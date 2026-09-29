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Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Gazdaság

Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében

Portfolio
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Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, illetve Hankó Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét is őrizetbe vették. Hankó korábban kulturális és innovációs miniszterként felügyelte a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztását. Fürcht Pál, lemondott főügyész kedden megnevezte Orbán Viktor volt miniszterelnököt az aranykonvoj ügyében.
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Gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázst

Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs országgyűlési képviselőt a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Erről a főügyészség kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.

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Gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázst
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Elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát

Melléthei-Barna Márton, a TISZA-frakció képviselője kezdeményezte az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatálybalépésének módosítását 2026. október 20 helyett 2026. november 4-re - közölte a frakció.

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Elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát
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A volt főügyész állítja, Orbán Viktor adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán konvoj ügyében

Újabb súlyos állítások hangzottak el az aranykonvoj ügyben: Fürcht Pál volt főügyész nyílt levélben írta le, hogyan látta belülről a nyomozás alakulását, és mi vezetett júniusi lemondásához. A történet közben közvetlenül összekapcsolódott a legfőbb ügyész megválasztásával is, miután kiderült, hogy a Baka András köztársasági elnök által jelölt Szathmáry Zoltán testvérét az ügyben korábban meggyanúsították. Fürcht szerint a nyomozók politikai beavatkozásra utaló körülményeket tártak fel, az ügyészség vezetése azonban korlátozta egyes szereplők vizsgálatát. A Legfőbb Ügyészség a volt főügyész korábbi, hasonló állításait valótlanoknak nevezte, részletes cáfolatot ugyanakkor a folyamatban lévő eljárások miatt nem közölt a testület.

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A volt főügyész állítja, Orbán Viktor adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán konvoj ügyében
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Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében

  • Hétfő délelőtt őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert,

    miután az Országgyűlés hétfő délelőtt felfüggesztette a mentelmi jogát. Az intézkedés tényét a politikus ügyvédje, Papp Gábor is megerősítette.

  • Hétfő késő este őrizetbe vették Hankó Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, aki korábban kulturális és innovációs miniszterként felügyelte a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztását.

    Mellette korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították. Hankó Balázst azért szállították Kecskemétre, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is fogják kihallgatni.
  • A Telex cikke szerint újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán "aranykonvoj" ügyében, amelyek megerősítik, hogy maga Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Egy frissen napvilágot látott ügyészségi feljegyzésből kiderül, hogy a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz, valamint a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán testvéréhez vezetnek, ami a háttérben komoly politikai, illetve az ügyészségen belüli hatalmi harcokat is felszínre hozott.

  • Kedden délelőtt dr. Fürcht Pál, lemondott főügyész utasítására osztotta meg a nyilvánossággal Horváth Lóránt ügyvéd a nyílt levelét.

    Dr. Fürcht Pál a levélben reagál a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész-jelölt elutasítását követő beszédére. "A nyomozás akkori állása szerint látható volt, hogy 2026. március 3. napján maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy 2026. március 5. napján az ukrán pénzszállítókat fogják el. A titkosszolgálat a politika által meghatározott feladatot végezve, 2026. március 4. napján egyeztetett egy legfőbb ügyészségi főosztályvezetővel, és magával a legfőbb ügyésszel is. 2026. március 5. napján a titkosszolgálat feljelentése rekordidő alatt – a legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettese és egy másik főosztályvezető ügyész közreműködésével – a törvényben biztosított 3 nap helyett mintegy 4-5 órán belül ott volt a nyomozó hatóságnál azzal az ügyészi utasítással, hogy a nyomozást el kell rendelni. Ez az átirat még így is majdnem elkésett, mert az aranykonvoj elleni akció akkor már javában zajlott. Ha a Legfőbb Ügyészség vezetése akárcsak fél nappal később küldi meg a nyomozás elrendelésére és a szükséges intézkedésekre felszólító intézkedését, az ukrán pénzszállítók már biztonságban hazaérkeznek, és a miniszterelnök feladatszabása nem teljesíthető" - állítja a nyílt levélben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton.

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