Gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázst
Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs országgyűlési képviselőt a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Erről a főügyészség kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.
Elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát
Melléthei-Barna Márton, a TISZA-frakció képviselője kezdeményezte az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatálybalépésének módosítását 2026. október 20 helyett 2026. november 4-re - közölte a frakció.
A volt főügyész állítja, Orbán Viktor adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán konvoj ügyében
Újabb súlyos állítások hangzottak el az aranykonvoj ügyben: Fürcht Pál volt főügyész nyílt levélben írta le, hogyan látta belülről a nyomozás alakulását, és mi vezetett júniusi lemondásához. A történet közben közvetlenül összekapcsolódott a legfőbb ügyész megválasztásával is, miután kiderült, hogy a Baka András köztársasági elnök által jelölt Szathmáry Zoltán testvérét az ügyben korábban meggyanúsították. Fürcht szerint a nyomozók politikai beavatkozásra utaló körülményeket tártak fel, az ügyészség vezetése azonban korlátozta egyes szereplők vizsgálatát. A Legfőbb Ügyészség a volt főügyész korábbi, hasonló állításait valótlanoknak nevezte, részletes cáfolatot ugyanakkor a folyamatban lévő eljárások miatt nem közölt a testület.
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
-
Hétfő délelőtt őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert,miután az Országgyűlés hétfő délelőtt felfüggesztette a mentelmi jogát. Az intézkedés tényét a politikus ügyvédje, Papp Gábor is megerősítette.
-
Hétfő késő este őrizetbe vették Hankó Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, aki korábban kulturális és innovációs miniszterként felügyelte a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztását.Mellette korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították. Hankó Balázst azért szállították Kecskemétre, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja, ezért itt is fogják kihallgatni.
- A Telex cikke szerint újabb nyomozati iratok kerültek elő az ukrán "aranykonvoj" ügyében, amelyek megerősítik, hogy maga Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására. Egy frissen napvilágot látott ügyészségi feljegyzésből kiderül, hogy a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz, valamint a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán testvéréhez vezetnek, ami a háttérben komoly politikai, illetve az ügyészségen belüli hatalmi harcokat is felszínre hozott.
-
Kedden délelőtt dr. Fürcht Pál, lemondott főügyész utasítására osztotta meg a nyilvánossággal Horváth Lóránt ügyvéd a nyílt levelét.Dr. Fürcht Pál a levélben reagál a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész-jelölt elutasítását követő beszédére. "A nyomozás akkori állása szerint látható volt, hogy 2026. március 3. napján maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy 2026. március 5. napján az ukrán pénzszállítókat fogják el. A titkosszolgálat a politika által meghatározott feladatot végezve, 2026. március 4. napján egyeztetett egy legfőbb ügyészségi főosztályvezetővel, és magával a legfőbb ügyésszel is. 2026. március 5. napján a titkosszolgálat feljelentése rekordidő alatt – a legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettese és egy másik főosztályvezető ügyész közreműködésével – a törvényben biztosított 3 nap helyett mintegy 4-5 órán belül ott volt a nyomozó hatóságnál azzal az ügyészi utasítással, hogy a nyomozást el kell rendelni. Ez az átirat még így is majdnem elkésett, mert az aranykonvoj elleni akció akkor már javában zajlott. Ha a Legfőbb Ügyészség vezetése akárcsak fél nappal később küldi meg a nyomozás elrendelésére és a szükséges intézkedésekre felszólító intézkedését, az ukrán pénzszállítók már biztonságban hazaérkeznek, és a miniszterelnök feladatszabása nem teljesíthető" - állítja a nyílt levélben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton.
Nagy Elek: egy modern kamarát szeretnék átadni a stafétabottal
Az MKIK elnöke a visszavonulásáról, a Demján Sándor Tőkeprogramról, a kamara teljes átalakításáról beszélt lapunknak.
Jön a nyugdíjreform a cseheknél, Magyarország számára is lehetnek tanulságai
Vigyázó szemetek Prágára vessétek!
Megérkeztek a fagyos reggelek Magyarországra: a Google-kereséseken is látszik, hogy itt a fűtési szezon
Ez érdekli most az internetezőket.
Ilyet még sosem tett az orosz haditengerészet: áttörték a veszélyes szorost
Nagyon óvatosan kellett manőverezni.
Már több ezren haltak meg a halálos járványban egy afrikai országban: nincs ellene oltás és kezelés sem
A betegek közel fele meghalt.
Áremelések jönnek a Pepsinél: drágulnak a chipsek is
Az elemzők szerint ez nem jó jel.
"A kitettség hatalmas" – 2040-ig szóló, 820–850 milliárdos űrszerződéseket vizsgál a kormány
Tanács Zoltán miniszter részletesen beszélt a tárca örökségéről.
Felhalmozódtak az eladatlan lakások, tarolnak a családi házak
A piac feszülten várja az év végén lejáró 5 százalékos kedvezményes lakásáfa sorsának alakulását.
Olcsóbbak lettek az új személyi kölcsönök - megéri lecserélni a régit?
Megéri alacsonyabb kamatú hitelre cserélni a meglévő személyi kölcsönt? A kérdés egyre aktuálisabb: az új szerződések száma és átlagos összege is jelentősen nő, a hitelállomány mégse
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Új lakást venne? Mutatjuk az akciós kínálatot (x)
Árkedvezményt és rugalmas fizetési feltételeket kínál a Cordia.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Átalakul a logisztikai piac: egyre kevésbé elég csak kamionokat üzemeltetni
Tóth Szabolcs Gáborral, a Waberer's gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk.
Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát
Merre indul majd?
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.