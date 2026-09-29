Tisza-kormány: Hankó Balázst öt órán át faggatták a főügyészségen

Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot
Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait, a részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza - derül ki a Magyar Közlöny kedd este megjelent számából.
Hankó Balázs egy hétfőn felvett interjúban beszélt kedd este az ellene felhozott vádakról
Politikai és kultúrpolitikai célból indított politikai koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében - mondta Hankó Balázs a HírTV-ben kedd este - ám az adást még hétfőn vették fel.
Rendkívüli bejelentés érkezett: fontos változás jön a magyar múzeumok életében
Megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot (MNMKK), az érintett intézmények pedig 2027. január 1-jével visszakapják jogi és szakmai önállóságukat - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán kedden.
Órákon át faggatták Hankó Balázst a főügyészségen - Kiderült, mit mondott a politikus
Őrizetbe vették és közel öt órán át hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében zajló nyomozás keretében. A volt miniszter tagadja a vádakat, pártja politikai fogolynak tartja, így nem mond le mandátumáról. Az ügyészség szerdán dönthet a politikus, valamint a vele együtt előállított korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatásáról - tudta meg a Telex.
Változás jön a tényleges életfogytiglan szabályaiban Magyarországon, lépett az Alkotmánybíróság
Az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében - tudatta a testület a honlapján kedden.
Menekültnek álcázta magát a magyar határon az újságíró: váratlan döntést hozott az Alkotmánybíróság
Az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvényellenesnek minősítette és megsemmisítette a Kúria egy hírportál munkatársával kapcsolatos, sajtószabadságot sértő döntését - közölték az Ab honlapján kedden.
Feljelentést tett a vidék- és településfejlesztési miniszter költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egy veszprémi cégnek juttatott 1,8 milliárd forintos támogatás ügyében, írja a kormany.hu.
Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken
Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken - közölte a Tisza-frakció sajtóosztálya a kormányfő keddi Facebook-bejegyzése kapcsán az MTI-vel. A miniszterelnök a posztja szerint pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. Azt írta: "Én ott leszek. Seszták Miklós nem."
Magyar Péter a bejegyzésében azt ígérte, az ottaniak választ kaphatnak arra, hogy "ki is az a Seszták Miklós, akit tegnap 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vettek? Mit tett Kisvárdán és környékén? Milyen volt az élet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Fidesz alatt?" valamint "Miért élik meg az ott élők felszabadulásként Orbán Viktor bűnöző miniszterének őrizetbe vételét?"
Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott. Legutóbb múlt szombaton Szolnokon tartott beszédet.
A Miniszterelnökség feljelentést tett 455 millió forintnyi kifogásolt megrendelés miatt
A Miniszterelnökség feljelentést tett költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a p2m Informatika Szolgáltató Kft. - p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. alkotta konzorciummal 2023 és 2026 között kötött szerződések miatt.
Kiengedték Őrsi Gergelyt a börtönből
Négy hónap után megszüntette a bíróság Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, valamint a parkfenntartási ügyben gyanúsított többi politikus letartóztatását. Az érintettek bűnügyi felügyelet alá kerültek, így nyomkövetőt kell viselniük. A milliárdos vesztegetési ügy nyomozását az eljárás jelenlegi szakaszában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vette át - jelentette a Telex.
Megjött a szakértői elemzés a kiszivárgott vagyonadó-tervezetről
A Pénzügyminisztérium nem hivatalos tervezete alapján bevezetendő vagyonadó jelentősen átalakíthatja az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkezők adózási és cégstrukturális döntéseit. Az egyelőre kormányzati egyeztetés előtt álló javaslatot alaposan kielemezve az látszik: a szabályozás különbséget tenne a hazai és a külföldi tulajdonosok között, a családi helyett egyéni értékhatárokkal számol, emellett olyan kötött vállalat- és ingatlanértékelési módszereket ír elő, amelyek könnyen elszakadhatnak a tényleges piaci viszonyoktól – írja gyorsértékelőjében az RSM adóüzletág-vezetője, Fajcsák Gábor.
Orbán Viktor és az aranykonvoj - Magyar Péter szerint újabb kihallgatásnak kellene következnie
Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője nyílt levélben állítja, hogy a nyomozás során feltárt bizonyítékok szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására. Magyar Péter a Facebookon reagálva azt írta, hogy az állítások alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következniük.
Havasi Bertalan: Hankó Balázs politikai fogoly, az újkommunista önkény áldozata
Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Fidesz politikai fogolynak tekinti Hankó Balázst, és kizárta mandátumának visszaadását, míg Magyar Péter miniszterelnök a törvény előtti egyenlőség megvalósulásaként értékelte az eseményeket.
Kiderült, hol lehet majd megnézni az ügynökaktákat
November 4-én elindul a Nyitottaktak.hu weboldal, amelyen az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták szabadon hozzáférhetővé és letölthetővé válnak – jelentette be Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A nemzetközi szinten egyedülálló kezdeményezés keretében először a hatos kartonok, B-naplók és mágnesszalagok adattára kerül fel, majd 2027 februárjáig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak.
Gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázst
Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs országgyűlési képviselőt a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Erről a főügyészség kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.
Elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát
Melléthei-Barna Márton, a TISZA-frakció képviselője kezdeményezte az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatálybalépésének módosítását 2026. október 20 helyett 2026. november 4-re - közölte a frakció.
A volt főügyész állítja, Orbán Viktor adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán konvoj ügyében
Újabb súlyos állítások hangzottak el az aranykonvoj ügyben: Fürcht Pál volt főügyész nyílt levélben írta le, hogyan látta belülről a nyomozás alakulását, és mi vezetett júniusi lemondásához. A történet közben közvetlenül összekapcsolódott a legfőbb ügyész megválasztásával is, miután kiderült, hogy a Baka András köztársasági elnök által jelölt Szathmáry Zoltán testvérét az ügyben korábban meggyanúsították. Fürcht szerint a nyomozók politikai beavatkozásra utaló körülményeket tártak fel, az ügyészség vezetése azonban korlátozta egyes szereplők vizsgálatát. A Legfőbb Ügyészség a volt főügyész korábbi, hasonló állításait valótlanoknak nevezte, részletes cáfolatot ugyanakkor a folyamatban lévő eljárások miatt nem közölt a testület.
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
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Hétfő délelőtt őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert,miután az Országgyűlés hétfő délelőtt felfüggesztette a mentelmi jogát. Az intézkedés tényét a politikus ügyvédje, Papp Gábor is megerősítette.
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Hétfő késő este őrizetbe vették Hankó Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, aki korábban kulturális és innovációs miniszterként felügyelte a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztását.Mellette korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították. Hankó Balázst azért szállították Kecskemétre, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is fogják kihallgatni.
- A Telex cikke szerint újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán "aranykonvoj" ügyében, amelyek megerősítik, hogy maga Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Egy frissen napvilágot látott ügyészségi feljegyzésből kiderül, hogy a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz, valamint a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán testvéréhez vezetnek, ami a háttérben komoly politikai, illetve az ügyészségen belüli hatalmi harcokat is felszínre hozott.
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Kedden délelőtt dr. Fürcht Pál, lemondott főügyész utasítására osztotta meg a nyilvánossággal Horváth Lóránt ügyvéd a nyílt levelét.Dr. Fürcht Pál a levélben reagál a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész-jelölt elutasítását követő beszédére. "A nyomozás akkori állása szerint látható volt, hogy 2026. március 3. napján maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy 2026. március 5. napján az ukrán pénzszállítókat fogják el. A titkosszolgálat a politika által meghatározott feladatot végezve, 2026. március 4. napján egyeztetett egy legfőbb ügyészségi főosztályvezetővel, és magával a legfőbb ügyésszel is. 2026. március 5. napján a titkosszolgálat feljelentése rekordidő alatt – a legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettese és egy másik főosztályvezető ügyész közreműködésével – a törvényben biztosított 3 nap helyett mintegy 4-5 órán belül ott volt a nyomozó hatóságnál azzal az ügyészi utasítással, hogy a nyomozást el kell rendelni. Ez az átirat még így is majdnem elkésett, mert az aranykonvoj elleni akció akkor már javában zajlott. Ha a Legfőbb Ügyészség vezetése akárcsak fél nappal később küldi meg a nyomozás elrendelésére és a szükséges intézkedésekre felszólító intézkedését, az ukrán pénzszállítók már biztonságban hazaérkeznek, és a miniszterelnök feladatszabása nem teljesíthető" - állítja a nyílt levélben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton.
Döntött a kormány: szinte az összes minisztertől megvonnak egy fontos kiváltságot
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Hankó Balázs egy hétfőn felvett interjúban beszélt kedd este az ellene felhozott vádakról
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