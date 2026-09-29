Tömegkarambol történt a magyar autópályán - Megbénult a forgalom

A tájékoztatás szerint a baleset a 14-es kilométernél történt. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóság is a helyszínen dolgozik.
Az Útinform közlése szerint a
15-ös kilométernél a legbelső sávot lezárták, a torlódás 3-4 kilométeres.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rendkívüli egyeztetés hozhatja össze a világ legerősebb vezetőit: Kínában ülne össze Trump és Putyin?
Felvetették az oroszok a dolgot.
Sorsfordító évek jönnek: a Nyugat tátott szájjal aludta végig az új világhatalom felemelkedését
A kivárásra játszik Donald Trumppal szemben az ázsiai nagyhatalom.
Letartóztatták Calin Georgescut
Egyelőre vizsgálati fogságról van szó.
Változás jön a tényleges életfogytiglan szabályaiban Magyarországon, lépett az Alkotmánybíróság
Megsemmisítették a kötelező kegyelmi eljárás szabályait.
Váratlan fordulat: a cseh miniszterelnök leszögezte, két gépesített dandárt küldene a támadó oroszok ellen
Tisztázta a kérdést Babis.
24 éve nem látott fordulat az Egyesült Államokban: nehéz döntés előtt áll az amerikai jegybank
2002 óta nem láttunk ilyet.
A kisvállalkozások felé nyit a Meta új AI-asszisztense
Céges szoftverekhez kapcsolódik a Muse új változata.
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Új lakást venne? Mutatjuk az akciós kínálatot (x)
Árkedvezményt és rugalmas fizetési feltételeket kínál a Cordia.
Sorsfordító évek jönnek: a Nyugat tátott szájjal aludta végig az új világhatalom felemelkedését
A kivárásra játszik Donald Trumppal szemben az ázsiai nagyhatalom.
Szivárognak a részletek a vagyonadóról: akár költözhetnek is a magyar milliárdosok
A Checklistben az RSM szakértőjét kérdeztük.
Átalakul a logisztikai piac: egyre kevésbé elég csak kamionokat üzemeltetni
Tóth Szabolcs Gáborral, a Waberer's gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?