csoportok legalább heti fogyasztási aránya még így is jóval alacsonyabb az uniós átlagnál. Az 50–64 éves magyar AROPE-csoportban például 11,7 százalék volt a napi és heti fogyasztók összevont aránya, miközben az EU teljes 50–64 éves népességében 28,0 százalék.

Ritkább fogyasztás, de nem lezárt egészségpolitikai kérdés

A friss Eurostat-adatok alapján Magyarországon a bevallott alkoholfogyasztási gyakoriság több mutatóban alacsonyabb az EU-átlagnál. A napi, heti és havi fogyasztók aránya is kisebb, miközben magasabb azok aránya, akik havonta egynél ritkábban, vagy egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt.

Ez első ránézésre kedvezőnek tűnhet, de csak a gyakoriságról szól. Az adat nem alkalmas arra, hogy az alkohol okozta egészségügyi és társadalmi terhek nagyságát megítéljük. Az OECD és az Európai Bizottság egészségügyi áttekintése szerint a túlzott alkoholfogyasztás továbbra is jelentős európai népegészségügyi probléma, többek között májbetegségekhez, daganatokhoz és szív-érrendszeri betegségekhez kapcsolódó terhekkel.

Érdemes egy pillantást vetni az OECD legfrissebb – sajnos csak 2024-es – adataira, mert igen tanulságosak és szépen árnyalják azt az akár pozitívnak is mondható képet, amit az Eurostat felmérése festett Magyarországról.

A 15 éves és idősebb magyar népesség éves tiszta alkoholfogyasztása 10,2 liter volt két évvel ezelőtt. A trend ugyan csökkenő, és az ország nincs a világ, európa, vagy akár a régió élén ekkora mennyiséggel (lásd a következő két grafikont), de ha 5%-os sörrel számolunk, akkor az 204 liter egy évben. Ez 408 doboz fél litres (durv'n napi 1,1 db) vagy 612 doboz (durván napi 1,7 db) 0,33 literes sör.

A Portfolio korábbi cikke részletesebben is foglalkozott azzal, hogy Magyarországon miért lenne szükség erősebb alkoholstratégiára. A mostani Eurostat-adat ehhez képest más típusú információt ad: nem a károkat vagy a függőségi mintázatokat méri, hanem a fogyasztás bevallott gyakoriságát.

A mostani adatok tehát nem bizonyítják sem azt, hogy Magyarországon kisebb, sem azt, hogy nagyobb lenne az alkoholhoz kapcsolódó egészségügyi teher. Ehhez más típusú mutatókra van szükség: az elfogyasztott alkohol mennyiségére, a nagyivási epizódokra, az alkoholhasználati zavarokra, valamint az alkoholhoz köthető halálozási és betegségterhekre.

A teljes szerkezet két ábrán látszik igazán

Az átláthatóság kedvéért a teljes korcsoportos szerkezetet két kiegészítő ábrán is érdemes bemutatni: külön Magyarországra és külön az Európai Unióra. Ezek a 100 százalékos megoszlási grafikonok nem új fő állítást adnak hozzá a cikkhez, hanem ellenőrizhetővé teszik, miből áll össze a kép: Magyarországon minden vizsgált korcsoportban kisebb a napi, heti és havi fogyasztás aránya, és minden vizsgált korcsoportban nagyobb a nem fogyasztók aránya.

A két kiegészítő ábra alapján látszik, hogy a magyar és az uniós alkoholfogyasztási szerkezet nem egyetlen kiugró értékben tér el egymástól. Az EU-ban minden vizsgált korcsoportban magasabb a napi, heti és havi fogyasztás aránya, míg Magyarországon minden vizsgált korcsoportban magasabb azok aránya, akik soha, vagy az elmúlt 12 hónapban nem fogyasztottak alkoholt. Ez a kép továbbra is csak a fogyasztás gyakoriságáról szól, ezért az alkoholpolitikai következtetéseket mennyiségi, egészségügyi és társadalmi kármutatókkal együtt érdemes levonni.

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