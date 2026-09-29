Tömegkarambol történt a magyar autópályán - Megbénult a forgalom

Négy személygépkocsi összeütközött az M0-s autóúton, Budapest XXII. kerületénél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon kedden - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a baleset a 14-es kilométernél történt. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóság is a helyszínen dolgozik.

Az Útinform közlése szerint a

15-ös kilométernél a legbelső sávot lezárták, a torlódás 3-4 kilométeres.

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