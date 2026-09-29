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Tisza-kormány: Hankó Balázst öt órán át faggatták a főügyészségen
Gazdaság

Tisza-kormány: Hankó Balázst öt órán át faggatták a főügyészségen

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Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, illetve Hankó Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét is őrizetbe vették. Hankó korábban kulturális és innovációs miniszterként felügyelte a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztását. Fürcht Pál, lemondott főügyész kedden megnevezte Orbán Viktor volt miniszterelnököt az aranykonvoj ügyében. Kedden gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázst a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként.
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Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot

Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait, a részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza - derül ki a Magyar Közlöny kedd este megjelent számából.

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Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot
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Hankó Balázs egy hétfőn felvett interjúban beszélt kedd este az ellene felhozott vádakról

Politikai és kultúrpolitikai célból indított politikai koncepciós eljárás zajlik  ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében - mondta Hankó Balázs a HírTV-ben kedd este - ám az adást még hétfőn vették fel.

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Hankó Balázs egy hétfőn felvett interjúban beszélt kedd este az ellene felhozott vádakról
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Rendkívüli bejelentés érkezett: fontos változás jön a magyar múzeumok életében

Megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot (MNMKK), az érintett intézmények pedig 2027. január 1-jével visszakapják jogi és szakmai önállóságukat - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán kedden.

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Rendkívüli bejelentés érkezett: fontos változás jön a magyar múzeumok életében
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Órákon át faggatták Hankó Balázst a főügyészségen - Kiderült, mit mondott a politikus

Őrizetbe vették és közel öt órán át hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében zajló nyomozás keretében. A volt miniszter tagadja a vádakat, pártja politikai fogolynak tartja, így nem mond le mandátumáról. Az ügyészség szerdán dönthet a politikus, valamint a vele együtt előállított korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatásáról - tudta meg a Telex.

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Órákon át faggatták Hankó Balázst a főügyészségen - Kiderült, mit mondott a politikus
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Változás jön a tényleges életfogytiglan szabályaiban Magyarországon, lépett az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében - tudatta a testület a honlapján kedden.

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Változás jön a tényleges életfogytiglan szabályaiban Magyarországon, lépett az Alkotmánybíróság
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Menekültnek álcázta magát a magyar határon az újságíró: váratlan döntést hozott az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvényellenesnek minősítette és megsemmisítette a Kúria egy hírportál munkatársával kapcsolatos, sajtószabadságot sértő döntését - közölték az Ab honlapján kedden.

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Menekültnek álcázta magát a magyar határon az újságíró: váratlan döntést hozott az Alkotmánybíróság
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Feljelentést tett a vidék- és településfejlesztési miniszter költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egy veszprémi cégnek juttatott 1,8 milliárd forintos támogatás ügyében, írja a kormany.hu.

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Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken

Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken - közölte a Tisza-frakció sajtóosztálya a kormányfő keddi Facebook-bejegyzése kapcsán az MTI-vel. A miniszterelnök a posztja szerint pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. Azt írta: "Én ott leszek. Seszták Miklós nem."

Magyar Péter a bejegyzésében azt ígérte, az ottaniak választ kaphatnak arra, hogy "ki is az a Seszták Miklós, akit tegnap 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vettek? Mit tett Kisvárdán és környékén? Milyen volt az élet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Fidesz alatt?" valamint "Miért élik meg az ott élők felszabadulásként Orbán Viktor bűnöző miniszterének őrizetbe vételét?"

Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott. Legutóbb múlt szombaton Szolnokon tartott beszédet.

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A Miniszterelnökség feljelentést tett 455 millió forintnyi kifogásolt megrendelés miatt

A Miniszterelnökség feljelentést tett költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a p2m Informatika Szolgáltató Kft. - p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. alkotta konzorciummal 2023 és 2026 között kötött szerződések miatt.

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Kiengedték Őrsi Gergelyt a börtönből

Négy hónap után megszüntette a bíróság Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, valamint a parkfenntartási ügyben gyanúsított többi politikus letartóztatását. Az érintettek bűnügyi felügyelet alá kerültek, így nyomkövetőt kell viselniük. A milliárdos vesztegetési ügy nyomozását az eljárás jelenlegi szakaszában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vette át - jelentette a Telex.

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Kiengedték Őrsi Gergelyt a börtönből
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Megjött a szakértői elemzés a kiszivárgott vagyonadó-tervezetről

A Pénzügyminisztérium nem hivatalos tervezete alapján bevezetendő vagyonadó jelentősen átalakíthatja az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkezők adózási és cégstrukturális döntéseit. Az egyelőre kormányzati egyeztetés előtt álló javaslatot alaposan kielemezve az látszik: a szabályozás különbséget tenne a hazai és a külföldi tulajdonosok között, a családi helyett egyéni értékhatárokkal számol, emellett olyan kötött vállalat- és ingatlanértékelési módszereket ír elő, amelyek könnyen elszakadhatnak a tényleges piaci viszonyoktól – írja gyorsértékelőjében az RSM adóüzletág-vezetője, Fajcsák Gábor.

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Megjött a szakértői elemzés a kiszivárgott vagyonadó-tervezetről
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Orbán Viktor és az aranykonvoj - Magyar Péter szerint újabb kihallgatásnak kellene következnie

Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője nyílt levélben állítja, hogy a nyomozás során feltárt bizonyítékok szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására. Magyar Péter a Facebookon reagálva azt írta, hogy az állítások alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következniük.

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Havasi Bertalan: Hankó Balázs politikai fogoly, az újkommunista önkény áldozata

Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Fidesz politikai fogolynak tekinti Hankó Balázst, és kizárta mandátumának visszaadását, míg Magyar Péter miniszterelnök a törvény előtti egyenlőség megvalósulásaként értékelte az eseményeket.

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Kiderült, hol lehet majd megnézni az ügynökaktákat

November 4-én elindul a Nyitottaktak.hu weboldal, amelyen az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták szabadon hozzáférhetővé és letölthetővé válnak – jelentette be Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A nemzetközi szinten egyedülálló kezdeményezés keretében először a hatos kartonok, B-naplók és mágnesszalagok adattára kerül fel, majd 2027 februárjáig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak.

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Gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázst

Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs országgyűlési képviselőt a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Erről a főügyészség kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.

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Gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázst
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Elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát

Melléthei-Barna Márton, a TISZA-frakció képviselője kezdeményezte az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatálybalépésének módosítását 2026. október 20 helyett 2026. november 4-re - közölte a frakció.

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Elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát
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A volt főügyész állítja, Orbán Viktor adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán konvoj ügyében

Újabb súlyos állítások hangzottak el az aranykonvoj ügyben: Fürcht Pál volt főügyész nyílt levélben írta le, hogyan látta belülről a nyomozás alakulását, és mi vezetett júniusi lemondásához. A történet közben közvetlenül összekapcsolódott a legfőbb ügyész megválasztásával is, miután kiderült, hogy a Baka András köztársasági elnök által jelölt Szathmáry Zoltán testvérét az ügyben korábban meggyanúsították. Fürcht szerint a nyomozók politikai beavatkozásra utaló körülményeket tártak fel, az ügyészség vezetése azonban korlátozta egyes szereplők vizsgálatát. A Legfőbb Ügyészség a volt főügyész korábbi, hasonló állításait valótlanoknak nevezte, részletes cáfolatot ugyanakkor a folyamatban lévő eljárások miatt nem közölt a testület.

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A volt főügyész állítja, Orbán Viktor adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán konvoj ügyében
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Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében

  • Hétfő délelőtt őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert,

    miután az Országgyűlés hétfő délelőtt felfüggesztette a mentelmi jogát. Az intézkedés tényét a politikus ügyvédje, Papp Gábor is megerősítette.

  • Hétfő késő este őrizetbe vették Hankó Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, aki korábban kulturális és innovációs miniszterként felügyelte a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztását.

    Mellette korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították. Hankó Balázst azért szállították Kecskemétre, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is fogják kihallgatni.
  • A Telex cikke szerint újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán "aranykonvoj" ügyében, amelyek megerősítik, hogy maga Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Egy frissen napvilágot látott ügyészségi feljegyzésből kiderül, hogy a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz, valamint a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán testvéréhez vezetnek, ami a háttérben komoly politikai, illetve az ügyészségen belüli hatalmi harcokat is felszínre hozott.

  • Kedden délelőtt dr. Fürcht Pál, lemondott főügyész utasítására osztotta meg a nyilvánossággal Horváth Lóránt ügyvéd a nyílt levelét.

    Dr. Fürcht Pál a levélben reagál a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész-jelölt elutasítását követő beszédére. "A nyomozás akkori állása szerint látható volt, hogy 2026. március 3. napján maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy 2026. március 5. napján az ukrán pénzszállítókat fogják el. A titkosszolgálat a politika által meghatározott feladatot végezve, 2026. március 4. napján egyeztetett egy legfőbb ügyészségi főosztályvezetővel, és magával a legfőbb ügyésszel is. 2026. március 5. napján a titkosszolgálat feljelentése rekordidő alatt – a legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettese és egy másik főosztályvezető ügyész közreműködésével – a törvényben biztosított 3 nap helyett mintegy 4-5 órán belül ott volt a nyomozó hatóságnál azzal az ügyészi utasítással, hogy a nyomozást el kell rendelni. Ez az átirat még így is majdnem elkésett, mert az aranykonvoj elleni akció akkor már javában zajlott. Ha a Legfőbb Ügyészség vezetése akárcsak fél nappal később küldi meg a nyomozás elrendelésére és a szükséges intézkedésekre felszólító intézkedését, az ukrán pénzszállítók már biztonságban hazaérkeznek, és a miniszterelnök feladatszabása nem teljesíthető" - állítja a nyílt levélben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton.

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