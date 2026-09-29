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Váratlanul gyengült az amerikai munkaerőpiac
Gazdaság

Váratlanul gyengült az amerikai munkaerőpiac

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Az elemzői várakozásoknál is jobban visszaesett az amerikai álláskínálat augusztusban, a fogyasztói bizalom pedig szeptemberben nagyot romlott. Mindkét adat az amerikai gazdaság lassulásának kockázatát erősíti, így némileg fékezheti a Fed kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat.

Lassul az amerikai munkaerőpiac

Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal (BLS) JOLTS-jelentése szerint augusztusban 7,079 millió betöltetlen álláshely volt az Egyesült Államokban. Ez a júliusi 7,335 millióhoz képest mintegy 256 ezres, 3,5 százalékos csökkenés. Az elemzők átlagosan 7,23 millióra számítottak, vagyis az adat 150 ezerrel elmaradt a konszenzustól.

Az álláskínálat szűkülésével szemben a munkavállalói önkéntes kilépések száma nem mutat romlást. Augusztusban 3,066 millióan mondtak fel önként, valamivel többen, mint júliusban (3,056 millió), és a várt 3 millió fölött is maradt a szám. A kilépések száma általában a munkavállalók magabiztosságát tükrözi, mert azok mondanak fel, akik könnyen találnak új munkát. Az adat tehát némileg tompítja a munkaerőpiaci kilátások romlását, bár a csekély elmozdulás kevés a teljes ellensúlyozáshoz.

Nagyot romlott a fogyasztói bizalom

A Conference Board fogyasztói bizalmi indexe eközben szeptemberben 81,9 pontra esett az augusztusi 88,6 pontról.

A mutató így közel 7 ponttal csökkent egy hónap alatt, miközben az elemzők 89 pont körüli értékre számítottak. A várakozástól való elmaradás 7 pont feletti, ami egy ilyen mutatónál kifejezetten nagy meglepetésnek számít.

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Az amerikai munkaerőpiac enyhe lassulását és a fogyasztói bizalom romlását tükröző adatok összességében erősítik a reálgazdasági kockázatokat, így némileg tompíthatják a Fed őszi kamatemeléseire vonatkozó várakozásokat. Összességében ugyanakkor a mai adatok nem írják át a munkaerőpiac kilátásait, a piacokat inkább majd az október 2-án pénteken megjelenő Nonfarm Payroll statisztika mozgathatja meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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