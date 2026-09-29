24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Tömegkarambol történt a magyar autópályán - Megbénult a forgalom
Gazdaság

Tömegkarambol történt a magyar autópályán - Megbénult a forgalom

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Négy személygépkocsi összeütközött az M0-s autóúton, Budapest XXII. kerületénél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon kedden - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a baleset a 14-es kilométernél történt. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóság is a helyszínen dolgozik.

Az Útinform közlése szerint a

15-ös kilométernél a legbelső sávot lezárták, a torlódás 3-4 kilométeres.

Kapcsolódó cikkünk

Figyelmeztet a Transparency: hiába a kormány szigorúbb szabályai, továbbra is titkolóznak a magántőkealapok

"A kitettség hatalmas" – 2040-ig szóló, 820–850 milliárdos űrszerződéseket vizsgál a kormány

Hármas karambol volt az M1-es autópályán, 5 kilométeres a kocsisor

Vitézy Dávid: eldőlt a 190 milliárdos magyar útépítés sorsa, új menetrend szerint épül meg a gyorsforgalmi út

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility