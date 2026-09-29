Változás jön a tényleges életfogytiglan szabályaiban Magyarországon, lépett az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében - tudatta a testület a honlapján kedden.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozót a bíróság tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, azaz kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága azonban megállapította, hogy

az indítványozó esetében sérült az Emberi Jogok Európai Egyezménye.

Az Ab megállapította, hogy a kötelező kegyelmi eljárás szabályai nélkülözik a garanciákat, ám az alaptörvényből levezethető egy olyan szabályozás igénye, amely alapján a tényleges életfogytiglanra ítélt személyek büntetését megfelelő eljárási garanciák alkalmazásával minden esetben felülvizsgálják.

A testület

2027. május 31-i hatállyal semmisítette meg a vizsgált szabályozást, időt hagyva a jogalkotónak az új szabályozás kidolgozására.

Az Ab kiemelte: a határozatból nem következik a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek szélesebb körű vagy könnyebb szabadulásának lehetősége. Annak célja nem a büntetés enyhítése, hanem annak biztosítása, hogy a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés a jogállami garanciák által meghatározott rendben történjen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images