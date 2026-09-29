Tisza-kormány: Hankó Balázst öt órán át faggatták a főügyészségen

Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken - közölte a Tisza-frakció sajtóosztálya a kormányfő keddi Facebook-bejegyzése kapcsán az MTI-vel. A miniszterelnök a posztja szerint pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. Azt írta: "Én ott leszek. Seszták Miklós nem."

Magyar Péter a bejegyzésében azt ígérte, az ottaniak választ kaphatnak arra, hogy "ki is az a Seszták Miklós, akit tegnap 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vettek? Mit tett Kisvárdán és környékén? Milyen volt az élet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Fidesz alatt?" valamint "Miért élik meg az ott élők felszabadulásként Orbán Viktor bűnöző miniszterének őrizetbe vételét?"

Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott. Legutóbb múlt szombaton Szolnokon tartott beszédet.